La ricostruzione secondo cui la Regione avrebbe fatto riclassificare la struttura di Senise da Spoke ad Hub per poi retrocederla nuovamente a Spoke è priva di qualsiasi riscontro reale. Alterare i fatti in questo modo è semplicemente sgradevole. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, fa chiarezza sulla riorganizzazione della sanità territoriale prevista dal Pnrr, partendo dal Consiglio regionale che, nella scorsa legislatura, ha stabilito lHub del territorio a Lagonegro, mentre Senise, Maratea e Viggianello sono state individuate come strutture Spoke. Questa programmazione  spiega Latronico  non è cambiata. A causa dei ritardi nei lavori della sede di Lagonegro e per rispettare le stringenti scadenze del Pnrr il Ministero della Salute ha chiesto di indicare una sede Hub temporanea e provvisoria. Una scelta che è stata definita nel corso dellinterlocuzione con i sindaci dellarea. LUnione dei Comuni del Lagonegrese, con una nota del 10 aprile 2026, firmata dal Presidente a seguito della riunione con i primi cittadini del distretto, ha chiesto espressamente di collocare in via temporanea lHub presso la Casa della Comunità di Maratea poiché già inserita in un contesto ospedaliero idoneo e pronta alluso. Tale indicazione è stata poi approvata a larga maggioranza dalla Conferenza dei sindaci di tutto il comprensorio. Una decisione che ha superato liniziale ipotesi di Senise indicata dallAsp. I fatti, dunque  aggiunge lassessore  smentiscono categoricamente qualsiasi declassamento di Senise che rimane il fondamentale Spoke di riferimento per la sua zona. Invito a guardare alla sostanza, evitando polemiche inutili e offensive su questioni, tra laltro, gestite esclusivamente dagli uffici e dai sindaci del territorio.

Ricordiamo che lHub è il centro di riferimento principale (nodo centrale) di un bacino territoriale  dotato di maggiore complessità organizzativa, tecnologica e di governance  che coordina la rete dei servizi integrandosi con le strutture ospedaliere. Lo Spoke, invece, è una struttura periferica (nodo periferico) come la Casa di Comunità, pensata per erogare lassistenza primaria, le cure domiciliari e le visite specialistiche di base, garantendo alla comunità un accesso capillare alle cure sul territorio. Al di là delle sigle e della retorica con cui parte dellopposizione cerca di agitarsi- sottolinea Latronico  la verità è che per i cittadini non cambia assolutamente nulla. Siamo impegnati a potenziare i servizi per il territorio sia nelle sedi Hub che negli Spoke. Invitiamo a concentrarsi sui contenuti e non sulle forme.