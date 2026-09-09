Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, su richiesta dei Consiglieri di centrosinistra, ai sensi dellarticolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di lunedì 14 settembre 2026, nellAula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in Via Verrastro n. 4, Potenza.



Allordine del giorno dellAssemblea sono iscritti i seguenti argomenti: infrastrutture viarie, ferroviarie e delle aviosuperfici di Pisticci (pista Mattei) e di Grumento Nova, nonché del trasporto pubblico locale.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it.