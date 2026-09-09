-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Lunedì 14 settembre seduta straordinaria del Consiglio regionale
9/09/2026
|Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, su richiesta dei Consiglieri di centrosinistra, ai sensi dellarticolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di lunedì 14 settembre 2026, nellAula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in Via Verrastro n. 4, Potenza.
Allordine del giorno dellAssemblea sono iscritti i seguenti argomenti: infrastrutture viarie, ferroviarie e delle aviosuperfici di Pisticci (pista Mattei) e di Grumento Nova, nonché del trasporto pubblico locale.
La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it.
archivio
|La Voce della Politica
|9/09/2026 - Basilicata. Sviluppo rurale, Cicala: 28,5 milioni di anticipi
«Una buona notizia concreta per il comparto agricolo lucano: il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata ha autorizzato lAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo pagatore, a procedere con il pagamento degli anticipi relativi a...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Basilicata. Inclusione, centrali le politiche di welfare culturale
Il superamento delle barriere sensoriali e laccesso universale ai linguaggi cinematografici devono essere garantiti attraverso il sostegno allinnovazione tecnologica e alla digitalizzazione. Lo ha dichiarato lassessore alla Salute e alle Politiche della Per...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Municipio dei ragazzi: Conferenza stampa venerdì 11 settembre
Si terrà venerdì 11 settembre, alle ore 11, nella Sala dellArco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del Municipio dei Ragazzi. Saranno presenti il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Presidente ...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Basilicata. Lunedì 14 settembre seduta straordinaria del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, su richiesta dei Consiglieri di centrosinistra, ai sensi dellarticolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di lunedì 14 settembre 2026, nellAula Dinardo, sita al pia...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Pizzaballa in Basilicata, Chiorazzo "690 mila bambini di Gaza da tre anni senza scuola
"È sempre una grande gioia accogliere in Basilicata il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, uomo di pace e costruttore di ponti. La sua presenza in questi due giorni ha rappresentato una straordinaria occasione di incontro e rifl...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Territorio in sicurezza a Campomaggiore
Sono stati ufficialmente consegnati oggi i lavori relativi agli Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Campomaggiore, finanziati nellambito del Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Linterven...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Stigliano, incontro operativo tra Comune e Acquedotto Lucano
Si è svolto nella giornata di ieri un importante incontro tra Acquedotto Lucano e lAmministrazione Comunale di Stigliano, finalizzato a definire le linee operative necessarie per la realizzazione della rete di approvvigionamento idrico a servizio della locali...-->continua
|
|