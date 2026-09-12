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La voce della Politica
|Acerenza, il 15 settembre si avvia lapertura delladduttore
12/09/2026
|Martedì 15 settembre, alle ore 10.30, presso la Casa di guardia della diga di Acerenza, sulla strada provinciale 6 Appula, in località Ceraso, la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata organizzerà un incontro con la stampa in occasione delle operazioni tecniche che segneranno lavvio dellentrata in esercizio delladduttore che collegherà linvaso con quello di Genzano di Lucania. Nello specifico, saranno collaudati i primi 6,5 chilometri, dalla diga alla valvola esistente a circa 500 metri a valle del citato intervento.
Linfrastruttura, ultimata nel 2000, non era mai entrata in funzione a causa di una frana che ne aveva compromesso lallineamento e la funzionalità. Gli interventi di ripristino, avviati nel maggio 2025 e conclusi nel giugno 2026, a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, hanno richiesto un investimento di 9 milioni di euro. La piena entrata in esercizio dellintero adduttore è prevista dopo la conclusione degli interventi di ripristino della galleria a Genzano di Lucania, entro la fine del mese di novembre, sempre a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino, con un finanziamento di 11,5 milioni di euro. Nel complesso, lopera idrica è lunga circa 15 chilometri tra tratti interrati, pensili e gallerie.
Saranno presenti il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe, il direttore generale alle Infrastrutture Nino Altomonte, il Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, i Dirigenti Tecnici dellAutorità, Giuseppe Maria Grimaldi e Pasquale Coccaro.
Le redazioni giornalistiche sono invitate a partecipare.
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archivio
|La Voce della Politica
|12/09/2026 - Cersosimo, Diego e Di Giorgio:''su progetto SAI la nostra posizione è chiara e coerente''
In questi giorni il dibattito relativo allattivazione del progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione nel Comune di Cersosimo ha assunto toni che rischiano di creare confusione rispetto alla posizione che noi abbiamo sostenuto sin dalla campagna elettorale e succes...-->continua
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|12/09/2026 - Amatucci: Sanità nel Senisese, serve una svolta
Con Delibera della Giunta Regionale n. 26 del 6 febbraio 2026, recante Approvazione della proposta di Piano Socio-sanitario regionale 2026-2030, ai sensi della L.R 39/2001 art. 38 e della L.R 4/2007 art. 15 da sottoporre al Consiglio Regionale, la Giunta R...-->continua
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|12/09/2026 - Acerenza, il 15 settembre si avvia lapertura delladduttore
Martedì 15 settembre, alle ore 10.30, presso la Casa di guardia della diga di Acerenza, sulla strada provinciale 6 Appula, in località Ceraso, la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata organizzerà un incontro con la stampa in occasione delle operazi...-->continua
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|12/09/2026 - Cicala al Risò: dal governo attenzione allagricoltura
«Le produzioni cambiano da territorio a territorio, ma le grandi sfide dellagricoltura sono comuni: ricerca applicata, gestione dellacqua, organizzazione delle filiere, tutela del Made in Italy e accesso ai mercati. Da Vercelli arriva soprattutto un messaggi...-->continua
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|12/09/2026 - Sanità territoriale, i sindaci del Lagonegrese: «La vicenda va raccontata tutta»
Abbiamo letto con attenzione la ricostruzione diffusa dal consigliere regionale Angelo Chiorazzo sulla vicenda dellassetto Hub-Spoke e della Casa di Comunità di Senise.
Gli atti richiamati sono reali e non intendiamo contestarne il contenuto. Riteniamo pe...-->continua
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|12/09/2026 - Latronico al Forum delle associazioni familiari
L'assessore regionale alla Salute: "I Centri per la famiglia operano per valorizzare la famiglia come risorsa attiva del tessuto sociale. Le politiche regionali intendono supportare questi laboratori territoriali per qualificare gli interventi in ambiti priori...-->continua
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|12/09/2026 - UGL Matera: Legalità, dignità del lavoro e mobilità non sono temi da campagna elettorale.
Legalità, dignità del lavoro e mobilità non possono diventare temi da riscoprire soltanto durante le campagne elettorali. I lavoratori hanno bisogno di risposte concrete ogni giorno.
Lo afferma Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.
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