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La voce della Politica
|Bcc: conferenza stampa su Casa di comunità a Senise
10/09/2026
|Il Gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune ha convocato per domani, venerdì 11 settembre, alle ore 11.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, una conferenza stampa dedicata alla Casa della Comunità di Senise e ad importanti aggiornamenti riguardanti la struttura e il suo ruolo nellorganizzazione della sanità territoriale del senisese.
Alla conferenza sono stati invitati a partecipare l'Amministrazione comunale di Senise ed i rappresentanti del Comitato territoriale per la difesa della sanità nel Senisese, protagonista nei mesi scorsi della mobilitazione a tutela dei servizi sanitari del territorio.
Abbiamo ritenuto doveroso - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo - informare innanzitutto i rappresentanti delle istituzioni locali, del Comitato cittadino e lintera comunità del Senisese su importanti aggiornamenti che riguardano la Casa della Comunità e il futuro dellassistenza sanitaria territoriale nellarea.
Si tratta di una questione particolarmente rilevante per il Senisese e per unarea vasta della Basilicata - conclude Chiorazzo - sulla quale riteniamo necessario fare piena chiarezza. Domani illustreremo nel dettaglio la vicenda e le iniziative che intendiamo assumere.
La conferenza stampa si terrà venerdì 11 settembre 2026, alle ore 11.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata.
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|10/09/2026 - Bcc: conferenza stampa su Casa di comunità a Senise
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|10/09/2026 - Libera Lagonegrese su condanne processo Pastoressa
Dopo quasi sette anni dalla morte di Giovanna Pastoressa, è arrivata oggi una prima risposta della giustizia.
La sentenza di primo grado ha pronunciato quattro condanne e cinque assoluzioni, individuando responsabilità per la morte di Giovanna.
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|10/09/2026 - Sanità, Consiglieri Centrosinistra: proficuo incontro con i sindacati
Si è svolto oggi lincontro voluto dalle opposizioni di centrosinistra con le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL relativamente alla scelta unilaterale della Giunta di prevedere un costo di 2,50 euro per ricetta, senza esenzione.
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|10/09/2026 - Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste
Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai verti...-->continua
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|10/09/2026 - Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
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La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano...-->continua
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|10/09/2026 - Federalismo, Pepe (Lega): autonomia per un Sud più libero e responsabile
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