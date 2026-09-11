In relazione alle notizie diffuse sul servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità nella città di Potenza, lassessore regionale Francesco Cupparo ritiene necessario fornire alcuni elementi utili a ricostruire correttamente il quadro delle risorse disponibili e delle rispettive competenze istituzionali.



«La programmazione e la gestione del servizio nelle scuole dellinfanzia, primarie e secondarie di primo grado, così come i rapporti con la cooperativa affidataria e con i lavoratori impiegati nellappalto, rientrano nelle competenze del Comune di Potenza. LAssessorato regionale non interviene nella determinazione delle prestazioni, degli orari di lavoro o delle modalità organizzative del servizio comunale».



La Regione esercita le proprie competenze in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità assicurando alla Provincia di Potenza, competente per gli istituti scolastici superiori, le risorse destinate ai servizi di trasporto e assistenza. Anche per lannualità 2026 sono previsti 2 milioni e 600 mila euro, in continuità con gli anni precedenti.



A queste risorse si aggiunge un ulteriore stanziamento di 600 mila euro, disposto dalla Giunta regionale e destinato ai Comuni della Basilicata per integrare e rafforzare i servizi rivolti ai minori con disabilità.



«È importante precisare  sottolinea Cupparo  che i 600 mila euro costituiscono una disponibilità aggiuntiva assicurata dalla Regione e non sostituiscono le risorse che i Comuni devono destinare alle funzioni di propria competenza. Non risulta pertanto corretto attribuire allAssessorato regionale responsabilità rispetto a decisioni organizzative e contrattuali riguardanti un servizio gestito direttamente dal Comune di Potenza».



«La Regione resta disponibile a ogni confronto istituzionale e con i sindacati utile alla tutela degli alunni con disabilità, delle loro famiglie e dei lavoratori. È però necessario che il confronto parta da dati corretti e da una chiara individuazione delle competenze spettanti a ciascuna amministrazione».