-->
|
La voce della Politica
|Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''
10/09/2026
|La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano perfezionate concessioni destinate a durare fino a trentanni.
Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli, annunciando una nuova interrogazione alla Giunta regionale sulla partecipazione della Basilicata alla governance di Acque del Sud S.p.A. e sulla valorizzazione energetica delle infrastrutture idriche.
Il superamento dellEIPLI avrebbe dovuto restituire alle Regioni un ruolo nella gestione dei grandi schemi idrici. Invece Acque del Sud è nata con il capitale inizialmente interamente attribuito al Ministero dellEconomia. Non si tratta di chiudere lacqua nei confini regionali, ma di garantire alla Basilicata una voce nelle decisioni che riguardano una delle sue principali risorse strategiche.
Acque del Sud gestisce oggi invasi e infrastrutture fondamentali come Pertusillo, Monte Cotugno, Camastra, Acerenza e Genzano.
La normativa consente che una quota fino al 5 per cento del capitale possa essere trasferita a soggetti pubblici. Chiedo quindi alla Giunta se la Regione abbia mai formalmente manifestato la volontà di entrare nella compagine societaria e, in caso contrario, se intenda farlo adesso.
Occorre inoltre rafforzare, continua Cifarelli, il ruolo di Acquedotto Lucano, verificando le condizioni per una sua partecipazione industriale o operativa nel sistema di Acque del Sud.
Laltro grande tema è quello energetico.
Le dighe non valgono soltanto per lacqua che contengono. Invasi, adduttori e salti idraulici possono produrre energia e diventare sistemi di accumulo attraverso il pompaggio. Gli operatori privati lo hanno già compreso, come dimostrano i progetti sul sistema Genzano-Serra del Corvo. La Basilicata deve comprenderlo prima di concedere per decenni lutilizzo delle proprie infrastrutture.
Il Consigliere Cifarelli chiede quindi di verificare se le concessioni in corso consentano anche una valorizzazione energetica degli impianti e, in tal caso, di salvaguardare espressamente le prerogative della Regione.
In questo quadro SEL deve diventare sempre più il braccio industriale della Basilicata nel settore energetico, anche attraverso società di progetto e partnership industriali. La Regione deve tornare nella governance strategica dellacqua, Acquedotto Lucano deve rafforzarsi nella filiera idrica e SEL deve presidiare quella energetica.
Continuiamo a investire risorse pubbliche nella sicurezza e all'ammodernamento di queste infrastrutture, aumentando il valore. Sarebbe assurdo creare valore con denaro pubblico e poi rinunciare a partecipare ai rendimenti che questo patrimonio può generare.
La Basilicata deve rientrare nella stanza in cui si prendono le decisioni. Abbiamo perso troppo terreno sulla governance dellacqua: non possiamo perdere anche il valore energetico. Acqua ed energia saranno tra gli asset più preziosi dei prossimi decenni e la Basilicata deve partecipare al valore che producono.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/09/2026 - Bardi: Capitale del Libro 2027, Chiaromonte tra le finaliste
Chiaromonte è tra le sette città finaliste per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. È un motivo di orgoglio e soddisfazione ed è il risultato che premia la qualità di una proposta culturale rigorosa e proietta ancora una volta la Basilicata ai vertici del panorama...-->continua
|
|
|10/09/2026 - Potenza. Al via il servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio:
- lunedì 14/9 per le linee dirette agli II. CC. Milani -Leopardi, D. Savio: n. 8, 9, 13, 15.
- mercoledì 16/9 per le linee dirette agli II. CC. Sinisgalli e Busciolano: n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12.
Per t...-->continua
|
|
|10/09/2026 - Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''
La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano...-->continua
|
|
|10/09/2026 - Federalismo, Pepe (Lega): autonomia per un Sud più libero e responsabile
Dal Sud scegliamo di rilanciare la sfida del federalismo perché siamo convinti che il decentramento di risorse, poteri e responsabilità sia la strada per avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere lazione amministrativa più efficace. È anche per questo ...-->continua
|
|
|10/09/2026 - Rinnovato il Consiglio dellOrdine dei Consulenti del Lavoro di Matera: Giuseppe
Si rinnova la guida dellOrdine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera. Il nuovo Consiglio Provinciale ha eletto Giuseppe Papapietro alla carica di Presidente.
A completare il nuovo organo direttivo sono Cosima Francesca Natuzzi, Segretario, G...-->continua
|
|
|9/09/2026 - CallMat, UGL Matera: TIM e MIMIT intervengano sulla Basilicata
Le parole dellamministratore delegato di TIM e presidente di Asstel, Pietro Labriola, secondo cui nella filiera dei call center 100mila persone rischiano il posto nei prossimi 18 mesi, sono un campanello dallarme che nessuno può ignorare. Labriola ha indica...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Petrolio, Lacorazza: un'accisa mobile per la Basilicata?
"C'è un video che non è circolato molto in questi giorni, forse perché l'attenzione si è concentrata, anche giustamente, sulla vicenda estrattiva in Basilicata. Su questo tema tornerò quando si saranno posate le schermaglie social che strattona le questioni ve...-->continua
|
|