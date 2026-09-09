Si è svolto nella giornata di ieri un importante incontro tra Acquedotto Lucano e lAmministrazione Comunale di Stigliano, finalizzato a definire le linee operative necessarie per la realizzazione della rete di approvvigionamento idrico a servizio della località Gannano. All... -->continua

La relazione della Corte dei conti europea sulla prontezza della difesa non è un pamphlet pacifista né un documento di parte: è il giudizio di un organo di revisione contabile dellUnione, che valuta limpiego del denaro pubblico con i criteri della buona ammi... -->continua

Con lavvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Potenza conferma il proprio impegno per garantire alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie una rete di servizi capace di accompagnare concretamente la vita scolastica. Dal 14 settembre partirà ... -->continua