Cinquantanni di storia della Diocesi di Tursi-Lagonegro rappresentano un patrimonio inestimabile di fede, identità e coesione sociale per lintera Basilicata. La presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa al Santuario di Anglona trasforma questa ricorrenza in un messaggio universale di speranza e di pace

Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, a margine della solenne celebrazione eucaristica svoltasi ieri nella Basilica Santuario di Maria Santissima Regina di Anglona, presieduta dal Patriarca Latino di Gerusalemme e concelebrata dal Vescovo Monsignor Vincenzo Orofino e dai presuli lucani.

In questo giorno di festa per la comunità diocesana  ha proseguito Bardi  il nostro pensiero va al profondo legame tra la nostra terra e la Terra Santa. Affidare alla Madonna di Anglona linvocazione per la pace nei luoghi del Vangelo, guidati dalla testimonianza del Cardinal Pizzaballa, richiama ciascuno di noi alla corresponsabilità e allimpegno per la costruzione di un futuro fondato sul dialogo e sulla solidarietà.

Il Presidente ha espresso il proprio plauso a Monsignor Orofino per la visione pastorale tracciata in questo cinquantenario: Ringrazio il Vescovo per aver trasformato una memoria storica in unoccasione di rilancio per il territorio. La memoria dei Vescovi che si sono succeduti dal 1976 a oggi  da Mons. Franco a Mons. Pierro, da Mons. Talucci a Mons. Nolé, fino a Mons. Orofino  ci ricorda che la forza della Basilicata risiede nelle sue radici spirituali e nella capacità della sua gente di camminare unita di fronte alle sfide del nostro tempo.