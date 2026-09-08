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La voce della Politica
|Bardi: innovazione e competenza in Basilicata
8/09/2026
|La Basilicata si conferma protagonista nelle reti europee dellinnovazione. Il cluster regionale delle imprese culturali e creative, Basilicata Creativa, è stato scelto come capofila di Creacting, un progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3 (Interregional Innovation Investments) della Commissione europea con punteggi di eccellenza. Liniziativa posiziona la regione al centro di una rete interregionale che unisce otto partner di sette Paesi europei (Ungheria, Lituania, Belgio, Grecia, Romania, Svezia e Italia) con lobiettivo di guidare la Basilicata verso il modello delle Regional Innovation Valleys promosso dallUnione europea.
Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente della Regione, Vito Bardi: Lapprovazione del progetto europeo Creacting, con Basilicata Creativa nel ruolo di capofila, conferma la qualità delle competenze e della capacità progettuale del territorio e rafforza la presenza della Basilicata nelle reti europee dellinnovazione. La partecipazione a queste reti dice Bardi crea nuove opportunità concrete per il territorio, offre un sostegno più forte alle imprese e valorizza le eccellenze lucane, contribuendo a generare crescita e nuova occupazione qualificata. La Regione continuerà a investire in innovazione, creatività e collaborazione per promuovere uno sviluppo capace di rafforzare il tessuto produttivo e ampliare le prospettive professionali.
Il progetto Creacting si inserisce nel percorso di digitalizzazione già avviato dal territorio grazie a iniziative come lEuropean Digital Innovation Hub Heritage Smart Lab e il metacluster europeo Cr.Eu. Sfruttando la capacità progettuale delle imprese del cluster e di realtà fondatrici come Materahub ed Exo Ricerche, la Basilicata mette al centro le tecnologie di frontiera, dallintelligenza artificiale alla realtà immersiva, fino a blockchain e gaming. Nei prossimi due anni Creacting fornirà affiancamento, formazione e servizi di capacity building a piccole e medie imprese creative e tecnologiche lucane ed europee, favorendo ladozione di soluzioni digitali avanzate e lattrazione di investimenti. Le ricadute positive interesseranno direttamente il territorio con un impatto concreto su settori strategici quali cultura, creatività e turismo sostenibile, aumentando la competitività delle imprese e la loro capacità di accedere ai finanziamenti comunitari diretti.
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archivio
|La Voce della Politica
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