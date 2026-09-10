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La voce della Politica
|Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
10/09/2026
|Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per tutte le linee, gestite direttamente dal Comune - Servizio Autoparco (linee n. 9, 13, 15) o affidate alla Ditta Autonoleggi Tesoro (linee n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12), i percorsi e gli orari sono invariati rispetto allo scorso anno scolastico (ad eccezione della linea n. 6 che comprenderà anche il plesso di via Roma). Per i nuovi utenti, tutte le indicazioni circa orari, percorsi e fermate di salita e discesa sono reperibili contattando i seguenti numeri telefonici: - Servizio Autoparco: 0971/52060 (in orario di servizio) - Ditta Autonoleggi Tesoro: 3406534682. Il servizio di accompagnamento per i minori dellInfanzia è attivato per le linee n. 3-4-6-12 per la concomitante presenza di operatori destinati allassistenza di alunni con disabilità. Termini e condizioni di erogazione e fruizione del servizio sono specificati nellavviso di iscrizione e nel vigente Regolamento comunale.
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|10/09/2026 - Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per tutte le linee, ...-->continua
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|10/09/2026 - Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''
La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano...-->continua
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|10/09/2026 - Federalismo, Pepe (Lega): autonomia per un Sud più libero e responsabile
Dal Sud scegliamo di rilanciare la sfida del federalismo perché siamo convinti che il decentramento di risorse, poteri e responsabilità sia la strada per avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere lazione amministrativa più efficace. È anche per questo ...-->continua
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|10/09/2026 - Rinnovato il Consiglio dellOrdine dei Consulenti del Lavoro di Matera: Giuseppe
Si rinnova la guida dellOrdine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera. Il nuovo Consiglio Provinciale ha eletto Giuseppe Papapietro alla carica di Presidente.
A completare il nuovo organo direttivo sono Cosima Francesca Natuzzi, Segretario, G...-->continua
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|9/09/2026 - CallMat, UGL Matera: TIM e MIMIT intervengano sulla Basilicata
Le parole dellamministratore delegato di TIM e presidente di Asstel, Pietro Labriola, secondo cui nella filiera dei call center 100mila persone rischiano il posto nei prossimi 18 mesi, sono un campanello dallarme che nessuno può ignorare. Labriola ha indica...-->continua
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|9/09/2026 - Petrolio, Lacorazza: un'accisa mobile per la Basilicata?
"C'è un video che non è circolato molto in questi giorni, forse perché l'attenzione si è concentrata, anche giustamente, sulla vicenda estrattiva in Basilicata. Su questo tema tornerò quando si saranno posate le schermaglie social che strattona le questioni ve...-->continua
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|9/09/2026 - Basilicata Casa Comune apre domani la sezione a Montescaglioso
Sarà inaugurata domani, giovedì 10 settembre alle ore 19.00, in via Carlo DAlessio 23, la sezione di Basilicata Casa Comune a Montescaglioso. Uno spazio che il coordinamento cittadino vuole mettere a disposizione della comunità come luogo di incont...-->continua
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