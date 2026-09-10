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La voce della Politica
|Sanità, Consiglieri Centrosinistra: proficuo incontro con i sindacati
10/09/2026
|Si è svolto oggi lincontro voluto dalle opposizioni di centrosinistra con le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL relativamente alla scelta unilaterale della Giunta di prevedere un costo di 2,50 euro per ricetta, senza esenzione.
Chiediamo che prima del Consiglio Regionale del 18 settembre, convocato su richiesta dellopposizioni, venga ritirata la delibera su ticket e vengano convocati i sindacati.
Il Consiglio deve essere messo nelle condizioni di poterne discutere, e di farlo serenamente; tanto per la minoranza quanto per la maggioranza è necessaria questa premessa.
Dunque, si sgomberi il tavolo ritirando la delibera e si apra una discussione nel merito.
Il metodo è stato sbagliato, bisogna rimediare nel tentativo di ricucire con le parti sociali e con la comunità tutta.
Nel merito, i dati sono impattanti: 60.000 lucane e lucani rinunciano a curarsi; la mobilità passiva produce un debito di 130 milioni di euro e la Giunta sceglie di far pagare ancora le cittadine e i cittadini, tra laltro con una misura trasversale.
Questi dati, inediti nella storia della Basilicata, assumono ancor più peso anche per il metodo, oltre che per il merito, seguito in questi anni: sottrazione al Consiglio della funzione di programmazione, pochi spazi, se non nulli, i momenti reali di confronto con i sindacati e le associazioni di categoria e tutto spostato in capo alla Giunta regionale e agli atti aziendali.
Lo steso Piano Sanitario Regionale è lo specchio di questo processo, è levidenza di metodo sbagliato e di un merito che lascia a desidera mettendo, come nel caso dei ticket, le mani nelle tasche dei lucani mentre sono in coda per ricevere una prestazione sanitaria.
I consiglieri
Alessia Araneo
Antonio Bochicchio
Angelo Chiorazzo
Roberto Cifarelli
Piero Lacorazza
Piero Marrese
Viviana Verri
Giovanni Vizziello
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archivio
|La Voce della Politica
|10/09/2026 - Bcc: conferenza stampa su Casa di comunità a Senise
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|10/09/2026 - Libera Lagonegrese su condanne processo Pastoressa
Dopo quasi sette anni dalla morte di Giovanna Pastoressa, è arrivata oggi una prima risposta della giustizia.
La sentenza di primo grado ha pronunciato quattro condanne e cinque assoluzioni, individuando responsabilità per la morte di Giovanna.
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|10/09/2026 - Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste
Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai verti...-->continua
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|10/09/2026 - Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per t...-->continua
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|10/09/2026 - Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''
La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano...-->continua
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|10/09/2026 - Federalismo, Pepe (Lega): autonomia per un Sud più libero e responsabile
Dal Sud scegliamo di rilanciare la sfida del federalismo perché siamo convinti che il decentramento di risorse, poteri e responsabilità sia la strada per avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere lazione amministrativa più efficace. È anche per questo ...-->continua
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