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Sanità territoriale, i sindaci del Lagonegrese: «La vicenda va raccontata tutta»

12/09/2026

Abbiamo letto con attenzione la ricostruzione diffusa dal consigliere regionale Angelo Chiorazzo sulla vicenda dellassetto Hub-Spoke e della Casa di Comunità di Senise.
Gli atti richiamati sono reali e non intendiamo contestarne il contenuto. Riteniamo però necessario ricordare che rappresentano solo una parte della vicenda e che, prima di quelle decisioni, esisteva già un preciso percorso istituzionale portato avanti dallUnione e dai Sindaci del Distretto 4 Lagonegrese-Pollino.
È questa la parte che non può essere omessa.
Il 7 aprile 2026 i Sindaci del Distretto si confrontavano sulla riorganizzazione della sanità territoriale, sulle Case di Comunità e sul modello dei 14 PAT.
Il 10 aprile, lUnione Lucana del Lagonegrese formalizzava la propria posizione sulla collocazione dellHub: Lagonegro quale sede definitiva e Maratea quale soluzione temporanea, nelle more del completamento della struttura di Lagonegro.
Una proposta fondata su una precisa logica territoriale e organizzativa, anche in relazione al mantenimento dellHub nellAFT 1, nella quale ricade Lagonegro, e alla necessaria integrazione con il presidio ospedaliero.
Il 14 aprile proseguiva il confronto tra i Sindaci e il 15 aprile il Comune capofila di Chiaromonte trasmetteva formalmente la posizione assunta dal Distretto, confermando il modello dei 14 PAT e chiedendo che le scelte organizzative fossero condivise con i Sindaci.
Tutto questo avveniva prima delle successive decisioni sulla rimodulazione dellassetto Hub-Spoke.
E proprio in quella fase era già emersa una posizione diversa del Comune di Senise rispetto a quella assunta dalla maggioranza dei Sindaci del Distretto. Una posizione legittima, che rispettiamo, ma che non può essere fatta coincidere con quella dellintero territorio.
Il 17 aprile la documentazione ministeriale registra la proposta regionale di rimodulazione che prevedeva, tra laltro, Lagonegro da Hub a Spoke e Senise da Spoke a Hub.
Ma questo passaggio non può essere utilizzato per riscrivere ciò che era avvenuto prima.
La proposta dei Sindaci era già chiara: Maratea Hub temporaneo, Lagonegro Hub definitivo.
Anche sulla questione Senise occorre fare chiarezza.
La configurazione Spoke non può essere automaticamente presentata come sinonimo di riduzione o impoverimento dei servizi.
Regione e ASP hanno sostenuto pubblicamente una posizione diversa, spiegando che il modello Spoke avrebbe garantito il mantenimento e il potenziamento dellofferta territoriale.
Lo ha ribadito anche il Direttore Generale dellASP, Giuseppe De Filippis, nel confronto pubblico svoltosi successivamente a Senise e ripreso dagli organi di informazione.


È un elemento importante, perché la discussione non può essere ridotta alla semplice equazione Hub uguale più servizi, Spoke uguale meno servizi.
La stessa impostazione è stata ribadita dallassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, che ha chiarito la natura temporanea della soluzione di Maratea e il percorso che aveva portato i Sindaci del territorio a ritenerla più adeguata rispetto allipotesi Senise.
Questa dichiarazione conferma un punto per noi essenziale: la soluzione Maratea non nasce oggi e non è stata costruita contro Senise. È stata una proposta istituzionale del territorio, formulata nelle more del completamento dellHub definitivo di Lagonegro.
Allo stesso modo, non possiamo ignorare ciò che è accaduto successivamente: il Comune di Senise ha continuato a sostenere la propria posizione, fino ad assumere anche iniziative formali sul piano giudiziario impugnando la determinazione delle Direzione regionale della sanita innanzi al Tar di Basilicata costituendosi di fatto anche contro il comune di Maratea.
Registriamo questo dato senza esprimere giudizi sulle legittime prerogative dellAmministrazione.
Ma proprio per questo riteniamo sbagliato rappresentare oggi la vicenda come una semplice contrapposizione tra Senise e Maratea.
Il problema è più ampio e riguarda il modo in cui si costruisce una rete sanitaria territoriale.
I 14 PAT, le Case di Comunità, i PPI di Chiaromonte e Lauria, i servizi di Maratea e Senise e lHub di Lagonegro devono essere considerati come parti di una rete che serve territori e non singoli Comuni.
Lo stesso principio vale per i PPI di Chiaromonte e Lauria: la loro funzione va letta allinterno della rete territoriale dellemergenza e non esclusivamente in rapporto al Comune nel quale sono collocati.
È con questo stesso criterio che abbiamo affrontato la questione dellHub.
Non siamo contro Senise. Non siamo contro Maratea. Siamo per unorganizzazione sanitaria coerente, accessibile e integrata, capace di servire lintero Lagonegrese-Pollino.
Per questo non contestiamo gli atti citati dal consigliere Chiorazzo. Contestiamo una ricostruzione che, pur partendo da atti veri, rischia di omettere il percorso istituzionale precedente e le diverse posizioni espresse dagli altri protagonisti della vicenda.
Per comprendere ciò che è accaduto bisogna considerare tutte le posizioni: quella espressa da Senise, quella assunta dai Sindaci dellUnione e del Distretto e quella sostenuta da Regione e ASP.
Perché la storia non comincia il 17 aprile e non può essere raccontata soltanto dal punto di vista di una delle parti.
Gli atti vanno letti tutti.
E soprattutto vanno letti nella loro successione temporale.
È lì che si comprende davvero come si è arrivati alle decisioni successive.



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