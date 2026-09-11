Il sindaco e lamministrazione comunale di Senise: Sgomento per quanto emerso dagli atti. Servono chiarezza, trasparenza e rispetto per i cittadini.

"Apprendiamo con sgomento quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, in merito alla vicenda della Casa di Comunità HUB di Senise e dei riflessi che assume per lintera area del Senisese".



Una vicenda che, nel corso di questi mesi, ha visto il Comune di Senise, insieme agli altri amministratori dell'area, impegnato in numerosi incontri e tavoli istituzionali con i rappresentanti della Regione Basilicata e dellASP, nella convinzione che il confronto istituzionale fosse finalizzato a garantire il diritto alla salute delle nostre comunità e a definire un assetto dei servizi sanitari realmente coerente con le esigenze del territorio.



Alla luce degli atti oggi resi noti, emergono tuttavia elementi di particolare gravità, che appaiono profondamente diversi da quanto rappresentato nel corso delle interlocuzioni istituzionali.



Dalla documentazione risulta, infatti, che in data 17 marzo 2026 la Regione Basilicata ha chiesto al Ministero della Salute la sostituzione della Casa di Comunità HUB da Lagonegro a Senise e che in data 17 aprile 2026 il Ministero ha autorizzato la rimodulazione, riclassificando la Casa di Comunità di Senise da SPOKE a HUB.

Si tratta di un elemento di assoluta rilevanza: la Casa di Comunità di Senise è stata formalmente individuata come HUB per oltre un mese, senza che tale circostanza sia mai stata comunicata allAmministrazione comunale di Senise e agli amministratori dell'area, dunque nell' assoluto silenzio, nel corso degli incontri e delle interlocuzioni istituzionali avvenuti in quel periodo. Neppure a fine giugno, durante l'incontro con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, in presenza del Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e della Presidente del Comitato dei Cittadini, Carmelina Bulfaro, l'Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, non ha ritenuto informarci su questi passaggi amministrativi. In quell'incontro, riconoscendo le ragioni di un territorio, il Presidente Bardi ha deciso di istituire un tavolo tecnico con Asp e Regione per individuare adeguate soluzioni. Spiace constatare oggi che il Direttore Generale dell'Asp, Giuseppe De Filippis, a fine agosto in sede di tavolo tecnico riunitosi a Senise, alla presenza dei cittadini, ha continuato a non comunicare le scelte già assunte dalla Regione.



Omissioni che riteniamo gravi e inaccettabili, soprattutto considerando che erano in corso confronti istituzionali proprio sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e sulla futura configurazione dellassistenza territoriale destinata a intere comunità.



Il successivo cambio di indirizzo è intervenuto in data 8 maggio 2026, in concomitanza con la manifestazione popolare a Senise, quando la Regione ha richiesto al Ministero di trasferire nuovamente lHUB da Senise a Maratea.



Di fronte a questi elementi, riteniamo doveroso ristabilire un principio fondamentale: le istituzioni devono garantire ai cittadini informazioni complete, corrette e trasparenti, soprattutto quando sono in gioco il diritto alla salute e il futuro dei servizi sanitari territoriali.



Nel corso delle numerose iniziative promosse a sostegno della Casa di Comunità HUB a Senise, questa Amministrazione è stata anche accusata di scarsa correttezza, quando invece, la mancanza di trasparenza è pervenuta dalle Istituzioni Regionali.

Gli atti oggi acquisiti dimostrano, invece, quanto fosse necessario un quadro informativo più chiaro e completo da parte delle istituzioni regionali.



La mancata comunicazione di scelte e atti adottati, di così rilevante importanza, ha contribuito ad alimentare incertezza e contrapposizioni tra territori, coinvolgendo tanto larea del Senisese quanto quella del Lagonegrese.



Come Amministrazione comunale continueremo a percorrere, con determinazione e responsabilità, tutte le strade istituzionali e amministrative possibili, nella massima trasparenza, così come abbiamo fatto finora.



Alla Giunta regionale e all'Asp chiediamo oggi di ripristinare la programmazione della Casa di Comunità HUB a Senise, così come era stato precedentemente richiesto dalla stessa Regione e successivamente autorizzato dal Ministero.



La salute dei cittadini non può essere oggetto di ambiguità, omissioni o decisioni non adeguatamente condivise con i territori. Continueremo con fermezza e senso di responsabilità, nellesclusivo interesse del diritto alla salute dellintera area del Senisese.



Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale