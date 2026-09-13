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La voce della Politica
| Cupparo, ''la speranza dei giovani deve diventare futuro in Basilicata''
13/09/2026
|«Siete la speranza». Le parole rivolte dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ai 1.200 ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia (e dalla Basilicata) per partecipare ad Azzurra Libertà, la manifestazione promossa da Forza Italia Giovani a Montesilvano, assumono un significato particolare anche per i giovani lucani.
È quanto sottolinea lassessore regionale e dirigente di Forza Italia Francesco Cupparo, presente alla manifestazione, secondo il quale «la speranza richiamata da Tajani deve tradursi nella capacità concreta di costruire futuro».
«È una cosa bellissima afferma Cupparo vedere tanti ragazzi impegnarsi per difendere le proprie idee e partecipare alla vita politica. Ai giovani di Forza Italia, che si definiscono innamorati del futuro, dico di continuare a combattere per difendere i valori per i quali si sono impegnati. Il futuro dipende dalla loro capacità di difendere la propria identità, la nostra identità e i nostri valori».
Per Cupparo, però, alla politica dei giovani deve accompagnarsi una concreta politica delle opportunità. «La politica non è un mestiere: è una passione. Ma bisogna sempre avere un mestiere che garantisca libertà e autonomia. È questo il principio che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni: la possibilità di scegliere, di costruire il proprio percorso e di poterlo fare anche nella propria terra».
In questa direzione si collocano le azioni messe in campo dalla Regione Basilicata con il Presidente Bardi e, in particolare, le iniziative promosse dal Dipartimento guidato da Cupparo.
Lultimo provvedimento è lapprovazione, da parte della Giunta regionale, dellAvviso pubblico #BASILSTEP Tirocini & Lavoro, finanziato nellambito del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, con una dotazione complessiva di 2,2 milioni di euro.
«Con #BASILSTEP sottolinea Cupparo facciamo una scelta precisa: investire sui giovani e, nello stesso tempo, preparare la Basilicata alle trasformazioni delleconomia e del lavoro. Vogliamo evitare che i nostri ragazzi siano costretti a cercare altrove le opportunità professionali legate alle nuove tecnologie. Dobbiamo creare qui competenze, lavoro e nuove prospettive».
Il tema, secondo lassessore, non è soltanto quello di favorire lingresso dei giovani nel mercato del lavoro, ma di collegare le politiche occupazionali alla strategia di sviluppo regionale.
«La sfida evidenzia Cupparo è agganciare la Basilicata alle nuove filiere produttive europee. Le politiche del lavoro devono accompagnare quelle dello sviluppo: formare professionalità richieste dalle imprese significa aumentare loccupabilità dei giovani e, contemporaneamente, rendere più competitivo il nostro sistema produttivo».
Il messaggio lanciato da Azzurra Libertà diventa così, per Cupparo, anche un impegno politico regionale: la speranza evocata da Tajani non può rimanere una parola, ma deve diventare lavoro, competenze, autonomia e possibilità di futuro per i giovani lucani.
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