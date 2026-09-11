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Bardi. Export lucano, dallautomotive segnali di ripresa

11/09/2026

Nel primo semestre del 2026 lexport lucano ha registrato il miglior risultato in termini di crescita percentuale tra tutte le regioni italiane, mettendo a segno +29,5%. Lexport totale è tornato a sfiorare il miliardo di euro, toccando quota 979 milioni rispetto ai 756 milioni dello stesso periodo del 2025. Un ruolo decisivo è stato giocato dal comparto auto: con 589 milioni di euro, il settore rappresenta il 60,2% dellintero commercio estero della regione, in aumento rispetto al 41,4% registrato nei primi sei mesi del 2025.
Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha commentato positivamente questo segnale di ripresa del comparto automobilistico, sottolineando come sia il frutto del costante impegno profuso dalle istituzioni regionali e dal governo nazionale sul dossier Stellantis.
In tale contesto si inserisce la recente misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), guidato dal ministro Adolfo Urso, che mette a disposizione 300 milioni di euro destinati ai minicontratti di sviluppo per la filiera dellautomotive.
Accogliamo con apprezzamento questa misura fondamentale, rafforzata dalla scelta strategica di riservare il 40% delle risorse complessive alle regioni del Mezzogiorno, tra cui la Basilicata, ha detto Bardi. In una fase di profonda trasformazione e complessa transizione ecologica e tecnologica, spiega il Presidente, queste risorse offrono una risposta concreta per sostenere linnovazione, la riconversione e la formazione delle imprese lucane. Bardi ha ricordato limportanza dello stabilimento Stellantis di Melfi e dellintero indotto della componentistica e della logistica, ribadendo la determinazione della Regione a far sì che queste opportunità finanziarie si traducano in progetti industriali solidi. Il Presidente ha invitato Stellantis a fare la sua parte nel garantire massima chiarezza sui piani produttivi futuri e nel rilanciare la centralità del sito lucano, confermando limpegno della Regione al fianco dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e del Governo centrale.



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