Si rinnova la guida dellOrdine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera. Il nuovo Consiglio Provinciale ha eletto Giuseppe Papapietro alla carica di Presidente.

A completare il nuovo organo direttivo sono Cosima Francesca Natuzzi, Segretario, Giuseppe Petrozza, Tesoriere, e i Consiglieri Serafino Di Sanza e Cecilia Sasaniello. Per il Collegio dei revisori dei Conti Chiarangela Lipari, Presidente, Antonio DAmico e Addolorata DErcole gli altri componenti.

Lelezione apre una nuova fase per lOrdine materano, con lobiettivo di rafforzare il ruolo dei Consulenti del Lavoro sul territorio e rendere sempre più stretto il rapporto con istituzioni, imprese, lavoratori e realtà professionali.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me  dichiara il neo Presidente Giuseppe

Papapietro . Assumere la guida dellOrdine rappresenta una grande responsabilità, ma anche un motivo di orgoglio. Affronteremo questo incarico con entusiasmo, mettendo al centro il confronto e la collaborazione tra tutti i colleghi».

Il nuovo Consiglio intende puntare su un Ordine più presente, aperto al dialogo e alla promozione della professione, capace di rappresentare le esigenze di una professione che negli ultimi anni è diventata sempre più importante nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni.

«Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda  prosegue Papapietro  e il

Consulente del Lavoro è chiamato sempre più spesso a essere un punto di riferimento per imprese e lavoratori. Vogliamo valorizzare questo ruolo e far conoscere maggiormente, anche allesterno della nostra categoria, il contributo che la nostra professione può dare al territorio».

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai giovani professionisti, attraverso iniziative di confronto, formazione e partecipazione, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e

creare nuove opportunità di crescita per chi si affaccia alla professione.

Il nuovo Consiglio vuole inoltre rafforzare le occasioni di collaborazione con le istituzioni e con le

altre realtà professionali e sociali del territorio, nella convinzione che il tema del lavoro richieda oggi un confronto sempre più ampio.

«Partiamo con la volontà di lavorare come una squadra  conclude il Presidente Papapietro . Il nostro

mandato non sarà soltanto quello di rappresentare una categoria professionale, ma di mettere a

disposizione del territorio le nostre competenze e la nostra esperienza. Vogliamo costruire un Ordine

capace di ascoltare, dialogare e guardare al futuro».

Il nuovo Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Matera sarà quindi impegnato nei

prossimi anni a rafforzare la presenza della categoria sul territorio e a promuovere una cultura del

lavoro fondata su competenza, legalità, qualità e attenzione alle persone.

IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE

Presidente: Giuseppe Papapietro

Tesoriere: Giuseppe Petrozza

Segretario: Cosima Natuzzi

Consigliere: Serafino Di Sanza

Consigliere: Cecilia Sasaniello

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Chiarangela Lipari

Componente: Antonio DAmico

Componente: Addolorata DErcole