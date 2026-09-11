Si è svolto ieri, presso la Provincia di Potenza, lincontro di concertazione sul dimensionamento scolastico, con la partecipazione delle parti sociali, dei dirigenti scolastici, dei sindaci e dei rappresentanti istituzionali.



La UIL Basilicata e la UIL Scuola Rua esprimono apprezzamento per il metodo adottato dalla Provincia di Potenza, che ha scelto di mettere al centro il confronto e la concertazione, coinvolgendo i diversi soggetti che rappresentano e vivono quotidianamente il mondo della scuola e dei territori.



Un metodo che la UIL ritiene particolarmente importante in una fase nella quale la scuola lucana deve confrontarsi non soltanto con le conseguenze del dimensionamento, ma soprattutto con un calo demografico sempre più marcato, lo spopolamento delle aree interne e le difficoltà di collegamento tra i territori e sullaccesso ai servizi.



«Il dimensionamento non può essere affrontato esclusivamente attraverso numeri e parametri  sottolineano Diego Sileo, Segretario Organizzativo UIL Basilicata, e Luigi Veltri, Segretario Generale UIL Scuola Rua Basilicata  perché ogni scelta incide sulle comunità, sulle famiglie, sugli studenti, sul personale e sulla capacità dei territori di contrastare spopolamento e impoverimento sociale».



La UIL valuta positivamente anche la presenza dellUfficio Scolastico Regionale e di Confindustria che ha consentito di arricchire il confronto attraverso il loro contributo.



Dai dati illustrati dagli uffici della Provincia emerge un quadro sostanzialmente stabile, senza ulteriori tagli previsti fino al 2030 e senza modifiche alle dirigenze scolastiche. Un risultato positivo che, secondo la UIL, deve essere utilizzato per aprire una fase nuova, nella quale il tema non sia soltanto quante scuole mantenere, ma quale scuola costruire per la Basilicata dei prossimi anni.



In questo percorso non può essere sottovalutato il ruolo di dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici, che ogni giorno garantiscono la funzionalità degli istituti e tengono insieme le comunità educanti, spesso operando in territori complessi e caratterizzati da difficoltà organizzative e logistiche.



Altrettanto importante è il ruolo dei sindaci, in particolare nei piccoli Comuni e nelle aree interne, dove la scuola rappresenta spesso uno degli ultimi presidi di comunità. Difendere la presenza scolastica significa anche affrontare il tema della mobilità, della viabilità e del trasporto pubblico, condizioni indispensabili per garantire concretamente il diritto allo studio.



«Non possiamo parlare di scuola e diritto allo studio senza parlare di infrastrutture e mobilità  continuano Sileo e Veltri . Un ragazzo che vive in unarea interna deve poter raggiungere la propria scuola in tempi e con collegamenti adeguati, così come un docente deve poter svolgere il proprio lavoro senza essere penalizzato dalle difficoltà di collegamento. Per questo scuola, trasporti e viabilità devono essere considerati parte della stessa strategia territoriale».



I numeri relativi alla scuola secondaria di secondo grado  circa 8.500 studenti nei licei, 4.173 negli istituti tecnici e 2.500 negli istituti professionali  evidenziano inoltre la necessità di rafforzare il rapporto tra offerta formativa e sistema produttivo regionale.



Particolarmente preoccupante è la riduzione di circa 2.000 studenti, che rappresenta soprattutto leffetto del calo demografico galoppante che interessa la Basilicata. Un fenomeno che rischia di incidere progressivamente sulla sostenibilità dei servizi e sulla stessa presenza delle istituzioni scolastiche, soprattutto nei territori più fragili.



Per questo la risposta non può essere soltanto quella di intervenire sugli organici o sugli assetti delle istituzioni scolastiche, ma deve passare attraverso una strategia capace di rendere la scuola un elemento di attrattività e di sviluppo.



In questa prospettiva, la UIL Basilicata e la UIL Scuola Rua ribadiscono limportanza di rafforzare il sistema degli ITS Academy, creando un collegamento sempre più stretto tra scuola, formazione, università, imprese, istituzioni e parti sociali. Formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici significa infatti accompagnare linnovazione, rispondere ai fabbisogni delle imprese, favorire nuovi investimenti e, soprattutto, offrire ai giovani concrete opportunità di lavoro qualificato in Basilicata.



Positivo anche il dato sullabbandono scolastico che conferma la capacità della scuola lucana di mantenere gli studenti allinterno dei percorsi di istruzione.



«La stabilità raggiunta sul dimensionamento è importante  concludono Sileo e Veltri  ma non può essere considerata un punto di arrivo. Deve diventare loccasione per costruire una programmazione condivisa che tenga insieme scuola, formazione, lavoro, trasporti, infrastrutture e politiche per le aree interne».



La concertazione deve diventare un metodo permanente di governo del territorio: perché la scuola non è soltanto un luogo nel quale si formano gli studenti, ma un presidio sociale, un fattore di coesione e una delle principali infrastrutture sulle quali costruire il futuro della Basilicata.