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La voce della Politica
|Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste
10/09/2026
|Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai vertici del panorama culturale nazionale. Laffermazione è del Presidente della Regione, Vito Bardi, a seguito della comunicazione ufficiale del Ministero della Cultura con cui il piccolo centro del Potentino è stato selezionato per la fase finale della procedura di valutazione con il dossier intitolato Le trame di Calliope.
Chiaromonte dimostra come anche le realtà interne e i piccoli borghi sappiano farsi custodi e promotori di visioni culturali deccellenza, capaci di parlare allItalia e allEuropa attraverso la forza dei libri e della lettura. Il progetto lucano, giunto in finale insieme a piazze e territori di grande tradizione, rappresenta la sintesi perfetta tra memoria, identità e capacità di innovare.
Come Governo regionale prosegue Bardi saremo al fianco dellAmministrazione comunale di Chiaromonte e dellintera comunità di fronte al cruciale appuntamento con laudizione pubblica del prossimo 29 e 30 settembre a Roma, nella sede del Ministero. È una bellissima vetrina conclude il Presidente per valorizzare il nostro patrimonio e dimostrare quanto la Basilicata sappia fare della cultura un motore di riscatto e di crescita sociale ed economica.
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|10/09/2026 - Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste
Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai vertici del panorama...-->continua
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|10/09/2026 - Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per t...-->continua
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|10/09/2026 - Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''
La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano...-->continua
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|10/09/2026 - Federalismo, Pepe (Lega): autonomia per un Sud più libero e responsabile
Dal Sud scegliamo di rilanciare la sfida del federalismo perché siamo convinti che il decentramento di risorse, poteri e responsabilità sia la strada per avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere lazione amministrativa più efficace. È anche per questo ...-->continua
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|10/09/2026 - Rinnovato il Consiglio dellOrdine dei Consulenti del Lavoro di Matera: Giuseppe
Si rinnova la guida dellOrdine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera. Il nuovo Consiglio Provinciale ha eletto Giuseppe Papapietro alla carica di Presidente.
A completare il nuovo organo direttivo sono Cosima Francesca Natuzzi, Segretario, G...-->continua
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|9/09/2026 - CallMat, UGL Matera: TIM e MIMIT intervengano sulla Basilicata
Le parole dellamministratore delegato di TIM e presidente di Asstel, Pietro Labriola, secondo cui nella filiera dei call center 100mila persone rischiano il posto nei prossimi 18 mesi, sono un campanello dallarme che nessuno può ignorare. Labriola ha indica...-->continua
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|9/09/2026 - Petrolio, Lacorazza: un'accisa mobile per la Basilicata?
"C'è un video che non è circolato molto in questi giorni, forse perché l'attenzione si è concentrata, anche giustamente, sulla vicenda estrattiva in Basilicata. Su questo tema tornerò quando si saranno posate le schermaglie social che strattona le questioni ve...-->continua
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