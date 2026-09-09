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La voce della Politica
|Basilicata. Bardi: Da Anglona un messaggio di pace e speranza
9/09/2026
|Cinquantanni di storia della Diocesi di Tursi-Lagonegro rappresentano un patrimonio inestimabile di fede, identità e coesione sociale per lintera Basilicata. La presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa al Santuario di Anglona trasforma questa ricorrenza in un messaggio universale di speranza e di pace
Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, a margine della solenne celebrazione eucaristica svoltasi ieri nella Basilica Santuario di Maria Santissima Regina di Anglona, presieduta dal Patriarca Latino di Gerusalemme e concelebrata dal Vescovo Monsignor Vincenzo Orofino e dai presuli lucani.
In questo giorno di festa per la comunità diocesana ha proseguito Bardi il nostro pensiero va al profondo legame tra la nostra terra e la Terra Santa. Affidare alla Madonna di Anglona linvocazione per la pace nei luoghi del Vangelo, guidati dalla testimonianza del Cardinal Pizzaballa, richiama ciascuno di noi alla corresponsabilità e allimpegno per la costruzione di un futuro fondato sul dialogo e sulla solidarietà.
Il Presidente ha espresso il proprio plauso a Monsignor Orofino per la visione pastorale tracciata in questo cinquantenario: Ringrazio il Vescovo per aver trasformato una memoria storica in unoccasione di rilancio per il territorio. La memoria dei Vescovi che si sono succeduti dal 1976 a oggi da Mons. Franco a Mons. Pierro, da Mons. Talucci a Mons. Nolé, fino a Mons. Orofino ci ricorda che la forza della Basilicata risiede nelle sue radici spirituali e nella capacità della sua gente di camminare unita di fronte alle sfide del nostro tempo.
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|La Voce della Politica
|9/09/2026 - Stigliano, incontro operativo tra Comune e Acquedotto Lucano
Si è svolto nella giornata di ieri un importante incontro tra Acquedotto Lucano e lAmministrazione Comunale di Stigliano, finalizzato a definire le linee operative necessarie per la realizzazione della rete di approvvigionamento idrico a servizio della località Gannano. All...-->continua
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|9/09/2026 - Lomuti: 'La Corte dei Conti Ue certifica ciò che diciamo da anni'
La relazione della Corte dei conti europea sulla prontezza della difesa non è un pamphlet pacifista né un documento di parte: è il giudizio di un organo di revisione contabile dellUnione, che valuta limpiego del denaro pubblico con i criteri della buona ammi...-->continua
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|9/09/2026 - Potenza, al via i servizi per le famiglie: mensa, trasporto, comunicazione
Con lavvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Potenza conferma il proprio impegno per garantire alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie una rete di servizi capace di accompagnare concretamente la vita scolastica.
Dal 14 settembre partirà ...-->continua
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|9/09/2026 - Bolognetti: sospendo digiuno
Corrispondo a quanto di stra-ordinario e pubblico, chiaro e cristallino, hanno scritto i colleghi Antonella Inciso, Donato Pace, Giovanni Martemucci e Mario Restaino, sospendendo con effetto immediato lazione nonviolenta iniziata alle 23.59 del 26 agosto 2026...-->continua
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|9/09/2026 - Automotive, Cupparo: serve una strategia europea stabile
La missione a Bruxelles delle Regioni italiane con stabilimenti di auto Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, a cui vanno aggiunte le Marche ha ribadito con forza che lautomot...-->continua
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|9/09/2026 - Marrese: Caro energia e investimenti, serve una svolta per le imprese lucane
Le parole del presidente di Confapi Matera, Francesco De Salvo, descrivono con chiarezza una situazione che non possiamo più permetterci di sottovalutare.
Il sistema delle piccole e medie imprese lucane sta affrontando una fase particolarmente delicat...-->continua
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|9/09/2026 - Città del Vino, Bochicchio: bene i fondi in assestamento
"Negli scorsi mesi e nelle ultime settimane avevamo chiesto alla Regione di fare la propria parte per sostenere il percorso legato al riconoscimento di Vulture Città del Vino 2026-2027. Accogliamo quindi con soddisfazione la previsione di 550 mila euro inserit...-->continua
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