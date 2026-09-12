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La voce della Politica
|UGL Matera: Legalità, dignità del lavoro e mobilità non sono temi da campagna elettorale.
12/09/2026
|Legalità, dignità del lavoro e mobilità non possono diventare temi da riscoprire soltanto durante le campagne elettorali. I lavoratori hanno bisogno di risposte concrete ogni giorno.
Lo afferma Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.
Cè chi si ricorda dei lavoratori solo quando serve sottolinea Giordano . Per lUGL non è così. Non si può essere sindacato a convenienza: sui diritti e sulla legalità bisogna esserci sempre. Per questo guardiamo con favore al riavvio strutturale della linea ferroviaria Magna Grecia e al lavoro della Regione Basilicata, con gli assessori Pasquale Pepe e Cosimo Latronico. Il ritorno del treno sulla costa jonica, con collegamenti verso Taranto, Bari e Salerno, rappresenta una risposta importante alla mobilità quotidiana di cittadini e lavoratori. Ma proprio la mobilità può diventare anche una questione di legalità. Se un lavoratore agricolo può raggiungere autonomamente il luogo di lavoro con un servizio pubblico, non è costretto a dipendere dal caporale per il trasporto. È qui che il treno assume un valore che va oltre il semplice collegamento ferroviario: restituisce autonomia al lavoratore e riduce il controllo esercitato da chi organizza gli spostamenti per sfruttarlo. Per questo chiediamo a Ferrovie e alle istituzioni di valutare un servizio sulla tratta Sibari-Taranto, o in alternativa Crotone-Taranto, tenendo conto anche delle esigenze dei lavoratori agricoli. Investire nella mobilità significa anche investire nella legalità. Per lUGL Matera i pilastri sono chiari: legalità, dignità del lavoro e responsabilità condivisa. Servono istituzioni, imprese e sindacati presenti tutto lanno, non soltanto quando si accendono i riflettori. Matera e la sua provincia conclude Giordano hanno bisogno di fatti, non di slogan. La dignità dei lavoratori non va in campagna elettorale: va difesa 365 giorni lanno.
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|La Voce della Politica
|12/09/2026 - Latronico al Forum delle associazioni familiari
L'assessore regionale alla Salute: "I Centri per la famiglia operano per valorizzare la famiglia come risorsa attiva del tessuto sociale. Le politiche regionali intendono supportare questi laboratori territoriali per qualificare gli interventi in ambiti prioritari".
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|12/09/2026 - UGL Matera: Legalità, dignità del lavoro e mobilità non sono temi da campagna elettorale.
Legalità, dignità del lavoro e mobilità non possono diventare temi da riscoprire soltanto durante le campagne elettorali. I lavoratori hanno bisogno di risposte concrete ogni giorno.
Lo afferma Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.
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|12/09/2026 - Roccanova celebra la Sauza Ca Coscia, Greco: ''Oltre 3mila persone, una grande festa di comunità''
Oltre tremila persone hanno riempito Piazza del Popolo per la V edizione della Sauza Ca Coscia, trasformando la manifestazione in una grande festa di comunità. Lo comunica il sindaco di Roccanova Rocco Greco tramite una nota stampa. Il piatto tradizionale, ...-->continua
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|12/09/2026 - Castelluccio(minoranza Senise):''la sanità non è un gioco politico''
Dimettetevi tutti :
Se è vero nei fatti ,quanto affermato oggi in conferenza stampa congiunta, dal consigliere regionale Angelo Chiorazzo ,con accanto la Sindaca di Senise Eleonora Castronuovo e la portavoce del comitato per la sanità del senisese Carmelin...-->continua
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|12/09/2026 - Nel nome di Elisa, ancora. Verità e giustizia
12 settembre 1993
12 settembre 2026
33 anni e nel mezzo un ritrovamento che non cancella i silenzi, le connivenze, le porte chiuse e le omissioni. Che dà pace in parte, ma che lascia dentro uninfinità di domande senza risposta, insieme a nuove ferite e ...-->continua
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|11/09/2026 - Casa di comunità a Senise,nota di Latronico
La ricostruzione secondo cui la Regione avrebbe fatto riclassificare la struttura di Senise da Spoke ad Hub per poi retrocederla nuovamente a Spoke è priva di qualsiasi riscontro reale. Alterare i fatti in questo modo è semplicemente sgradevole. Lassessore ...-->continua
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|11/09/2026 - Policoro, Un mondo nuovo'': la proposta della littorina contro il caporalato
Lavoro, diritti, dignità e contrasto al caporalato sono stati al centro delliniziativa Un mondo nuovo Seminare diritti, promossa dalla Cgil a Policoro. Un appuntamento dedicato ai temi che interessano da vicino il mondo del lavoro agricolo e le condizioni...-->continua
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