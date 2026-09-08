La Voce della Politica

8/09/2026 - Piro si autosospende da Forza Italia e difende Casellati,Moles e Pagliuca

Solidarietà alla Ministra Elisabetta Casellati e agli Onorevoli Giuseppe Moles e Nicola Pagliuca.

Leggo con profondo sconcerto le parole di Cupparo e, a seguire, il coro dei tanti soldatini di Forza Italia in Basilicata, improvvisamente tutti schierati a celebrare que...-->continua

8/09/2026 - Ticket sanitario:giovedi inconbtro tra sindacati e consiglieri centrosinistra

I consiglieri regionali delle forze di opposizione incontreranno giovedì 10 settembre, alle ore 13:30, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL e le rispettive delegazioni per un confronto sullintroduzione del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche ...-->continua

7/09/2026 - Cersosimo,due giovani scelgono di investire:riflessione del consigliere Gulmì

Cersosimo è una realtà che non sfugge alla crudezza del dibattito che in questi giorni si è sviluppato sui giornali e sui social intorno ai piccoli paesi, alle aree interne, alla loro condizione presente e al loro possibile futuro.

Da tutto quanto illustra...-->continua

7/09/2026 - Lega Basilicata: l11 e 12 settembre i congressi provinciali

«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato ...-->continua

7/09/2026 - Due storie di buona sanità lucana

DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di un sistema sanitario pubblico che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento ...-->continua