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La voce della Politica
|Futuro Nazionale continua a strutturarsi in Basilicata
9/09/2026
|Dopo il radicamento territoriale, la costituzione dei comitati e la definizione della struttura regionale e provinciale, prende forma il lavoro delle Aree Tematiche Regionali, pensate come luoghi di competenza, approfondimento, ascolto e proposta al servizio del territorio.
Il Responsabile Regionale della Basilicata, Giulio Curatella, ha nominato cinque nuovi Referenti Regionali:
CANIO D'ANDRIA
Referente Regionale per lArea Tematica Comunità del Lavoro - Diritti, Doveri e Partecipazione.
LArea sarà dedicata al rapporto e al confronto con organizzazioni sindacali, rappresentanze dei lavoratori e associazioni datoriali, alla tutela dei diritti dei lavoratori insieme alla valorizzazione dei doveri, della responsabilità e del merito. Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, alle crisi industriali lucane, alla sicurezza sul lavoro, alla formazione e alla costruzione di un modello nel quale capitale e lavoro possano concorrere alla crescita dell'impresa e del territorio.
ANTONIO FELICE DI GIACOMO
Referente Regionale per lArea Tematica Porti, Aeroporti e Mobilità Strategica.
LArea lavorerà sullo sviluppo delle infrastrutture strategiche e sul superamento dell'isolamento della Basilicata: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, collegamenti con i principali aeroporti del Mezzogiorno, accessibilità al sistema portuale, intermodalità ferroviaria, stradale, aerea e marittima. Una visione della mobilità strettamente collegata alla competitività delle imprese, al turismo e allo sviluppo del territorio.
JACOPO ANTONIO GARGANO
Referente Regionale per lArea Tematica Basilicata nel Mondo - Identità, Imprese e Comunità.
L'obiettivo sarà costruire e valorizzare una rete dei Lucani nel Mondo, sviluppare gemellaggi e collaborazioni territoriali, promuovere il turismo delle radici e favorire l'internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni lucane. L'Area lavorerà per trasformare la straordinaria presenza dei lucani all'estero in una rete contemporanea di relazioni, cultura, opportunità economiche e promozione della Basilicata, anche attraverso lo sviluppo del progetto Basilicata International Desk.
ANTONIO VINCENZO PROPATO
Referente Regionale per lArea Tematica Tradizioni, Sapori e Tesori del Territorio.
Tradizioni popolari, prodotti tipici, sagre, fiere, enogastronomia, funghi, tartufi, prodotti spontanei, antichi mestieri e saperi rurali saranno al centro di un lavoro finalizzato a difendere ciò che rende riconoscibili le nostre comunità e, contemporaneamente, trasformarlo in opportunità di sviluppo. Identità e crescita economica possono procedere insieme, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne.
SERGIO VENEZIA
Referente Regionale per lArea Tematica Identità Urbana - Visione del Territorio e Città del Futuro.
Una visione dell'urbanistica che non si limiti alla gestione dell'esistente, ma torni a interrogarsi su come vogliamo che siano le nostre città nei prossimi decenni. Identità architettonica, bellezza e funzionalità degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, marketing urbano, innovazione edilizia e qualità della vita saranno alcuni degli ambiti di lavoro. L'obiettivo è mettere in relazione patrimonio storico e capacità di innovare, restituendo identità e riconoscibilità alle città e ai borghi lucani.
«Stiamo costruendo una classe dirigente, non un elenco di incarichi», dichiara il Responsabile Regionale Giulio Curatella.
«Ogni nomina dovrà essere misurata sul lavoro prodotto, sulle idee messe in campo e sulla capacità di trasformarle in iniziative e proposte concrete. Abbiamo scelto volutamente di non replicare i soliti nomi burocratici dei dipartimenti dei partiti tradizionali. Vogliamo che persino la denominazione delle nostre Aree Tematiche racconti quale Basilicata immaginiamo.
Una Basilicata che difende il lavoro e costruisce partecipazione. Che rompe l'isolamento infrastrutturale. Che ritrova i propri figli sparsi nel mondo e li trasforma in una rete di opportunità. Che custodisce tradizioni, sapori e saperi senza trasformarli in fotografie del passato. Che torna a pensare le proprie città con ambizione, bellezza e visione.
Identità e futuro non sono contrari. Sono le due estremità dello stesso progetto. Per sapere dove andare bisogna sapere chi siamo.
Futuro Nazionale in Basilicata continuerà quindi a selezionare competenze, ascoltare territori e costruire proposte. Non ci interessa occupare caselle: ci interessa riempirle di contenuti. Non cerchiamo spettatori, ma persone disposte a studiare, proporre, organizzare e assumersi responsabilità.
La politica deve tornare ad avere una visione lunga. Non amministrare semplicemente il presente, ma immaginare la Basilicata dei prossimi vent'anni e cominciare a costruirla oggi.
Radici profonde. Idee nuove. Competenza, coraggio e futuro. La Basilicata che verrà dobbiamo cominciare a costruirla adesso.»
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