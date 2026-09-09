-->
|
La voce della Politica
|«La Basilicata non è un giacimento: lacqua viene prima del petrolio»
9/09/2026
|Alla luce delle dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni su nuove estrazioni petrolifere in Basilicata è bene ricordare al governo e a tutto il mondo politico che la Basilicata è unarea strategica per la produzione di acqua e cibo in guerra, ma sopra tutto in tempo pace ,il petrolio (a termine ) non è compatibile.
La strategia militare contemporanea non si limita più solo al controllo di confini e rotte commerciali, ma mappa l'acqua e il cibo come veri e propri domini strategici, utilizzati sia come armi d'offesa (food/water power) sia come vulnerabilità critiche da difendere. La scarsità di risorse indotta dal cambiamento climatico e l'aumento demografico hanno trasformato i bacini idrici e le terre coltivabili nei principali moltiplicatori di instabilità globale.
Furono i Greci oltre 2500 anni fa i primi ad ad accorgersi della Basilicata e del golfo di Taranto come area strategica per la produzione di acqua e cibo per sfamare la popolazione di milioni di Greci , creando la Magna Grecia, le stessa acqua e cibo che sfama milioni di persone nel 2026.
Stiamo parlando di risorse idriche che alimentano 4 regioni (Campania ,Calabria, Basilicata e Puglia ) nel potabile, agricoltura, allevamento, ma soprattutto nellindustria per milioni di abitanti (compreso lacciaio di Taranto).
Le produzioni agricole soprattutto ortofrutticole soddisfano il fabbisogno del nord Italia, oltre a contribuire allexport agroalimentare nazionale (grazie allacqua della Basilicata).
Mettere a rischio le sorgenti e lacqua dolce di sorgenti, laghi, fiumi con nuove trivellazioni petrolifere che consumano acqua e producono rifiuti e reflui tossici e radioattivi è antieconomico (l'acqua vale di più e non è a termine), strategicamente sbagliato per la vita di milioni di meridionali (milioni di posti di lavoro grazie all'acqua) e va contro linteresse nazionale, considerato che il poco petrolio rimasto della Basilicata (attuale 6% del fabbisogno nazionale) non risolverà la questione energetica nazionale. Nella sola Policoro (su cui il clima ha voluto dimostrare la sua forza con gli ultimi eventi) su tre aree circostanti piccoli pozzi di gas furono emesse tre ordinanze sindacali di divieto di emungere acqua per uso potabile, agricolo e allevamento. I lucani ringraziano il buon Dio per lacqua che è scesa dal cielo nel 2026 in dighe a capienza ridotta scongiurando per quest'anno la siccità del 2024/2025. Già, la parola siccità che questanno ha colpito il nord Italia, ma ci si accorge del valore dell'acqua solo quando dal rubinetto non sgorga una goccia e nessuno può garantire che la pioggia scenderà nel 2026/2027.
La Basilicata non è il capro espiatorio delle politiche estere sbagliate o guerrafondaie dei vari governi . La Basilicata non deve diventare la zona franca dove manca un piano di tutela delle acque e un piano paesaggistico, dove si ignora il parere dei cittadini che nel 2016 hanno detto no alle trivelle con il referendum ( e non era solo per il mare) o dove non esistono servizi adeguati perchè considerata una regione poco popolata e marginale, nel rispetto dei diritti costituzionali sullacqua, sull'ambiente e sulla salute di chi ci vive. Non capiamo perché ci si ostini in politiche liberiste sullenergia che sacrificano i beni comuni a favore dei profitti del mercato ( vedi mercato libero dellenergia) o dove le energie rinnovabili non diventino bene comune per cittadini e imprese abbattendo direttamente i costi energetici in bolletta. In Magna Grecia le merci viaggiavano su fiumi e mari, nel 3 millennio viaggiano ancora su gomma in una penisola lunga e stretta senza rimodernare la logistica (anche senza intermediari) su porti e ferrovie per rendere più accessibile ai consumatori del nord Italia il prezzo dellagroalimentare meridionale.
I lucani (abitanti della Basilicata) non hanno mai fatto battaglie ideologiche, ma sono stanchi di subire la cattiva amministrazione e interessi calati dallalto che lhanno resa più povera e inquinata. I lucani hanno sempre e solo difeso solo quello che madre natura gli ha donato per la loro sopravvivenza, la loro acqua .
NoScorie
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/09/2026 - Automotive, Cupparo: serve una strategia europea stabile
La missione a Bruxelles delle Regioni italiane con stabilimenti di auto Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, a cui vanno aggiunte le Marche ha ribadito con forza che lautomotive non può ess...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Marrese: Caro energia e investimenti, serve una svolta per le imprese lucane
Le parole del presidente di Confapi Matera, Francesco De Salvo, descrivono con chiarezza una situazione che non possiamo più permetterci di sottovalutare.
Il sistema delle piccole e medie imprese lucane sta affrontando una fase particolarmente delicat...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Città del Vino, Bochicchio: bene i fondi in assestamento
"Negli scorsi mesi e nelle ultime settimane avevamo chiesto alla Regione di fare la propria parte per sostenere il percorso legato al riconoscimento di Vulture Città del Vino 2026-2027. Accogliamo quindi con soddisfazione la previsione di 550 mila euro inserit...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Futuro Nazionale continua a strutturarsi in Basilicata
Dopo il radicamento territoriale, la costituzione dei comitati e la definizione della struttura regionale e provinciale, prende forma il lavoro delle Aree Tematiche Regionali, pensate come luoghi di competenza, approfondimento, ascolto e proposta al servizio d...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Potenza, Chiesa di San Rocco: approvato progetto per il Sagrato
Un progetto previsto da anni, rimasto a lungo senza concreta attuazione e che lattuale Amministrazione comunale ha voluto fortemente riprendere, rilanciare e portare verso la sua realizzazione.
Il Comune di Potenza ha approvato il progetto esecutivo ...-->continua
|
|
|9/09/2026 - «La Basilicata non è un giacimento: lacqua viene prima del petrolio»
Alla luce delle dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni su nuove estrazioni petrolifere in Basilicata è bene ricordare al governo e a tutto il mondo politico che la Basilicata è unarea strategica per la produzione di acqua e cibo in guerra, ...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Basilicata. Bardi: Da Anglona un messaggio di pace e speranza
Cinquantanni di storia della Diocesi di Tursi-Lagonegro rappresentano un patrimonio inestimabile di fede, identità e coesione sociale per lintera Basilicata. La presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa al Santuario di Anglona trasforma questa ricorren...-->continua
|
|