Il Brasile come porta dingresso per le imprese del Mezzogiorno nei mercati del Sud America. E la Basilicata che può giocare una partita da protagonista, mettendo a sistema competenze, produzioni e capacità imprenditoriali. È questa la prospettiva rilanciata dal Gruppo Cestari, in occasione dellincontro organizzato dal Consolato Generale del Brasile a Milano per celebrare il 204° anniversario dellIndipendenza brasiliana.



Tra gli ospiti delliniziativa anche il presidente del Gruppo Cestari e della Camera ItalAfrica Centrale, Alfredo Carmine Cestari, che ha incontrato il Console Generale del Brasile a Milano, lAmbasciatore Hadil da Rocha-Vianna, insieme al suo staff. Un appuntamento che assume un significato particolare perché arriva in contemporanea con la missione di sistema italiana in Brasile e Argentina guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.



Il messaggio che arriva da Milano è chiaro: il Brasile torna a essere considerato un mercato strategico per leconomia italiana e, soprattutto, per quelle imprese che intendono crescere oltre i confini nazionali.



La missione imprenditoriale e istituzionale organizzata da Confindustria e Agenzia ICE, con la partecipazione di oltre cento imprese italiane e del ministro dellIstruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha avuto proprio questo obiettivo: rafforzare le relazioni commerciali e industriali nellarea del Mercosur, intercettando le nuove prospettive legate allintegrazione economica e alla progressiva riduzione dei dazi.



Una prospettiva che il Gruppo Cestari conosce direttamente. In Brasile, infatti, il gruppo è presente da anni attraverso Cestari Brasil, con attività che spaziano dallingegneria civile alle telecomunicazioni, dalle infrastrutture alle energie rinnovabili. Una presenza radicata che rappresenta oggi una piattaforma per sviluppare ulteriormente rapporti industriali e commerciali tra Italia e Sud America.



Il Brasile, per Cestari, non è dunque soltanto un mercato da conquistare. È soprattutto un territorio nel quale costruire partnership, investimenti e cooperazione industriale.



Il gruppo è presente con strutture operative in diverse aree del Paese, tra cui Cuiabá, nel Mato Grosso, e Belém, e ha sviluppato rapporti di cooperazione con realtà istituzionali e territoriali brasiliane. Le attività comprendono opere civili, impiantistica e telecomunicazioni, oltre alla realizzazione di infrastrutture per le reti di comunicazione.



Ma è soprattutto il settore dellenergia a rappresentare una delle direttrici strategiche della nuova fase. Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomassa e biogas sono i comparti nei quali il Gruppo Cestari propone soluzioni integrate, con lobiettivo di individuare per imprese e amministrazioni le tecnologie più adatte alle caratteristiche dei territori, riducendo i costi e aumentando lefficienza.



Una strategia che incrocia le grandi trasformazioni in corso in Brasile: crescita delle infrastrutture, transizione energetica, sviluppo sostenibile e necessità di nuovi investimenti.



«Il Brasile rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane, meridionali e lucane  sottolinea Alfredo Cestari . È un Paese con enormi potenzialità e con il quale lItalia ha rapporti profondi, non soltanto economici ma anche culturali e sociali».



Il presidente del Gruppo Cestari indica in particolare la necessità di trasformare i rapporti istituzionali in occasioni concrete per le imprese.



«Bisogna creare le condizioni  spiega  perché le nostre aziende possano farsi conoscere, presentare le proprie produzioni, individuare partner e affacciarsi sui mercati esteri. Il confronto e la conoscenza sono fondamentali per costruire nuovi rapporti commerciali e industriali».



In questo percorso si inserisce il progetto Sud Polo Magnetico, che Cestari indica come uno degli strumenti attraverso cui accompagnare le imprese del Mezzogiorno nei processi di internazionalizzazione.



Lobiettivo è costruire una rete capace di collegare il sistema produttivo meridionale con i mercati internazionali, favorendo accordi di cooperazione, investimenti, import-export e trasferimento di competenze.



E il Brasile, in questa strategia, occupa una posizione privilegiata anche per un altro elemento: la forte presenza delle comunità di origine italiana.



«In questo immenso Paese  aggiunge Cestari  vivono tante comunità di origine italiana, orgogliosamente brasiliane ma che mantengono un legame fortissimo con lItalia. È una storia di grande valore che ha contribuito a creare un rapporto inscindibile tra i due Paesi».



Una rete umana e culturale che può diventare anche una rete economica.



Per la Basilicata, l'obiettivo è quindi quello di non assistere da spettatrice alla nuova fase dei rapporti tra Italia e Brasile. Le imprese lucane possono trovare spazio nei settori dellagroalimentare, dellenergia, dellimpiantistica, delle infrastrutture, della tecnologia e dei servizi, utilizzando la cooperazione internazionale come leva per ampliare i propri mercati.



Il Gruppo Cestari si propone in questo scenario come uno degli interlocutori in grado di accompagnare questo processo, mettendo a disposizione lesperienza maturata direttamente sul territorio brasiliano.



«Il Brasile può diventare una porta per il Sud  conclude Cestari . Dobbiamo avere la capacità di accompagnare le nostre imprese oltre i confini regionali e nazionali, creando occasioni concrete di investimento e di esportazione. La Basilicata ha competenze e produzioni di qualità: dobbiamo costruire i collegamenti perché possano essere conosciute e apprezzate anche sui mercati internazionali».



Il nuovo asse Italia-Brasile, dunque, guarda anche al Mezzogiorno. E per la Basilicata la partita si gioca sulla capacità di trasformare i rapporti istituzionali in commesse, investimenti, esportazioni e nuove opportunità per le imprese.