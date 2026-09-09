-->
|
La voce della Politica
|I consiglieri regionali di centro sinistra chiedono consiglio straordinario su Petrolio
9/09/2026
|Alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rese a Bari il giorno 4 settembre riguardanti la Basilicata e in particolare nucleare, petrolio e politiche energetiche, i consiglieri di centro sinistra unitariamente: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri e Giovanni Vizziello, hanno depositato la richiesta di un consiglio straordinario affinché il Presidente Bardi venga riferire se lui e i componenti del Governo Regionale fossero a conoscenza di tali decisioni e per riportare nel giusto ambito, cioè il Consiglio Regionale, la discussione sul futuro energetico della Basilicata e su decisioni così importanti per il futuro delle Lucane e dei Lucani.
archivio
|La Voce della Politica
|9/09/2026 - «La Basilicata non è un giacimento: lacqua viene prima del petrolio»
Alla luce delle dichiarazioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni su nuove estrazioni petrolifere in Basilicata è bene ricordare al governo e a tutto il mondo politico che la Basilicata è unarea strategica per la produzione di acqua e cibo in guerra, ma sopra tutto ...-->continua
|
|
|9/09/2026 - Basilicata. Bardi: Da Anglona un messaggio di pace e speranza
Cinquantanni di storia della Diocesi di Tursi-Lagonegro rappresentano un patrimonio inestimabile di fede, identità e coesione sociale per lintera Basilicata. La presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa al Santuario di Anglona trasforma questa ricorren...-->continua
|
|
|9/09/2026 - I consiglieri regionali di centro sinistra chiedono consiglio straordinario su Petrolio
Alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rese a Bari il giorno 4 settembre riguardanti la Basilicata e in particolare nucleare, petrolio e politiche energetiche, i consiglieri di centro sinistra unitariamente: Alessia Araneo, A...-->continua
|
|
|8/09/2026 - In 4 del Direttivo Odg chiedono a Bolognetti di sospendere sciopero della fame
Quattro componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata chiedono a Maurizio Bolognetti (giornalista pubblicista e segretario dei Radicali lucani) di revocare lo sciopero della fame.
In particolare, Antonella Inciso, Giov...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Un ricordo del sindaco Pandolfi e del compagno Giovanni
Un anno fa ci lasciava Giovanni Pandolfi, sindaco di Rotonda per 33 anni e consigliere di minoranza dello stesso Comune dal 1965 al 1970. In buona sostanza, rappresentante dellEnte locale del Pollino per una quarantina danni e per 7 volte candidato sindaco, ...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Bardi: innovazione e competenza in Basilicata
La Basilicata si conferma protagonista nelle reti europee dellinnovazione. Il cluster regionale delle imprese culturali e creative, Basilicata Creativa, è stato scelto come capofila di Creacting, un progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Coldiretti: a Policoro la forza di ripartire, ma nessuno sia lasciato indietro
A pochi giorni dal violento evento atmosferico che ha colpito Policoro, nelle campagne è già evidente la straordinaria capacità di reazione degli agricoltori. Il confronto tra le immagini del 2 e 3 settembre e quelle di oggi restituisce con chiarezza la misura...-->continua
|
|