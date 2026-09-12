Martedì 15 settembre, alle ore 10.30, presso la Casa di guardia della diga di Acerenza, sulla strada provinciale 6 Appula, in località Ceraso, la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata organizzerà un incontro con la stampa in occasione delle operazioni tecniche che segneranno lavvio dellentrata in esercizio delladduttore che collegherà linvaso con quello di Genzano di Lucania. Nello specifico, saranno collaudati i primi 6,5 chilometri, dalla diga alla valvola esistente a circa 500 metri a valle del citato intervento.



Linfrastruttura, ultimata nel 2000, non era mai entrata in funzione a causa di una frana che ne aveva compromesso lallineamento e la funzionalità. Gli interventi di ripristino, avviati nel maggio 2025 e conclusi nel giugno 2026, a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, hanno richiesto un investimento di 9 milioni di euro. La piena entrata in esercizio dellintero adduttore è prevista dopo la conclusione degli interventi di ripristino della galleria a Genzano di Lucania, entro la fine del mese di novembre, sempre a cura del Segretario Generale dellAutorità di Bacino, con un finanziamento di 11,5 milioni di euro. Nel complesso, lopera idrica è lunga circa 15 chilometri tra tratti interrati, pensili e gallerie.



Saranno presenti il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, con delega alle Reti idriche, Pasquale Pepe, il direttore generale alle Infrastrutture Nino Altomonte, il Segretario Generale dellAutorità di Bacino Distrettuale dellAppennino Meridionale, Vera Corbelli, i Dirigenti Tecnici dellAutorità, Giuseppe Maria Grimaldi e Pasquale Coccaro.



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