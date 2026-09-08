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Creacting, Basilicata Creativa guida unalleanza per linnovazione

8/09/2026

Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREACTING, progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3  Interregional Innovation Investments  della Commissione europea, lo strumento europeo dedicato al rafforzamento delle catene del valore e della cooperazione tra ecosistemi regionali dellinnovazione.

Il progetto ha ottenuto una delle valutazioni più alte tra le proposte presentate a livello europeo e rappresenta un nuovo riconoscimento della capacità del territorio di costruire partenariati internazionali e partecipare ai principali strumenti comunitari dedicati alla transizione digitale e alla crescita delle imprese.

CREACTING si inserisce in un percorso europeo costruito negli anni da Basilicata Creativa e dai suoi partner e segna un ulteriore passo verso una maggiore integrazione della Basilicata nelle reti europee che mettono in relazione territori con differenti livelli di sviluppo e capacità innovativa.

CREACTING rappresenta infatti lultima tappa di un percorso europeo costruito negli anni e che ha progressivamente rafforzato la presenza della Basilicata nellecosistema europeo della transizione digitale e dellinnovazione. Basilicata Creativa ha accompagnato il territorio verso alcuni dei principali strumenti con cui lUnione sostiene la digitalizzazione e la crescita degli ecosistemi territoriali: prima con Heritage Smart Lab, polo finanziato nellambito degli European Digital Innovation Hubs (EDIH), poi con ladesione al metacluster europeo CR.EU, che collega i cluster dellinnovazione di 12 regioni dellUnione, e oggi con lingresso nel programma I3.

Alla base di questo percorso cè la capacità delle imprese del cluster di sperimentare sulle nuove frontiere del digitale  dallintelligenza artificiale alla realtà immersiva, dalla blockchain al gaming  e di trasformare ricerca e innovazione in soluzioni con potenzialità di mercato. Competenze che hanno consentito alla Basilicata di costruire negli anni relazioni e partenariati e di competere nei programmi europei dedicati allinnovazione.

È proprio su questa capacità che si concentra CREACTING. Il progetto intende aiutare imprese ed ecosistemi regionali a trasformare contenuti e patrimonio culturale digitalizzato in asset capaci di alimentare nuovi prodotti e servizi, collegando cultura e creatività con tecnologie avanzate, nuovi modelli di business e opportunità di investimento.

Un percorso reso possibile anche grazie al costante contributo di Materahub ed EXO Ricerche, imprese lucane con una consolidata presenza in Europa e socie fondatrici del cluster, che mettono a disposizione competenze progettuali e relazioni internazionali maturate nei settori dellinnovazione e della ricerca e che continueranno ad affiancare Basilicata Creativa nellattuazione del progetto.

Accanto a Basilicata Creativa, capofila del progetto, CREACTING riunisce sette partner europei: Innoskart (Ungheria), Baltic Film & Creative Tech Cluster (Lituania), TWIST (Belgio), ATHENA/Corallia (Grecia), OpenHub (Romania), Visual Sweden (Svezia) e Venetian Cluster (Italia), con Digital Innovation Zone (Romania) come partner associato.

Nei prossimi due anni CREACTING accompagnerà le piccole e medie imprese creative e tecnologiche nelladozione di tecnologie digitali avanzate, favorendo la collaborazione con centri di ricerca e imprese di altre regioni europee e aiutandole a trasformare idee e soluzioni innovative in progetti capaci di attrarre investimenti. Un percorso che punta a valorizzare anche i settori nei quali la Basilicata esprime competenze e potenzialità distintive: cultura, creatività e turismo sostenibile.

Le ricadute interesseranno direttamente il territorio. Basilicata Creativa potenzierà laffiancamento alle imprese lucane, svilupperà nuovi servizi e percorsi di formazione e capacity building rivolti a imprese e amministrazioni e rafforzerà il proprio ruolo nelle reti europee dellinnovazione.

Lobiettivo di lungo periodo è aumentare la capacità della Basilicata di inserirsi stabilmente nelle grandi reti europee dellinnovazione e di cogliere le opportunità aperte dalle Regional Innovation Valleys e dai prossimi programmi comunitari, ampliando le possibilità di collaborazione con esperti, investitori e potenziali partner.
In questa prospettiva, il passo successivo sarà rafforzare ulteriormente la presenza della Basilicata a Bruxelles, per accompagnare un numero crescente di imprese nei partenariati europei e aumentare laccesso ai finanziamenti diretti destinati allinnovazione, alla transizione digitale e alla cooperazione interregionale.

«Con il progetto CREACTING la Basilicata non si limita a partecipare allEuropa dellinnovazione, ma si mette alla guida di un percorso di crescita insieme ad altre regioni europee che condividono le nostre stesse sfide  sottolinea il presidente di Basilicata Creativa, Raffaele Vitulli . Ci riusciamo perché le nostre imprese sperimentano ogni giorno sulle frontiere del digitale e perché da anni mettiamo competenze e relazioni europee al servizio del territorio. Continueremo a farlo, accompagnando sempre più imprese lucane in Europa».



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