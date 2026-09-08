-->
|
La voce della Politica
|Bardi sulla prestigiosa nomina del gen. Castello
8/09/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo dArmata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per le Regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Desidero rivolgere i miei migliori auguri al Generale Rosario Castello per questo incarico di vertice. Si tratta dice Bardi di un riconoscimento meritato che premia un percorso istituzionale di altissimo profilo, caratterizzato da uneccezionale competenza e da un senso del dovere esemplare.
La nostra comunità conserva un ricordo vivido e profondo del periodo in cui il Generale ha diretto la Legione Carabinieri Basilicata tra il 2018 e il 2020. In quella fase ho avuto modo di condividerne lo spirito di collaborazione e lattenzione concreta verso le esigenze di sicurezza della cittadinanza lucana. Unimpronta forte e unattenzione al territorio che continuano a rappresentare un solido punto di riferimento.
A nome della Giunta regionale e di tutti i cittadini della Basilicata auguro al Generale Castello un proficuo lavoro al vertice del Comando Ogaden, con la certezza che saprà condurre questa importante realtà interregionale con la consueta incisività e rettitudine. Lauspicio conclude Bardi è di poterlo accogliere presto in Regione per rinnovare personalmente questo vincolo di stima.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/09/2026 - Bardi sulla prestigiosa nomina del gen. Castello
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la prestigiosa nomina del Generale di Corpo dArmata Rosario Castello alla guida del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, vertice operativo che coordina le attività per le Regioni Cam...-->continua
|
|
|8/09/2026 - FISAC CGIL Basilicata: ''MPS, servono garanzie su occupazione e presenza sul territorio''
Il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena e le prospettive legate alle operazioni in corso impongono una riflessione anche in Basilicata. La FISAC CGIL Basilicata esprime preoccupazione per le possibili ricadute sulloccupazione, sulle professionalità e sul...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Basilicata. Rigenerazione urbana, incontri a Potenza e Matera
Il Dipartimento Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata promuove due sessioni tecnico-formative, riservate ai tecnici e ai professionisti degli Ordini coinvolti, dedicate alla Manifestazione di interesse per la realizzazione di inter...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Potenza raccoglie lappello del papà di Lorena: ''Contro la violenza sulle donne, istituzioni unite''
Comune di Potenza raccoglie lappello di Franco Isceri, papà di Lorena, uccisa dallex compagno a Barberino del Mugello, e si unisce alla posizione espressa da Vittoria Ferdinandi, Sindaco di Perugia e delegata Anci alle Pari Opportunità, e da Enrico Di Giusep...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Creacting, Basilicata Creativa guida unalleanza per linnovazione
Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREAC...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Piro si autosospende da Forza Italia e difende Casellati,Moles e Pagliuca
Solidarietà alla Ministra Elisabetta Casellati e agli Onorevoli Giuseppe Moles e Nicola Pagliuca.
Leggo con profondo sconcerto le parole di Cupparo e, a seguire, il coro dei tanti soldatini di Forza Italia in Basilicata, improvvisamente tutti schierati ...-->continua
|
|
|8/09/2026 - Ticket sanitario:giovedi inconbtro tra sindacati e consiglieri centrosinistra
I consiglieri regionali delle forze di opposizione incontreranno giovedì 10 settembre, alle ore 13:30, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL e le rispettive delegazioni per un confronto sullintroduzione del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche ...-->continua
|
|