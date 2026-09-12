Abbiamo letto con attenzione la ricostruzione diffusa dal consigliere regionale Angelo Chiorazzo sulla vicenda dellassetto Hub-Spoke e della Casa di Comunità di Senise.

Gli atti richiamati sono reali e non intendiamo contestarne il contenuto. Riteniamo però necessario ricordare che rappresentano solo una parte della vicenda e che, prima di quelle decisioni, esisteva già un preciso percorso istituzionale portato avanti dallUnione e dai Sindaci del Distretto 4 Lagonegrese-Pollino.

È questa la parte che non può essere omessa.

Il 7 aprile 2026 i Sindaci del Distretto si confrontavano sulla riorganizzazione della sanità territoriale, sulle Case di Comunità e sul modello dei 14 PAT.

Il 10 aprile, lUnione Lucana del Lagonegrese formalizzava la propria posizione sulla collocazione dellHub: Lagonegro quale sede definitiva e Maratea quale soluzione temporanea, nelle more del completamento della struttura di Lagonegro.

Una proposta fondata su una precisa logica territoriale e organizzativa, anche in relazione al mantenimento dellHub nellAFT 1, nella quale ricade Lagonegro, e alla necessaria integrazione con il presidio ospedaliero.

Il 14 aprile proseguiva il confronto tra i Sindaci e il 15 aprile il Comune capofila di Chiaromonte trasmetteva formalmente la posizione assunta dal Distretto, confermando il modello dei 14 PAT e chiedendo che le scelte organizzative fossero condivise con i Sindaci.

Tutto questo avveniva prima delle successive decisioni sulla rimodulazione dellassetto Hub-Spoke.

E proprio in quella fase era già emersa una posizione diversa del Comune di Senise rispetto a quella assunta dalla maggioranza dei Sindaci del Distretto. Una posizione legittima, che rispettiamo, ma che non può essere fatta coincidere con quella dellintero territorio.

Il 17 aprile la documentazione ministeriale registra la proposta regionale di rimodulazione che prevedeva, tra laltro, Lagonegro da Hub a Spoke e Senise da Spoke a Hub.

Ma questo passaggio non può essere utilizzato per riscrivere ciò che era avvenuto prima.

La proposta dei Sindaci era già chiara: Maratea Hub temporaneo, Lagonegro Hub definitivo.

Anche sulla questione Senise occorre fare chiarezza.

La configurazione Spoke non può essere automaticamente presentata come sinonimo di riduzione o impoverimento dei servizi.

Regione e ASP hanno sostenuto pubblicamente una posizione diversa, spiegando che il modello Spoke avrebbe garantito il mantenimento e il potenziamento dellofferta territoriale.

Lo ha ribadito anche il Direttore Generale dellASP, Giuseppe De Filippis, nel confronto pubblico svoltosi successivamente a Senise e ripreso dagli organi di informazione.





È un elemento importante, perché la discussione non può essere ridotta alla semplice equazione Hub uguale più servizi, Spoke uguale meno servizi.

La stessa impostazione è stata ribadita dallassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, che ha chiarito la natura temporanea della soluzione di Maratea e il percorso che aveva portato i Sindaci del territorio a ritenerla più adeguata rispetto allipotesi Senise.

Questa dichiarazione conferma un punto per noi essenziale: la soluzione Maratea non nasce oggi e non è stata costruita contro Senise. È stata una proposta istituzionale del territorio, formulata nelle more del completamento dellHub definitivo di Lagonegro.

Allo stesso modo, non possiamo ignorare ciò che è accaduto successivamente: il Comune di Senise ha continuato a sostenere la propria posizione, fino ad assumere anche iniziative formali sul piano giudiziario impugnando la determinazione delle Direzione regionale della sanita innanzi al Tar di Basilicata costituendosi di fatto anche contro il comune di Maratea.

Registriamo questo dato senza esprimere giudizi sulle legittime prerogative dellAmministrazione.

Ma proprio per questo riteniamo sbagliato rappresentare oggi la vicenda come una semplice contrapposizione tra Senise e Maratea.

Il problema è più ampio e riguarda il modo in cui si costruisce una rete sanitaria territoriale.

I 14 PAT, le Case di Comunità, i PPI di Chiaromonte e Lauria, i servizi di Maratea e Senise e lHub di Lagonegro devono essere considerati come parti di una rete che serve territori e non singoli Comuni.

Lo stesso principio vale per i PPI di Chiaromonte e Lauria: la loro funzione va letta allinterno della rete territoriale dellemergenza e non esclusivamente in rapporto al Comune nel quale sono collocati.

È con questo stesso criterio che abbiamo affrontato la questione dellHub.

Non siamo contro Senise. Non siamo contro Maratea. Siamo per unorganizzazione sanitaria coerente, accessibile e integrata, capace di servire lintero Lagonegrese-Pollino.

Per questo non contestiamo gli atti citati dal consigliere Chiorazzo. Contestiamo una ricostruzione che, pur partendo da atti veri, rischia di omettere il percorso istituzionale precedente e le diverse posizioni espresse dagli altri protagonisti della vicenda.

Per comprendere ciò che è accaduto bisogna considerare tutte le posizioni: quella espressa da Senise, quella assunta dai Sindaci dellUnione e del Distretto e quella sostenuta da Regione e ASP.

Perché la storia non comincia il 17 aprile e non può essere raccontata soltanto dal punto di vista di una delle parti.

Gli atti vanno letti tutti.

E soprattutto vanno letti nella loro successione temporale.

È lì che si comprende davvero come si è arrivati alle decisioni successive.