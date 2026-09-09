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La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune apre domani la sezione a Montescaglioso
9/09/2026
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Sarà inaugurata domani, giovedì 10 settembre alle ore 19.00, in via Carlo DAlessio 23, la sezione di Basilicata Casa Comune a Montescaglioso. Uno spazio che il coordinamento cittadino vuole mettere a disposizione della comunità come luogo di incontro, ascolto, confronto e partecipazione.
Allinaugurazione saranno presenti il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, il Capogruppo BCC in Consiglio regionale Gianni Vizziello e il consigliere provinciale di Matera Domenico Schiavo, insieme ai rappresentanti del coordinamento cittadino, agli iscritti e ai simpatizzanti del Movimento.
" Lapertura della nostra sede - dichiara il coordinatore cittadino di Basilicata Casa Comune, Giacomo Leccese - rappresenta un altro passo nel percorso che abbiamo avviato a Montescaglioso. In questi mesi abbiamo cercato di costruire partecipazione, promuovendo occasioni di confronto sui problemi e sulle prospettive della nostra comunità. Vogliamo che questa sede sia innanzitutto una casa aperta alla città, nella quale incontrarsi, ascoltare, discutere e costruire proposte. Non un luogo chiuso agli iscritti, ma uno spazio a disposizione di quanti vogliono contribuire, con idee e competenze, al futuro di Montescaglioso".
"In un tempo nel quale cresce la distanza tra cittadini, politica e istituzioni - dichiarano congiuntamente Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello - aprire una sezione rappresenta la voglia di tornare a parlare di politica e farlo insieme alle persone. Di quella politica fatta di ascolto, confronto, studio dei problemi e costruzione delle soluzioni, che non può ridursi alla comunicazione sui social o alla ricerca del consenso alla vigilia delle elezioni .
La Basilicata proseguono Chiorazzo e Vizziello ha bisogno di recuperare partecipazione e capacità di elaborazione, soprattutto nei territori. Servono luoghi nei quali discutere di lavoro, servizi, sanità, giovani, spopolamento e sviluppo, ma anche del futuro delle singole comunità. Per questo il lavoro che Basilicata Casa Comune sta portando avanti a Montescaglioso è importante, radicarsi significa essere presenti ogni giorno, ascoltare e trasformare i bisogni in proposta politica. Vogliamo costruire una Basilicata Casa Comune sempre più presente nei territori, aperta al civismo e alla società civile, nella convinzione che per cambiare la nostra regione occorra prima di tutto tornare a coinvolgere le persone e restituire valore e credibilità alla buona politica".
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