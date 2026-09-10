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Acque del Sud, Cifarelli: ''La Basilicata rientri nella stanza dei bottoni''

10/09/2026

La Basilicata produce e accumula una parte fondamentale dellacqua utilizzata dal sistema idrico del Mezzogiorno, ma oggi non ha un peso adeguato nella società che governa gran parte di queste infrastrutture. È una situazione che va corretta prima che vengano perfezionate concessioni destinate a durare fino a trentanni.

Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli, annunciando una nuova interrogazione alla Giunta regionale sulla partecipazione della Basilicata alla governance di Acque del Sud S.p.A. e sulla valorizzazione energetica delle infrastrutture idriche.

Il superamento dellEIPLI avrebbe dovuto restituire alle Regioni un ruolo nella gestione dei grandi schemi idrici. Invece Acque del Sud è nata con il capitale inizialmente interamente attribuito al Ministero dellEconomia. Non si tratta di chiudere lacqua nei confini regionali, ma di garantire alla Basilicata una voce nelle decisioni che riguardano una delle sue principali risorse strategiche.

Acque del Sud gestisce oggi invasi e infrastrutture fondamentali come Pertusillo, Monte Cotugno, Camastra, Acerenza e Genzano.

La normativa consente che una quota fino al 5 per cento del capitale possa essere trasferita a soggetti pubblici. Chiedo quindi alla Giunta se la Regione abbia mai formalmente manifestato la volontà di entrare nella compagine societaria e, in caso contrario, se intenda farlo adesso.

Occorre inoltre rafforzare, continua Cifarelli, il ruolo di Acquedotto Lucano, verificando le condizioni per una sua partecipazione industriale o operativa nel sistema di Acque del Sud.

Laltro grande tema è quello energetico.

Le dighe non valgono soltanto per lacqua che contengono. Invasi, adduttori e salti idraulici possono produrre energia e diventare sistemi di accumulo attraverso il pompaggio. Gli operatori privati lo hanno già compreso, come dimostrano i progetti sul sistema Genzano-Serra del Corvo. La Basilicata deve comprenderlo prima di concedere per decenni lutilizzo delle proprie infrastrutture.

Il Consigliere Cifarelli chiede quindi di verificare se le concessioni in corso consentano anche una valorizzazione energetica degli impianti e, in tal caso, di salvaguardare espressamente le prerogative della Regione.

In questo quadro SEL deve diventare sempre più il braccio industriale della Basilicata nel settore energetico, anche attraverso società di progetto e partnership industriali. La Regione deve tornare nella governance strategica dellacqua, Acquedotto Lucano deve rafforzarsi nella filiera idrica e SEL deve presidiare quella energetica.

Continuiamo a investire risorse pubbliche nella sicurezza e all'ammodernamento di queste infrastrutture, aumentando il valore. Sarebbe assurdo creare valore con denaro pubblico e poi rinunciare a partecipare ai rendimenti che questo patrimonio può generare.

La Basilicata deve rientrare nella stanza in cui si prendono le decisioni. Abbiamo perso troppo terreno sulla governance dellacqua: non possiamo perdere anche il valore energetico. Acqua ed energia saranno tra gli asset più preziosi dei prossimi decenni e la Basilicata deve partecipare al valore che producono.



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