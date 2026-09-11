In due anni, in Basilicata, si registra un calo complessivo di 4.104 studenti e una riduzione di 85 classi, con una contrazione di poco superiore al 6%. La risposta a questa flessione, però, non può essere un taglio ai servizi; serve invece il coraggio di investire proprio laddove si riscontrano maggiori difficoltà."



Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, a seguito dell'incontro svoltosi nella Sala Consiliare dellEnte alla presenza del Direttore Generale dellUSR Basilicata, Anna dellAquila. La Provincia, in vista della proposta di piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2027/2028, ha portato avanti la fase di concertazione territoriale. Sindaci, dirigenti scolastici, parti datoriali e sindacati si sono così riuniti con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio, mantenendo viva e dinamica la formazione e adattandola ai nuovi bisogni.



Il Decreto Interministeriale n. 118 del 25/06/2026 ha confermato per gli anni scolastici 2027/28, 2028/29 e 2029/30 le attuali 83 dirigenze scolastiche e DSGA; tuttavia, si continua a registrare un calo della popolazione scolastica ascrivibile allo spopolamento, alla denatalità e alle criticità dei servizi che affliggono i comuni delle aree interne e montane.



Ciononostante, dal confronto tra i dati locali e quelli nazionali emerge un quadro positivo per la scuola secondaria di secondo grado in Basilicata. Il tasso di bocciatura, pari al 5,07%, è infatti inferiore al dato nazionale del 5,3%, così come l'abbandono scolastico nel biennio, pari allo 0,16%, è più basso rispetto all'1,5% nazionale. Anche l'abbandono prima dell'assolvimento dell'obbligo formativo si mantiene contenuto, 1,46% contro il 3,7%, con un punteggio medio del voto di diploma superiore alla media nazionale.



Nel corso del confronto è emersa la necessità di potenziare, da parte degli enti preposti, il trasporto pubblico locale e di attuare una strategia concreta per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.



È importante programmare in sinergia con il tessuto produttivo locale per allineare l'offerta formativa alle reali esigenze del mercato del lavoro, riducendo il divario tra competenze acquisite e richieste - prosegue il Presidente Giordano - Come Provincia continueremo ad agire nell'ambito delle nostre competenze, portando avanti il lavoro capillare già avviato negli istituti scolastici. La Provincia di Potenza è riuscita ad intercettare tutti i fondi PNRR destinati alledilizia scolastica, con numerosi progetti in fase di completamento che puntano a consegnare ambienti moderni, allavanguardia e sicuri. L'Ente dispone, infatti, di tutti i certificati prescritti per gli impianti e le strutture, rendendo gli istituti della nostra provincia tra i più sicuri dItalia. Grande attenzione è posta anche al tema della sostenibilità, con scuole green e a basso impatto ambientale.



Lampia partecipazione di dirigenti scolastici, sindaci, sindacati e parti datoriali a questo incontro - conclude - dimostra quanto siano importanti questi momenti di confronto per ascoltare le istanze che provengono dal territorio, spiegare il lavoro che il nostro Ente mette in campo e scambiare informazioni e pareri per migliorare ulteriormente ciò che si sta facendo.



Investire nella scuola significa scommettere sul futuro, perché è proprio tra i suoi banchi che prende forma il domani che vogliamo costruire.



Presenti all'incontro: il Direttore Generale della Provincia di Potenza Marica Panetta, il Responsabile Pasquale Salerno, il Dirigente dellUfficio Edilizia Scolastica Enrico Spera, la Vicepresidente Vitina Claps, i Consiglieri provinciali: Salvatore Falabella, Giammarco Guidetti, Luigi Simonetti, Filippo Sinisgalli, Enzo Stella Brienza, Federico Pippa, Giovanni Russo.