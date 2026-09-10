Il Gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune ha convocato per domani, venerdì 11 settembre, alle ore 11.00, nella Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, una conferenza stampa dedicata alla Casa della Comunità di Senise e ad importanti aggiornamenti riguardanti la... -->continua

Dopo quasi sette anni dalla morte di Giovanna Pastoressa, è arrivata oggi una prima risposta della giustizia. La sentenza di primo grado ha pronunciato quattro condanne e cinque assoluzioni, individuando responsabilità per la morte di Giovanna. <... -->continua

Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai verti... -->continua

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio: - lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15. - mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12. Per t... -->continua

La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano... -->continua