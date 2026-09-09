Il superamento delle barriere sensoriali e laccesso universale ai linguaggi cinematografici devono essere garantiti attraverso il sostegno allinnovazione tecnologica e alla digitalizzazione. Lo ha dichiarato lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo alla sessione conclusiva di Lumina  Forum Mediterraneo sul Cinema e lAccessibilità, che si è tenuta nella sede del Museo dImpresa Essenza Lucano a Pisticci Scalo. Nel corso del suo intervento, intitolato Accessibilità e diritto alla partecipazione  Le politiche regionali per una cultura inclusiva, Latronico ha ribadito la centralità delle politiche di welfare culturale, sottolineando limportanza delle sinergie tra istituzioni pubbliche, associazionismo e presidi produttivi locali per favorire linclusione sociale. Levento di questa mattina ha chiuso il progetto itinerante cofinanziato dal ministero della Cultura e organizzato dallassociazione culturale Allelammie, che ha posto il territorio lucano al centro del confronto euro-mediterraneo sullinclusione audiovisiva per persone cieche e ipovedenti. Liniziativa rientra tra le manifestazioni per Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026.