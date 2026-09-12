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Cicala al Risò: dal governo attenzione allagricoltura

12/09/2026

«Le produzioni cambiano da territorio a territorio, ma le grandi sfide dellagricoltura sono comuni: ricerca applicata, gestione dellacqua, organizzazione delle filiere, tutela del Made in Italy e accesso ai mercati. Da Vercelli arriva soprattutto un messaggio chiaro: il comparto agricolo è tornato al centro dellattenzione del Governo nazionale».

È quanto dichiara lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che ha partecipato alla seconda edizione di Risò  Festival Internazionale del Riso.

La partecipazione dellassessore Cicala ha avuto carattere istituzionale. La Basilicata non era presente alla manifestazione con un proprio stand espositivo, ma ha preso parte agli incontri e ai momenti di confronto dedicati alle politiche agricole, alla ricerca, alla competitività e al futuro delle filiere agroalimentari.

«Ringrazio il collega Paolo Bongioanni, assessore allAgricoltura della Regione Piemonte, per linvito e per laccoglienza. La partecipazione a Risò ha rappresentato unimportante occasione di confronto istituzionale, utile ad approfondire esperienze e soluzioni che possono contribuire a rafforzare ulteriormente il lavoro che stiamo già portando avanti in Basilicata».

La manifestazione è stata inaugurata alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Negli interventi del Presidente Meloni e del Ministro Lollobrigida è emersa con chiarezza la centralità riconosciuta dal Governo al comparto agricolo e al ruolo degli agricoltori. Una visione accompagnata dalla programmazione, dalla determinazione nel difendere le produzioni italiane e dalla capacità di rappresentare nelle istituzioni europee gli interessi delle imprese e dei territori.

«I risultati di questo lavoro stanno rafforzando la fiducia nel settore. Lo vediamo anche nel crescente interesse dei giovani che scelgono di avvicinarsi allagricoltura, investendo competenze, energie e capacità di innovazione in un mondo autentico del quale avremo sempre più bisogno. È una fiducia che le istituzioni hanno il dovere di sostenere attraverso strumenti concreti, opportunità e una programmazione capace di accompagnare il ricambio generazionale».

Il programma di Risò ha riunito rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, del mondo della ricerca e delle organizzazioni agricole. Tra gli appuntamenti più significativi, il convegno istituzionale con il direttore generale della FAO Qu Dongyu e il confronto sul futuro della risicoltura europea, dedicato alla competitività, alla sicurezza alimentare e alla gestione dei rischi. La partecipazione del presidente dellAgenzia ICE Matteo Zoppas ha inoltre richiamato il ruolo dellinternazionalizzazione nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane.

Di particolare interesse anche il confronto sul rapporto tra ricerca scientifica e assistenza tecnica alle imprese, approfondito in occasione dellinaugurazione della nuova sede Agrion presso il CREA di Vercelli.

«La partecipazione a Risò  conclude Cicala  ci ha consentito di mettere a confronto esperienze diverse con le politiche e le azioni che stiamo sviluppando per lagricoltura lucana. Continueremo a lavorare con serietà e concretezza affinché la programmazione, la ricerca, la tutela delle produzioni e lapertura ai mercati si traducano in nuove opportunità per le imprese e per i giovani. Lagricoltura non rappresenta soltanto una parte importante della nostra economia: custodisce territori, comunità e identità e costituisce una risorsa essenziale per il futuro della Basilicata e dellItalia».



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