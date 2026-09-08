Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo dArmata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per le Regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Desidero rivolgere i miei migliori auguri al Generale Rosario Castello per questo incarico di vertice. Si tratta  dice Bardi  di un riconoscimento meritato che premia un percorso istituzionale di altissimo profilo, caratterizzato da uneccezionale competenza e da un senso del dovere esemplare.

La nostra comunità conserva un ricordo vivido e profondo del periodo in cui il Generale ha diretto la Legione Carabinieri Basilicata tra il 2018 e il 2020. In quella fase ho avuto modo di condividerne lo spirito di collaborazione e lattenzione concreta verso le esigenze di sicurezza della cittadinanza lucana. Unimpronta forte e unattenzione al territorio che continuano a rappresentare un solido punto di riferimento.

A nome della Giunta regionale e di tutti i cittadini della Basilicata auguro al Generale Castello un proficuo lavoro al vertice del Comando Ogaden, con la certezza che saprà condurre questa importante realtà interregionale con la consueta incisività e rettitudine. Lauspicio  conclude Bardi  è di poterlo accogliere presto in Regione per rinnovare personalmente questo vincolo di stima.