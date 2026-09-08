-->
|
La voce della Politica
|In 4 del Direttivo Odg chiedono a Bolognetti di sospendere sciopero della fame
8/09/2026
|Quattro componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata chiedono a Maurizio Bolognetti (giornalista pubblicista e segretario dei Radicali lucani) di revocare lo sciopero della fame.
In particolare, Antonella Inciso, Giovanni Martemucci, Donato Pace e Mario Restaino, in una nota, sottolineano che "la decisione del collega Maurizio Bolognetti di cominciare uno sciopero della fame per protestare contro la scelta della presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, di non manifestargli solidarietà per un episodio avvenuto nello scorso mese di agosto, sta gettando discredito - cosa mai avvenuta - sull'Ordine dei Giornalisti stesso.
Infatti - continuano i quattro consiglieri - se il motivo reso pubblico da Bolognetti quando gli è stata negata pubblica solidarietà ('Li hai provocati') fosse vero - prendiamo atto che le sue parole non sono state smentite - ciò sarebbe anche più grave della mancata solidarietà perché farebbe credere che l'Ordine senta il dovere di schierarsi accanto ai colleghi solo quando sono 'amici' o condividono certe posizioni.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/09/2026 - In 4 del Direttivo Odg chiedono a Bolognetti di sospendere sciopero della fame
Quattro componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata chiedono a Maurizio Bolognetti (giornalista pubblicista e segretario dei Radicali lucani) di revocare lo sciopero della fame.
In particolare, Antonella Inciso, Giovanni Martemucci...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Un ricordo del sindaco Pandolfi e del compagno Giovanni
Un anno fa ci lasciava Giovanni Pandolfi, sindaco di Rotonda per 33 anni e consigliere di minoranza dello stesso Comune dal 1965 al 1970. In buona sostanza, rappresentante dellEnte locale del Pollino per una quarantina danni e per 7 volte candidato sindaco, ...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Bardi: innovazione e competenza in Basilicata
La Basilicata si conferma protagonista nelle reti europee dellinnovazione. Il cluster regionale delle imprese culturali e creative, Basilicata Creativa, è stato scelto come capofila di Creacting, un progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Coldiretti: a Policoro la forza di ripartire, ma nessuno sia lasciato indietro
A pochi giorni dal violento evento atmosferico che ha colpito Policoro, nelle campagne è già evidente la straordinaria capacità di reazione degli agricoltori. Il confronto tra le immagini del 2 e 3 settembre e quelle di oggi restituisce con chiarezza la misura...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Bardi sulla prestigiosa nomina del gen. Castello
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo dArmata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per...-->continua
|
|
|8/09/2026 - FISAC CGIL Basilicata: ''MPS, servono garanzie su occupazione e presenza sul territorio''
Il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena e le prospettive legate alle operazioni in corso impongono una riflessione anche in Basilicata. La FISAC CGIL Basilicata esprime preoccupazione per le possibili ricadute sulloccupazione, sulle professionalità e sul...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Basilicata. Rigenerazione urbana, incontri a Potenza e Matera
Il Dipartimento Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata promuove due sessioni tecnico-formative, riservate ai tecnici e ai professionisti degli Ordini coinvolti, dedicate alla Manifestazione di interesse per la realizzazione di inter...-->continua
|
|