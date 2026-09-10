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Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico

10/09/2026

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per tutte le linee, gestite direttamente dal Comune - Servizio Autoparco (linee n. 9, 13, 15) o affidate alla Ditta Autonoleggi Tesoro (linee n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12), i percorsi e gli orari sono invariati rispetto allo scorso anno scolastico (ad eccezione della linea n. 6 che comprenderà anche il plesso di via Roma). Per i nuovi utenti, tutte le indicazioni circa orari, percorsi e fermate di salita e discesa sono reperibili contattando i seguenti numeri telefonici: - Servizio Autoparco: 0971/52060 (in orario di servizio) - Ditta Autonoleggi Tesoro: 3406534682. Il servizio di accompagnamento per i minori dellInfanzia è attivato per le linee n. 3-4-6-12 per la concomitante presenza di operatori destinati allassistenza di alunni con disabilità. Termini e condizioni di erogazione e fruizione del servizio sono specificati nellavviso di iscrizione e nel vigente Regolamento comunale.



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