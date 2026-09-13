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La voce della Politica
|Lega Basilicata: Vincenzo Zito eletto segretario dal Congresso provinciale di Matera
13/09/2026
|Si è svolto ieri al Notedimare di Metaponto il congresso provinciale della Lega Basilicata di Matera. Lassemblea ha eletto allunanimità Vincenzo Zito alla carica di segretario provinciale e ha eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Donato Verre, Mario Vigorito, Fabio Sgarrino, Marcello Maffia, Giuseppe Mazzei e Aldo Di Pede.
«Questa elezione è la riconferma della fiducia da parte del partito - afferma il segretario provinciale Vincenzo Zito - e rappresenta per me una responsabilità che intendo assumere con ancora maggiore determinazione.
Dobbiamo fare sempre meglio rispetto al passato, senza mai smarrire il principio fondante del movimento: porsi come presidio costante di ascolto delle comunità e motore propulsivo per lo sviluppo e la tutela delle esigenze del territorio».
Al segretario provinciale e al nuovo direttivo sono giunte le congratulazioni del commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe: «Esprimo soddisfazione per lelezione di Vincenzo Zito alla guida della segreteria provinciale e rivolgo a lui e ai componenti del nuovo direttivo i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che sapranno affrontare la nuova fase con determinazione e senso di responsabilità».
«Con il rinnovo del direttivo provinciale di Matera - afferma Pepe - la squadra è completa. Quando si vince un campionato lo si vince attraverso pareggi, sconfitte e vittorie, ma ciò che fa sempre la differenza è il totale. Quando la stanchezza si fa sentire, se necessario si torna in panchina, la squadra si ricalibra e si riparte, perché lobiettivo resta quello di continuare a lavorare e a giocare per vincere.
Da lunedì - conclude Pepe - rilanciamo lassalto al territorio. La Lega in Basilicata gode di ottima salute. Il nostro compito è trasformare questa forza in presenza politica e capacità di governo. Portare il partito nelle istituzioni significa, prima di tutto, dare dimostrazione del buon governo».
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|La Voce della Politica
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