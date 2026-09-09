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La voce della Politica
|Senise, definizione agevolata dei tributi: domande entro il 31 ottobre
9/09/2026
|Il Comune di Senise introduce la procedura di definizione agevolata delle entrate tributarie, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. La misura consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria versando la sola quota capitale, con lannullamento di sanzioni, interessi e spese di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026, a pena di decadenza. I modelli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e presso lUfficio Tributi.
La domanda può essere trasmessa tramite PEC allindirizzo protocollo@comune.senise.postecert.it oppure consegnata a mano allUfficio Protocollo, in Contrada Mercato Zona P.I.P.
Per verificare la propria posizione e conoscere leventuale importo dovuto, è possibile presentare allUfficio Tributi lapposito modulo disponibile sul sito dellEnte. Lufficio riceve il pubblico il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13, con apertura anche il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.
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archivio
|La Voce della Politica
|9/09/2026 - Basilicata Casa Comune apre domani la sezione a Montescaglioso
Sarà inaugurata domani, giovedì 10 settembre alle ore 19.00, in via Carlo DAlessio 23, la sezione di Basilicata Casa Comune a Montescaglioso. Uno spazio che il coordinamento cittadino vuole mettere a disposizione della comunità come luogo di incontro, ascolto, co...-->continua
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|9/09/2026 - Caro energia. Rosa (FdI): la sinistra rancorosa polemizza e non vuole aiutare'
"Le continue polemiche della sinistra confermano quello che ormai è evidente da tempo: non ha un progetto per questa regione e per lItalia, ha solo slogan da agitare davanti alle telecamere. Riduzione delle accise, Zona Franca Energetica: sono alcuni esempi d...-->continua
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|9/09/2026 - Senise, definizione agevolata dei tributi: domande entro il 31 ottobre
Il Comune di Senise introduce la procedura di definizione agevolata delle entrate tributarie, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. La misura consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria versando la sola quota capitale, con lann...-->continua
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|9/09/2026 - Basilicata. Sviluppo rurale, Cicala: 28,5 milioni di anticipi
«Una buona notizia concreta per il comparto agricolo lucano: il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata ha autorizzato lAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo pagatore, a procedere con il pagamento degli anti...-->continua
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|9/09/2026 - Basilicata. Inclusione, centrali le politiche di welfare culturale
Il superamento delle barriere sensoriali e laccesso universale ai linguaggi cinematografici devono essere garantiti attraverso il sostegno allinnovazione tecnologica e alla digitalizzazione. Lo ha dichiarato lassessore alla Salute e alle Politiche della Per...-->continua
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|9/09/2026 - Municipio dei ragazzi: Conferenza stampa venerdì 11 settembre
Si terrà venerdì 11 settembre, alle ore 11, nella Sala dellArco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del Municipio dei Ragazzi. Saranno presenti il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Presidente ...-->continua
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|9/09/2026 - Basilicata. Lunedì 14 settembre seduta straordinaria del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, su richiesta dei Consiglieri di centrosinistra, ai sensi dellarticolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di lunedì 14 settembre 2026, nellAula Dinardo, sita al pia...-->continua
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