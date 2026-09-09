Alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rese a Bari il giorno 4 settembre riguardanti la Basilicata e in particolare nucleare, petrolio e politiche energetiche, i consiglieri di centro sinistra unitariamente: Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri e Giovanni Vizziello, hanno depositato la richiesta di un consiglio straordinario affinché il Presidente Bardi venga riferire se lui e i componenti del Governo Regionale fossero a conoscenza di tali decisioni e per riportare nel giusto ambito, cioè il Consiglio Regionale, la discussione sul futuro energetico della Basilicata e su decisioni così importanti per il futuro delle Lucane e dei Lucani.