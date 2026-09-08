Quattro componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata chiedono a Maurizio Bolognetti (giornalista pubblicista e segretario dei Radicali lucani) di revocare lo sciopero della fame.

In particolare, Antonella Inciso, Giovanni Martemucci, Donato Pace e Mario Restaino, in una nota, sottolineano che "la decisione del collega Maurizio Bolognetti di cominciare uno sciopero della fame per protestare contro la scelta della presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, di non manifestargli solidarietà per un episodio avvenuto nello scorso mese di agosto, sta gettando discredito - cosa mai avvenuta - sull'Ordine dei Giornalisti stesso.



Infatti - continuano i quattro consiglieri - se il motivo reso pubblico da Bolognetti quando gli è stata negata pubblica solidarietà ('Li hai provocati') fosse vero - prendiamo atto che le sue parole non sono state smentite - ciò sarebbe anche più grave della mancata solidarietà perché farebbe credere che l'Ordine senta il dovere di schierarsi accanto ai colleghi solo quando sono 'amici' o condividono certe posizioni.