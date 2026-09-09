Le parole dellamministratore delegato di TIM e presidente di Asstel, Pietro Labriola, secondo cui nella filiera dei call center 100mila persone rischiano il posto nei prossimi 18 mesi, sono un campanello dallarme che nessuno può ignorare. Labriola ha indicato nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione una possibile opportunità per assorbire e valorizzare queste professionalità. È su questa prospettiva che dobbiamo aprire subito una riflessione anche in Basilicata.



Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera, intervenendo sulla situazione di CallMat e sulle prospettive dellintero comparto delle telecomunicazioni e dei contact center lucani.



Quello che sta accadendo  afferma Giordano  non può essere considerato una semplice vertenza aziendale. CallMat è oggi il caso che ci preoccupa maggiormente per la dimensione occupazionale e per il ruolo del sito di Matera, ma dobbiamo guardare oltre. Se a livello nazionale si parla di 100mila lavoratori potenzialmente a rischio, anche la Basilicata deve interrogarsi subito sul futuro di aziende e lavoratori della filiera.



Non possiamo aspettare che la crisi arrivi per poi rincorrerla. Dobbiamo prevenirla. Serve una precisa strategia industriale.



Il nostro appello a TIM e al MIMIT è diretto: prendano in mano la questione Basilicata e la considerino per quello che è, una necessità occupazionale e industriale che riguarda un intero territorio. TIM è un committente strategico per la filiera e deve considerare le conseguenze delle proprie scelte sui territori; il MIMIT, dal canto suo, deve assumere una funzione di regia davanti a una trasformazione che rischia di avere conseguenze profonde sulloccupazione.



Non chiediamo assistenzialismo né scorciatoie. Chiediamo una politica industriale capace di accompagnare la trasformazione del settore e un tavolo immediato con Regione Basilicata, IPZS, aziende, organizzazioni sindacali e lavoratori.



Se la digitalizzazione della Pubblica amministrazione può diventare, come ha indicato Labriola, unoccasione per assorbire professionalità oggi a rischio, bisogna agire adesso.



In questo scenario  prosegue Giordano  ribadiamo il nostro apprezzamento alla dirigenza CallMat e ai suoi lavoratori. Lazienda sta sostenendo sacrifici enormi per mantenere il sito di Matera e salvaguardare 350 posti di lavoro. È un impegno che riconosciamo e che merita rispetto.



CallMat ha rappresentato per anni un punto di riferimento occupazionale per Matera e per la Basilicata. Dietro quei 350 posti ci sono persone, famiglie, competenze e futuro. Per questo CallMat non deve essere lasciata sola. Se lazienda sta facendo la propria parte, ora è necessario che la facciano anche il committente e le istituzioni.



Cè poi una data che non possiamo più eludere: il 31 dicembre 2026. Quella data non può trasformarsi in una spada di Damocle sulla testa di 350 lavoratori e delle loro famiglie. Non possiamo arrivare alla fine del 2026 senza aver costruito una prospettiva industriale. Il futuro non può essere deciso allultimo momento: deve essere progettato adesso.



Chiediamo quindi a TIM di chiarire le prospettive per il sito e al MIMIT di intervenire affinché la Basilicata venga inserita a pieno titolo nelle strategie nazionali sulla trasformazione digitale e sulla riconversione del comparto.



Le parole di Labriola contengono un elemento sul quale dobbiamo concentrarci: la digitalizzazione della Pubblica amministrazione può rappresentare una grande occasione di lavoro. Questa opportunità deve essere raccolta anche in Basilicata.



Non possiamo permettere che intelligenza artificiale e automazione vengano percepite soltanto come strumenti di sostituzione del lavoro. Devono essere governate attraverso formazione, riqualificazione e riconversione professionale. Se cambiano i servizi, dobbiamo formare i lavoratori per gestirli. Se cambiano le tecnologie, dobbiamo aggiornare le competenze. Matera ha già un patrimonio professionale: non partiamo da zero.



Riconosciamo il merito dellassessore Francesco Cupparo, che per primo si è attivato ponendo con forza la questione CallMat e del futuro occupazionale del territorio. Quelliniziativa ha acceso i riflettori su una situazione che oggi, alla luce delle parole di Labriola, assume una dimensione ancora più ampia. Ora però serve un salto di qualità: una progettualità vera, con tempi, interlocutori e obiettivi definiti.



In questa fase  continua Giordano  può avere un ruolo importante anche lassessore regionale Cosimo Latronico, in particolare per le deleghe alla Sanità e al PNRR. La digitalizzazione della sanità sarà una delle trasformazioni più importanti per la Basilicata. Dobbiamo mettere in connessione PNRR, sanità digitale, innovazione, telecomunicazioni e occupazione.



Il PNRR non deve essere soltanto una fonte di finanziamento, ma una leva di sviluppo territoriale. La digitalizzazione della sanità può diventare uno dei terreni sui quali costruire nuove opportunità professionali e industriali.



Come UGL  conclude Giordano  vogliamo essere chiari: la nostra preoccupazione non riguarda solo CallMat, ma tutti i lavoratori e tutte le realtà del comparto dei call center e delle telecomunicazioni presenti in Basilicata.



Se a livello nazionale si parla di 100mila lavoratori potenzialmente a rischio nei prossimi 18 mesi, nessuno può pensare che la nostra regione sia immune. Dobbiamo evitare che crisi delle commesse, automazione, intelligenza artificiale, gare al massimo ribasso e delocalizzazioni indeboliscano un comparto che ha garantito per anni lavoro e servizi al territorio.



Per questo chiediamo a TIM e al MIMIT unassunzione di responsabilità immediata. Serve una cabina di regia sulla Basilicata, con TIM, MIMIT, Regione, IPZS, aziende e sindacati allo stesso tavolo. Serve una strategia che parta da CallMat ma guardi allintera filiera.



Il 31 dicembre 2026 non può essere il giorno in cui inizieremo a chiederci cosa sarà di CallMat. Deve essere la data entro la quale avremo già costruito una prospettiva.



Dietro i 350 lavoratori di CallMat ci sono 350 famiglie. Dietro lintero comparto lucano ce ne sono molte altre. La Basilicata non può permettersi di perdere questo patrimonio.



Non chiediamo di fermare il futuro. Chiediamo di costruirlo. E vogliamo che quel futuro abbia un posto preciso sulla mappa: Matera e la Basilicata.