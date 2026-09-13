Larrivo della Link University a Matera è una grande opportunità per la nostra città; non deve essere letto come una competizione tra università pubblica e privata. Sarebbe una discussione sterile. La vera domanda è unaltra: vogliamo fare di Matera una città universitaria capace di attrarre giovani, ricercatori e competenze dallItalia e dallestero?







Ogni nuovo studente che sceglie Matera porta vitalità, economia e futuro. Per questo dobbiamo accogliere con entusiasmo chi decide di investire nella nostra città e, contemporaneamente, rafforzare lUniversita della Basilicata, che deve restare il cardine del sistema universitario lucano.







Proprio larrivo di nuovi operatori può rappresentare loccasione per aprire una riflessione regionale sul futuro di Unibas e, in particolare, sulla vocazione del polo materano. Non credo che la strada sia replicare modelli universitari generalisti già presenti in grandi città vicine. Matera può invece ambire a diventare sede di percorsi altamente specialistici, unici e strettamente collegati alle eccellenze e alla vocazione del territorio.







Penso allOsservazione della Terra, alla geodesia e alle tecnologie spaziali, valorizzando la presenza del Centro Spaziale dellASI; alla digitalizzazione, tutela e gestione del patrimonio culturale, allarchitettura e alla rigenerazione dei territori, ai sistemi agroalimentari sostenibili e allo studio del paesaggio mediterraneo. Ambiti nei quali formazione, ricerca, imprese e istituzioni potrebbero costruire a Matera un polo riconoscibile a livello nazionale e internazionale.







Ma avere unofferta formativa di qualità non basta. Lo sforzo che Matera deve compiere è costruire un vero ecosistema universitario, capace non soltanto di accogliere gli studenti, ma di attrarli e convincerli a scegliere la nostra città. Significa lavorare su residenzialità, servizi, mobilità, spazi di studio e aggregazione, opportunità culturali e collegamenti con il mondo delle imprese e del lavoro. Una città universitaria è tale quando lo studente diventa parte integrante della sua vita quotidiana.







La sfida, dunque, è attrarre più studenti, più competenze e soprattutto elaborare una strategia.



Matera ha dimostrato di saper attrarre il mondo attraverso la cultura. Ora la sfida che ci attende è trasformare questa capacità di attrazione culturale in un progetto universitario di città, facendo in modo che sempre più giovani non vengano soltanto a visitare Matera, ma scelgano di viverla, studiarci e costruirvi una parte del proprio futuro.







Stefania Draicchio



Assessora alla partecipazione civica del Comune di Matera