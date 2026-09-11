L11 settembre ci consegna, a distanza di venticinque anni, una lezione che conserva tutta la sua attualità: nessuna società è davvero forte e resiliente se incapace di proteggere la dignità della persona, il diritto alla vita, la solidarietà e la possibilità di convivere tutelando e valorizzando le diversità, scegliendo ogni giorno quale futuro e quale modello sociale costruire, lo afferma in una nota lassessore regionale alla Salute della Regione Basilicata Cosimo Latronico.



Ricordare questa data  aggiunge Latronico  significa allora non soltanto guardare indietro, ma chiederci con senso di responsabilità che cosa possiamo fare, oggi, per rendere la nostra società più umana, più coesa e capace di cooperare e prevenire crisi belliche e conflitti diplomatici tanto ad oriente quanto ad occidente. È questo il modo più concreto di trasformare la memoria in bussola e responsabilità verso le generazioni future.



Il primo pensiero  rimarca Latronico  va alle migliaia di vittime di quella tragedia e alle loro famiglie. Ma l11 settembre ha segnato anche uno spartiacque nella storia contemporanea: dopo quella mattina il mondo è cambiato, sono cambiati gli equilibri internazionali, il modo di concepire la sicurezza, il rapporto con la paura e, in molti casi, la percezione stessa dellaltro. Le conseguenze di quellevento terroristico hanno attraversato intere generazioni, alimentando conflitti, instabilità e nuove fratture, con costi umani che sono andati ben oltre quel drammatico giorno. È anche per questo che ricordare l11 settembre significa sottrarlo alla sola dimensione della ricorrenza e interrogarsi sulle conseguenze delle scelte che, nel nome della sicurezza, vengono compiute quando una società è ferita e impaurita. Pertanto  conclude Latronico  resta particolarmente attuale e vivo il primissimo richiamo di Papa Leone nel momento in cui ha assunto il ministero petrino, auspicando Una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. È una responsabilità che interpella ciascuno di noi e, in maniera significativa, le istituzioni: trasformare la memoria in consapevolezza.