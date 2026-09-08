A pochi giorni dal violento evento atmosferico che ha colpito Policoro, nelle campagne è già evidente la straordinaria capacità di reazione degli agricoltori. Il confronto tra le immagini del 2 e 3 settembre e quelle di oggi restituisce con chiarezza la misura del lavoro svolto in pochissimo tempo: strutture rialzate, impianti ripristinati e aziende che, laddove possibile, si sono immediatamente rimesse in moto per rispettare gli impegni produttivi e preparare le prossime campagne. Una capacità di reazione importante, che tuttavia non può nascondere le difficoltà ancora presenti. Non tutte le imprese, infatti, dispongono delle stesse risorse per affrontare nellimmediato unemergenza di tale portata. E anche nelle aziende che sono riuscite a ripartire restano danni rilevanti, interventi da completare e costi molto elevati, sostenuti direttamente dagli imprenditori agricoli. Alla straordinaria resilienza dimostrata dal comparto deve quindi corrispondere una risposta altrettanto rapida e concreta da parte delle istituzioni, attraverso interventi di ripristino e strumenti di sostegno realmente commisurati alle esigenze delle aziende colpite. Coldiretti Basilicata continuerà a seguire con attenzione levoluzione della situazione, affinché lo sforzo di chi sta facendo tutto il possibile per rialzarsi venga riconosciuto e sostenuto con misure adeguate. La volontà di ricominciare cè, ed è forte. Ora è necessario fare in modo che nessuno venga lasciato indietro.