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La voce della Politica
|Coldiretti: a Policoro la forza di ripartire, ma nessuno sia lasciato indietro
8/09/2026
|A pochi giorni dal violento evento atmosferico che ha colpito Policoro, nelle campagne è già evidente la straordinaria capacità di reazione degli agricoltori. Il confronto tra le immagini del 2 e 3 settembre e quelle di oggi restituisce con chiarezza la misura del lavoro svolto in pochissimo tempo: strutture rialzate, impianti ripristinati e aziende che, laddove possibile, si sono immediatamente rimesse in moto per rispettare gli impegni produttivi e preparare le prossime campagne. Una capacità di reazione importante, che tuttavia non può nascondere le difficoltà ancora presenti. Non tutte le imprese, infatti, dispongono delle stesse risorse per affrontare nellimmediato unemergenza di tale portata. E anche nelle aziende che sono riuscite a ripartire restano danni rilevanti, interventi da completare e costi molto elevati, sostenuti direttamente dagli imprenditori agricoli. Alla straordinaria resilienza dimostrata dal comparto deve quindi corrispondere una risposta altrettanto rapida e concreta da parte delle istituzioni, attraverso interventi di ripristino e strumenti di sostegno realmente commisurati alle esigenze delle aziende colpite. Coldiretti Basilicata continuerà a seguire con attenzione levoluzione della situazione, affinché lo sforzo di chi sta facendo tutto il possibile per rialzarsi venga riconosciuto e sostenuto con misure adeguate. La volontà di ricominciare cè, ed è forte. Ora è necessario fare in modo che nessuno venga lasciato indietro.
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|La Voce della Politica
|8/09/2026 - Bardi: innovazione e competenza in Basilicata
La Basilicata si conferma protagonista nelle reti europee dellinnovazione. Il cluster regionale delle imprese culturali e creative, Basilicata Creativa, è stato scelto come capofila di Creacting, un progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3 (Interregional...-->continua
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|8/09/2026 - Bardi sulla prestigiosa nomina del gen. Castello
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo dArmata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per...-->continua
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|8/09/2026 - FISAC CGIL Basilicata: ''MPS, servono garanzie su occupazione e presenza sul territorio''
Il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena e le prospettive legate alle operazioni in corso impongono una riflessione anche in Basilicata. La FISAC CGIL Basilicata esprime preoccupazione per le possibili ricadute sulloccupazione, sulle professionalità e sul...-->continua
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|8/09/2026 - Basilicata. Rigenerazione urbana, incontri a Potenza e Matera
Il Dipartimento Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata promuove due sessioni tecnico-formative, riservate ai tecnici e ai professionisti degli Ordini coinvolti, dedicate alla Manifestazione di interesse per la realizzazione di inter...-->continua
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|8/09/2026 - Potenza raccoglie lappello del papà di Lorena: ''Contro la violenza sulle donne, istituzioni unite''
Comune di Potenza raccoglie lappello di Franco Isceri, papà di Lorena, uccisa dallex compagno a Barberino del Mugello, e si unisce alla posizione espressa da Vittoria Ferdinandi, Sindaco di Perugia e delegata Anci alle Pari Opportunità, e da Enrico Di Giusep...-->continua
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|8/09/2026 - Creacting, Basilicata Creativa guida unalleanza per linnovazione
Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREAC...-->continua
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