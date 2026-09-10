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Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste

10/09/2026

Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai vertici del panorama culturale nazionale. Laffermazione è del Presidente della Regione, Vito Bardi, a seguito della comunicazione ufficiale del Ministero della Cultura con cui il piccolo centro del Potentino è stato selezionato per la fase finale della procedura di valutazione con il dossier intitolato Le trame di Calliope.
Chiaromonte dimostra come anche le realtà interne e i piccoli borghi sappiano farsi custodi e promotori di visioni culturali deccellenza, capaci di parlare allItalia e allEuropa attraverso la forza dei libri e della lettura. Il progetto lucano, giunto in finale insieme a piazze e territori di grande tradizione, rappresenta la sintesi perfetta tra memoria, identità e capacità di innovare.
Come Governo regionale  prosegue Bardi  saremo al fianco dellAmministrazione comunale di Chiaromonte e dellintera comunità di fronte al cruciale appuntamento con laudizione pubblica del prossimo 29 e 30 settembre a Roma, nella sede del Ministero. È una bellissima vetrina  conclude il Presidente  per valorizzare il nostro patrimonio e dimostrare quanto la Basilicata sappia fare della cultura un motore di riscatto e di crescita sociale ed economica.



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