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La voce della Politica
|Creacting, Basilicata Creativa guida unalleanza per linnovazione
8/09/2026
|Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREACTING, progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3 Interregional Innovation Investments della Commissione europea, lo strumento europeo dedicato al rafforzamento delle catene del valore e della cooperazione tra ecosistemi regionali dellinnovazione.
Il progetto ha ottenuto una delle valutazioni più alte tra le proposte presentate a livello europeo e rappresenta un nuovo riconoscimento della capacità del territorio di costruire partenariati internazionali e partecipare ai principali strumenti comunitari dedicati alla transizione digitale e alla crescita delle imprese.
CREACTING si inserisce in un percorso europeo costruito negli anni da Basilicata Creativa e dai suoi partner e segna un ulteriore passo verso una maggiore integrazione della Basilicata nelle reti europee che mettono in relazione territori con differenti livelli di sviluppo e capacità innovativa.
CREACTING rappresenta infatti lultima tappa di un percorso europeo costruito negli anni e che ha progressivamente rafforzato la presenza della Basilicata nellecosistema europeo della transizione digitale e dellinnovazione. Basilicata Creativa ha accompagnato il territorio verso alcuni dei principali strumenti con cui lUnione sostiene la digitalizzazione e la crescita degli ecosistemi territoriali: prima con Heritage Smart Lab, polo finanziato nellambito degli European Digital Innovation Hubs (EDIH), poi con ladesione al metacluster europeo CR.EU, che collega i cluster dellinnovazione di 12 regioni dellUnione, e oggi con lingresso nel programma I3.
Alla base di questo percorso cè la capacità delle imprese del cluster di sperimentare sulle nuove frontiere del digitale dallintelligenza artificiale alla realtà immersiva, dalla blockchain al gaming e di trasformare ricerca e innovazione in soluzioni con potenzialità di mercato. Competenze che hanno consentito alla Basilicata di costruire negli anni relazioni e partenariati e di competere nei programmi europei dedicati allinnovazione.
È proprio su questa capacità che si concentra CREACTING. Il progetto intende aiutare imprese ed ecosistemi regionali a trasformare contenuti e patrimonio culturale digitalizzato in asset capaci di alimentare nuovi prodotti e servizi, collegando cultura e creatività con tecnologie avanzate, nuovi modelli di business e opportunità di investimento.
Un percorso reso possibile anche grazie al costante contributo di Materahub ed EXO Ricerche, imprese lucane con una consolidata presenza in Europa e socie fondatrici del cluster, che mettono a disposizione competenze progettuali e relazioni internazionali maturate nei settori dellinnovazione e della ricerca e che continueranno ad affiancare Basilicata Creativa nellattuazione del progetto.
Accanto a Basilicata Creativa, capofila del progetto, CREACTING riunisce sette partner europei: Innoskart (Ungheria), Baltic Film & Creative Tech Cluster (Lituania), TWIST (Belgio), ATHENA/Corallia (Grecia), OpenHub (Romania), Visual Sweden (Svezia) e Venetian Cluster (Italia), con Digital Innovation Zone (Romania) come partner associato.
Nei prossimi due anni CREACTING accompagnerà le piccole e medie imprese creative e tecnologiche nelladozione di tecnologie digitali avanzate, favorendo la collaborazione con centri di ricerca e imprese di altre regioni europee e aiutandole a trasformare idee e soluzioni innovative in progetti capaci di attrarre investimenti. Un percorso che punta a valorizzare anche i settori nei quali la Basilicata esprime competenze e potenzialità distintive: cultura, creatività e turismo sostenibile.
Le ricadute interesseranno direttamente il territorio. Basilicata Creativa potenzierà laffiancamento alle imprese lucane, svilupperà nuovi servizi e percorsi di formazione e capacity building rivolti a imprese e amministrazioni e rafforzerà il proprio ruolo nelle reti europee dellinnovazione.
Lobiettivo di lungo periodo è aumentare la capacità della Basilicata di inserirsi stabilmente nelle grandi reti europee dellinnovazione e di cogliere le opportunità aperte dalle Regional Innovation Valleys e dai prossimi programmi comunitari, ampliando le possibilità di collaborazione con esperti, investitori e potenziali partner.
In questa prospettiva, il passo successivo sarà rafforzare ulteriormente la presenza della Basilicata a Bruxelles, per accompagnare un numero crescente di imprese nei partenariati europei e aumentare laccesso ai finanziamenti diretti destinati allinnovazione, alla transizione digitale e alla cooperazione interregionale.
«Con il progetto CREACTING la Basilicata non si limita a partecipare allEuropa dellinnovazione, ma si mette alla guida di un percorso di crescita insieme ad altre regioni europee che condividono le nostre stesse sfide sottolinea il presidente di Basilicata Creativa, Raffaele Vitulli . Ci riusciamo perché le nostre imprese sperimentano ogni giorno sulle frontiere del digitale e perché da anni mettiamo competenze e relazioni europee al servizio del territorio. Continueremo a farlo, accompagnando sempre più imprese lucane in Europa».
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