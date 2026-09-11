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La voce della Politica
|Casa di comunità a Senise,nota di Latronico
11/09/2026
|La ricostruzione secondo cui la Regione avrebbe fatto riclassificare la struttura di Senise da Spoke ad Hub per poi retrocederla nuovamente a Spoke è priva di qualsiasi riscontro reale. Alterare i fatti in questo modo è semplicemente sgradevole. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, fa chiarezza sulla riorganizzazione della sanità territoriale prevista dal Pnrr, partendo dal Consiglio regionale che, nella scorsa legislatura, ha stabilito lHub del territorio a Lagonegro, mentre Senise, Maratea e Viggianello sono state individuate come strutture Spoke. Questa programmazione spiega Latronico non è cambiata. A causa dei ritardi nei lavori della sede di Lagonegro e per rispettare le stringenti scadenze del Pnrr il Ministero della Salute ha chiesto di indicare una sede Hub temporanea e provvisoria. Una scelta che è stata definita nel corso dellinterlocuzione con i sindaci dellarea. LUnione dei Comuni del Lagonegrese, con una nota del 10 aprile 2026, firmata dal Presidente a seguito della riunione con i primi cittadini del distretto, ha chiesto espressamente di collocare in via temporanea lHub presso la Casa della Comunità di Maratea poiché già inserita in un contesto ospedaliero idoneo e pronta alluso. Tale indicazione è stata poi approvata a larga maggioranza dalla Conferenza dei sindaci di tutto il comprensorio. Una decisione che ha superato liniziale ipotesi di Senise indicata dallAsp. I fatti, dunque aggiunge lassessore smentiscono categoricamente qualsiasi declassamento di Senise che rimane il fondamentale Spoke di riferimento per la sua zona. Invito a guardare alla sostanza, evitando polemiche inutili e offensive su questioni, tra laltro, gestite esclusivamente dagli uffici e dai sindaci del territorio.
Ricordiamo che lHub è il centro di riferimento principale (nodo centrale) di un bacino territoriale dotato di maggiore complessità organizzativa, tecnologica e di governance che coordina la rete dei servizi integrandosi con le strutture ospedaliere. Lo Spoke, invece, è una struttura periferica (nodo periferico) come la Casa di Comunità, pensata per erogare lassistenza primaria, le cure domiciliari e le visite specialistiche di base, garantendo alla comunità un accesso capillare alle cure sul territorio. Al di là delle sigle e della retorica con cui parte dellopposizione cerca di agitarsi- sottolinea Latronico la verità è che per i cittadini non cambia assolutamente nulla. Siamo impegnati a potenziare i servizi per il territorio sia nelle sedi Hub che negli Spoke. Invitiamo a concentrarsi sui contenuti e non sulle forme.
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|11/09/2026 - Casa di comunità a Senise,nota di Latronico
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