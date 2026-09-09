Sono stati ufficialmente consegnati oggi i lavori relativi agli Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nel Comune di Campomaggiore, finanziati nellambito del Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.



Lintervento, del valore complessivo di 3 milioni di euro, prevede un importo contrattuale di  1.768.150,45, di cui  23.339,48 per oneri della sicurezza. I lavori sono stati affidati alla 3R Costruzioni S.r.l., con la partecipazione dellimpresa subappaltatrice Turlione.



Alla consegna erano presenti il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, il Sindaco di Campomaggiore Nicola Blasi, il RUP del Commissario arch. Gaspare Buonsanti, il supporto al RUP arch. Vincenzo Fogliano, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ing. Vincenzo Guercio, il Direttore dei Lavori arch. Francesco Cuccaro, oltre ai rappresentanti dellimpresa appaltatrice 3R Costruzioni e della subappaltatrice Turlione.



«Esprimo grande soddisfazione per la consegna di un intervento particolarmente importante per Campomaggiore  dichiara il Sindaco Nicola Blasi . Il nostro è un territorio che porta profondamente i segni del dissesto idrogeologico e che, proprio per la sua storia, conosce quanto siano fondamentali la prevenzione e la messa in sicurezza. Ringrazio la Regione Basilicata e il Presidente Vito Bardi per lattenzione dimostrata verso Campomaggiore e per la concreta vicinanza alle esigenze della nostra comunità».



Soddisfazione anche da parte del Soggetto Attuatore Delegato Gianmarco Blasi: «Con la consegna dei lavori passiamo alla fase operativa di un intervento significativo per la sicurezza e la tutela del territorio. Ringrazio il Comune di Campomaggiore e il Sindaco Nicola Blasi per la collaborazione e per il lavoro svolto, così come il RUP, i tecnici e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Lobiettivo della struttura commissariale è quello di assicurare concretezza e rapidità nellattuazione degli interventi, mantenendo una costante collaborazione con le amministrazioni locali».



La consegna segna dunque lavvio della fase esecutiva di unopera finalizzata a ridurre le condizioni di rischio e rafforzare la sicurezza di un territorio storicamente e profondamente segnato dai fenomeni di dissesto idrogeologico.