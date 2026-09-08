La Basilicata si conferma protagonista nelle reti europee dellinnovazione. Il cluster regionale delle imprese culturali e creative, Basilicata Creativa, è stato scelto come capofila di Creacting, un progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3 (Interregional Innovation Investments) della Commissione europea con punteggi di eccellenza. Liniziativa posiziona la regione al centro di una rete interregionale che unisce otto partner di sette Paesi europei (Ungheria, Lituania, Belgio, Grecia, Romania, Svezia e Italia) con lobiettivo di guidare la Basilicata verso il modello delle Regional Innovation Valleys promosso dallUnione europea.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente della Regione, Vito Bardi: Lapprovazione del progetto europeo Creacting, con Basilicata Creativa nel ruolo di capofila, conferma la qualità delle competenze e della capacità progettuale del territorio e rafforza la presenza della Basilicata nelle reti europee dellinnovazione. La partecipazione a queste reti  dice Bardi  crea nuove opportunità concrete per il territorio, offre un sostegno più forte alle imprese e valorizza le eccellenze lucane, contribuendo a generare crescita e nuova occupazione qualificata. La Regione continuerà a investire in innovazione, creatività e collaborazione per promuovere uno sviluppo capace di rafforzare il tessuto produttivo e ampliare le prospettive professionali.

Il progetto Creacting si inserisce nel percorso di digitalizzazione già avviato dal territorio grazie a iniziative come lEuropean Digital Innovation Hub Heritage Smart Lab e il metacluster europeo Cr.Eu. Sfruttando la capacità progettuale delle imprese del cluster e di realtà fondatrici come Materahub ed Exo Ricerche, la Basilicata mette al centro le tecnologie di frontiera, dallintelligenza artificiale alla realtà immersiva, fino a blockchain e gaming. Nei prossimi due anni Creacting fornirà affiancamento, formazione e servizi di capacity building a piccole e medie imprese creative e tecnologiche lucane ed europee, favorendo ladozione di soluzioni digitali avanzate e lattrazione di investimenti. Le ricadute positive interesseranno direttamente il territorio con un impatto concreto su settori strategici quali cultura, creatività e turismo sostenibile, aumentando la competitività delle imprese e la loro capacità di accedere ai finanziamenti comunitari diretti.