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La voce della Politica
|Rinnovato il Consiglio dellOrdine dei Consulenti del Lavoro di Matera: Giuseppe
10/09/2026
|Si rinnova la guida dellOrdine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Matera. Il nuovo Consiglio Provinciale ha eletto Giuseppe Papapietro alla carica di Presidente.
A completare il nuovo organo direttivo sono Cosima Francesca Natuzzi, Segretario, Giuseppe Petrozza, Tesoriere, e i Consiglieri Serafino Di Sanza e Cecilia Sasaniello. Per il Collegio dei revisori dei Conti Chiarangela Lipari, Presidente, Antonio DAmico e Addolorata DErcole gli altri componenti.
Lelezione apre una nuova fase per lOrdine materano, con lobiettivo di rafforzare il ruolo dei Consulenti del Lavoro sul territorio e rendere sempre più stretto il rapporto con istituzioni, imprese, lavoratori e realtà professionali.
«Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me dichiara il neo Presidente Giuseppe
Papapietro . Assumere la guida dellOrdine rappresenta una grande responsabilità, ma anche un motivo di orgoglio. Affronteremo questo incarico con entusiasmo, mettendo al centro il confronto e la collaborazione tra tutti i colleghi».
Il nuovo Consiglio intende puntare su un Ordine più presente, aperto al dialogo e alla promozione della professione, capace di rappresentare le esigenze di una professione che negli ultimi anni è diventata sempre più importante nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni.
«Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda prosegue Papapietro e il
Consulente del Lavoro è chiamato sempre più spesso a essere un punto di riferimento per imprese e lavoratori. Vogliamo valorizzare questo ruolo e far conoscere maggiormente, anche allesterno della nostra categoria, il contributo che la nostra professione può dare al territorio».
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai giovani professionisti, attraverso iniziative di confronto, formazione e partecipazione, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e
creare nuove opportunità di crescita per chi si affaccia alla professione.
Il nuovo Consiglio vuole inoltre rafforzare le occasioni di collaborazione con le istituzioni e con le
altre realtà professionali e sociali del territorio, nella convinzione che il tema del lavoro richieda oggi un confronto sempre più ampio.
«Partiamo con la volontà di lavorare come una squadra conclude il Presidente Papapietro . Il nostro
mandato non sarà soltanto quello di rappresentare una categoria professionale, ma di mettere a
disposizione del territorio le nostre competenze e la nostra esperienza. Vogliamo costruire un Ordine
capace di ascoltare, dialogare e guardare al futuro».
Il nuovo Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Matera sarà quindi impegnato nei
prossimi anni a rafforzare la presenza della categoria sul territorio e a promuovere una cultura del
lavoro fondata su competenza, legalità, qualità e attenzione alle persone.
IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE
Presidente: Giuseppe Papapietro
Tesoriere: Giuseppe Petrozza
Segretario: Cosima Natuzzi
Consigliere: Serafino Di Sanza
Consigliere: Cecilia Sasaniello
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Chiarangela Lipari
Componente: Antonio DAmico
Componente: Addolorata DErcole
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