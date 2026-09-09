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La voce della Politica
|Automotive, Cupparo: serve una strategia europea stabile
9/09/2026
|La missione a Bruxelles delle Regioni italiane con stabilimenti di auto Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, a cui vanno aggiunte le Marche ha ribadito con forza che lautomotive non può essere affrontato soltanto come una fase di transizione, ma come una filiera industriale strategica da accompagnare e rafforzare nel lungo periodo. La richiesta di uno specifico strumento europeo per lautomotive nella programmazione 2028-2034, insieme alla neutralità tecnologica, alla semplificazione e a una disciplina degli aiuti di Stato più adeguata alle trasformazioni in corso, va nella direzione giusta, che come Giunta Regionale Basilicata seguiamo già da tempo.
Per la Basilicata, dove lautomotive rappresenta un asse fondamentale delleconomia industriale e occupazionale, è indispensabile che la transizione sia sostenuta da investimenti, innovazione e strumenti finanziari capaci di coinvolgere anche la componentistica e le Pmi.
In questo quadro, i 300 milioni di euro destinati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai Mini contratti di sviluppo costituiscono unopportunità concreta. Il fatto che il 40 per cento delle risorse sia riservato agli investimenti da realizzare nel Mezzogiorno, con una quota significativa destinata alle Pmi, può consentire anche alle imprese lucane di programmare nuovi investimenti, diversificazione e riconversione tecnologica.
Come Regione continueremo a lavorare affinché la Basilicata sia protagonista di questa trasformazione, sostenendo le imprese e chiedendo a Governo ed Europa politiche industriali coerenti, stabili e di lungo periodo. Lobiettivo deve essere uno solo: accompagnare la transizione senza disperdere competenze, produzioni e occupazione, rafforzando la competitività della filiera automotive lucana.
Lo dichiara lassessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo.
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|La Voce della Politica
|9/09/2026 - Bolognetti: sospendo digiuno
Corrispondo a quanto di stra-ordinario e pubblico, chiaro e cristallino, hanno scritto i colleghi Antonella Inciso, Donato Pace, Giovanni Martemucci e Mario Restaino, sospendendo con effetto immediato lazione nonviolenta iniziata alle 23.59 del 26 agosto 2026.
Colgo ne...-->continua
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|9/09/2026 - Automotive, Cupparo: serve una strategia europea stabile
La missione a Bruxelles delle Regioni italiane con stabilimenti di auto Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, a cui vanno aggiunte le Marche ha ribadito con forza che lautomot...-->continua
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|9/09/2026 - Marrese: Caro energia e investimenti, serve una svolta per le imprese lucane
Le parole del presidente di Confapi Matera, Francesco De Salvo, descrivono con chiarezza una situazione che non possiamo più permetterci di sottovalutare.
Il sistema delle piccole e medie imprese lucane sta affrontando una fase particolarmente delicat...-->continua
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|9/09/2026 - Città del Vino, Bochicchio: bene i fondi in assestamento
"Negli scorsi mesi e nelle ultime settimane avevamo chiesto alla Regione di fare la propria parte per sostenere il percorso legato al riconoscimento di Vulture Città del Vino 2026-2027. Accogliamo quindi con soddisfazione la previsione di 550 mila euro inserit...-->continua
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|9/09/2026 - Futuro Nazionale continua a strutturarsi in Basilicata
Dopo il radicamento territoriale, la costituzione dei comitati e la definizione della struttura regionale e provinciale, prende forma il lavoro delle Aree Tematiche Regionali, pensate come luoghi di competenza, approfondimento, ascolto e proposta al servizio d...-->continua
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|9/09/2026 - Potenza, Chiesa di San Rocco: approvato progetto per il Sagrato
Un progetto previsto da anni, rimasto a lungo senza concreta attuazione e che lattuale Amministrazione comunale ha voluto fortemente riprendere, rilanciare e portare verso la sua realizzazione.
Il Comune di Potenza ha approvato il progetto esecutivo ...-->continua
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|9/09/2026 - «La Basilicata non è un giacimento: lacqua viene prima del petrolio»
Alla luce delle dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni su nuove estrazioni petrolifere in Basilicata è bene ricordare al governo e a tutto il mondo politico che la Basilicata è unarea strategica per la produzione di acqua e cibo in guerra, ...-->continua
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