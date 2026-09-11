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Policoro, Un mondo nuovo'': la proposta della littorina contro il caporalato

11/09/2026

Lavoro, diritti, dignità e contrasto al caporalato sono stati al centro delliniziativa Un mondo nuovo  Seminare diritti, promossa dalla Cgil a Policoro. Un appuntamento dedicato ai temi che interessano da vicino il mondo del lavoro agricolo e le condizioni di migliaia di lavoratori impegnati nelle campagne del territorio.

Tra gli argomenti affrontati anche quello della mobilità dei lavoratori agricoli, considerata uno degli strumenti attraverso cui contrastare il fenomeno del caporalato. In questo contesto è stata rilanciata la proposta di ripristinare un collegamento ferroviario dedicato agli spostamenti lungo la fascia jonica, attraverso il ritorno della cosiddetta littorina.

Al centro dellintervento dellassessore allAgricoltura della Puglia Francesco Paolicelli la proposta di ripristinare il servizio della vecchia littorina sulla ferrovia jonica, lungo la tratta Sibari-Taranto o, in alternativa, Crotone-Taranto. Lobiettivo è garantire ai lavoratori agricoli un trasporto pubblico sicuro, ridurre la presenza dei furgoni sulle strade e contrastare il sistema del caporalato, offrendo unalternativa agli spostamenti organizzati dai caporali. L'intervista è di Felice Santarcangelo.




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