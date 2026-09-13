-->
|
La voce della Politica
|Bonus Prima Casa, Lacorazza: fare presto, famiglie aspettano da mesi
13/09/2026
|Il Capogruppo del Pd: Il Dg della Programmazione regionale Morvillo ha chiarito in Commissione che le risorse entreranno nella manovra di assestamento. Il Consiglio è convocato per il 24 settembre, subito dopo si proceda allo scorrimento della graduatoria. Si sarebbe dovuta dire la verità fin dall'inizio
"Sul Bonus Prima Casa si faccia presto. Il direttore generale della Programmazione regionale, Alfonso Morvillo, intervenuto in audizione in Commissione, ha chiarito che le risorse derivanti dalla delibera CIPESS, nell'ambito degli oltre 180 milioni di euro destinati alla Basilicata, rientreranno in una variazione che andrà a integrare la manovra di assestamento prima della sua approvazione definitiva in Consiglio regionale, prevista per il prossimo 24 settembre. È un passaggio importante perché consente finalmente di indicare un percorso e dei tempi alle circa 450 famiglie utilmente collocate nella graduatoria del bando Prima Casa che attendono da mesi". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.
"Stiamo seguendo questa vicenda passo passo - prosegue Lacorazza - e continueremo a informare correttamente i cittadini. Il Direttore generale ha indicato con chiarezza i passaggi, dunque dal 24 settembre in poi ci aspettiamo che si proceda rapidamente con tutti gli atti necessari. Noi stiamo facendo la nostra parte e chiediamo semplicemente che si faccia presto, senza dare informazioni incomplete a chi attende il bonus".
"Sarebbe stato molto più semplice dire la verità alle persone fin dall'inizio - sottolinea il Capogruppo del Pd - perché già nei mesi scorsi avevamo chiesto chiarezza sui tempi dello scorrimento. Ad aprile circa 450 famiglie erano state contattate dagli uffici regionali per aggiornare e integrare la documentazione, alimentando comprensibilmente l'aspettativa che il contributo fosse ormai prossimo. Nel Consiglio regionale del 7 luglio l'assessore Pepe si era poi impegnato a verificare la possibilità di un'anticipazione regionale delle risorse, nelle more della disponibilità di quelle previste dalla programmazione nazionale. Successivamente abbiamo appreso, proprio dalle dichiarazioni rese da Morvillo in Seconda Commissione, che quella strada non era percorribile. Nel frattempo sono trascorsi cinque mesi dalle telefonate ricevute dalle famiglie e all'aspettativa si è aggiunta l'incertezza".
"Speriamo che il percorso sia effettivamente chiaro e, sulla base di queste nostre informazioni, sia l'Assessorato a meglio chiarire le cose come andranno. Non servono altri annunci, ma atti e tempi certi. Continueremo - conclude Lacorazza - a seguire la vicenda, come facciamo ormai da oltre due anni, fino all'esito positivo, perché dietro quelle domande ci sono cittadini e famiglie che hanno fatto affidamento su un impegno, della Regione, accompagnato da troppi annunci e che, dopo tanta attesa, hanno diritto di vedere soddisfatte le loro istanze."
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/09/2026 - Bonus Prima Casa, Lacorazza: fare presto, famiglie aspettano da mesi
Il Capogruppo del Pd: Il Dg della Programmazione regionale Morvillo ha chiarito in Commissione che le risorse entreranno nella manovra di assestamento. Il Consiglio è convocato per il 24 settembre, subito dopo si proceda allo scorrimento della graduatoria. Si sarebbe dovuta ...-->continua
|
|
|13/09/2026 - Lega Basilicata: Vincenzo Zito eletto segretario dal Congresso provinciale di Matera
Si è svolto ieri al Notedimare di Metaponto il congresso provinciale della Lega Basilicata di Matera. Lassemblea ha eletto allunanimità Vincenzo Zito alla carica di segretario provinciale e ha eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Donato Verre, Ma...-->continua
|
|
|13/09/2026 - Idrocarburi, Lomuti (M5S): ''Commissario ad acta, la Basilicata non può essere espropriata''
Il deputato M5S Arnaldo Lomuti interviene sul decreto legge che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi
Chi liquida il decreto approvato dal Consiglio dei ministri come un semplice ade...-->continua
|
|
|13/09/2026 - Brasile, la nuova frontiera per le imprese del Sud Cestari: «Unopportunità per Basilicata e Mezzogiorno»
Il Brasile come porta dingresso per le imprese del Mezzogiorno nei mercati del Sud America. E la Basilicata che può giocare una partita da protagonista, mettendo a sistema competenze, produzioni e capacità imprenditoriali. È questa la prospettiva rilanciata d...-->continua
|
|
|13/09/2026 - Stefania Draicchio (Forza Italia): ''Matera deve scegliere di essere città universitaria''
Larrivo della Link University a Matera è una grande opportunità per la nostra città; non deve essere letto come una competizione tra università pubblica e privata. Sarebbe una discussione sterile. La vera domanda è unaltra: vogliamo fare di Matera una città ...-->continua
|
|
|13/09/2026 - Cupparo, ''la speranza dei giovani deve diventare futuro in Basilicata''
«Siete la speranza». Le parole rivolte dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ai 1.200 ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia (e dalla Basilicata) per partecipare ad Azzurra Libertà, la manifestazione promossa da Forza Italia Giovani ...-->continua
|
|
|12/09/2026 - Cersosimo, Diego e Di Giorgio:''su progetto SAI la nostra posizione è chiara e coerente''
In questi giorni il dibattito relativo allattivazione del progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione nel Comune di Cersosimo ha assunto toni che rischiano di creare confusione rispetto alla posizione che noi abbiamo sostenuto sin dalla campagna elet...-->continua
|
|