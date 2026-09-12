Legalità, dignità del lavoro e mobilità non possono diventare temi da riscoprire soltanto durante le campagne elettorali. I lavoratori hanno bisogno di risposte concrete ogni giorno.



Lo afferma Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.



Cè chi si ricorda dei lavoratori solo quando serve  sottolinea Giordano . Per lUGL non è così. Non si può essere sindacato a convenienza: sui diritti e sulla legalità bisogna esserci sempre. Per questo guardiamo con favore al riavvio strutturale della linea ferroviaria Magna Grecia e al lavoro della Regione Basilicata, con gli assessori Pasquale Pepe e Cosimo Latronico. Il ritorno del treno sulla costa jonica, con collegamenti verso Taranto, Bari e Salerno, rappresenta una risposta importante alla mobilità quotidiana di cittadini e lavoratori. Ma proprio la mobilità può diventare anche una questione di legalità. Se un lavoratore agricolo può raggiungere autonomamente il luogo di lavoro con un servizio pubblico, non è costretto a dipendere dal caporale per il trasporto. È qui che il treno assume un valore che va oltre il semplice collegamento ferroviario: restituisce autonomia al lavoratore e riduce il controllo esercitato da chi organizza gli spostamenti per sfruttarlo. Per questo chiediamo a Ferrovie e alle istituzioni di valutare un servizio sulla tratta Sibari-Taranto, o in alternativa Crotone-Taranto, tenendo conto anche delle esigenze dei lavoratori agricoli. Investire nella mobilità significa anche investire nella legalità. Per lUGL Matera i pilastri sono chiari: legalità, dignità del lavoro e responsabilità condivisa. Servono istituzioni, imprese e sindacati presenti tutto lanno, non soltanto quando si accendono i riflettori. Matera e la sua provincia  conclude Giordano  hanno bisogno di fatti, non di slogan. La dignità dei lavoratori non va in campagna elettorale: va difesa 365 giorni lanno.