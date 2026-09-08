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La voce della Politica
|Ticket sanitario:giovedi inconbtro tra sindacati e consiglieri centrosinistra
8/09/2026
|I consiglieri regionali delle forze di opposizione incontreranno giovedì 10 settembre, alle ore 13:30, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL e le rispettive delegazioni per un confronto sullintroduzione del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche e, più complessivamente, sulla situazione della sanità lucana.
Lincontro fa seguito alla mobilitazione promossa nei giorni scorsi con la quale si è contestata la decisione della Giunta regionale e chiesto il ritiro del provvedimento e lapertura di un confronto sulle politiche sanitarie regionali.
Il confronto si svolgerà anche in vista del Consiglio regionale straordinario sulla sanità, convocato per il prossimo 18 settembre su richiesta delle forze di opposizione di centrosinistra , dopo la decisione della Giunta di introdurre la nuova compartecipazione alla spesa farmaceutica. La richiesta di una seduta straordinaria era stata avanzata congiuntamente dai consiglieri di BCC, PD, M5S, AVS- PSI-BP, BD e Gruppo Misto.
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archivio
|La Voce della Politica
|8/09/2026 - Piro si autosospende da Forza Italia e difende Casellati,Moles e Pagliuca
Solidarietà alla Ministra Elisabetta Casellati e agli Onorevoli Giuseppe Moles e Nicola Pagliuca.
Leggo con profondo sconcerto le parole di Cupparo e, a seguire, il coro dei tanti soldatini di Forza Italia in Basilicata, improvvisamente tutti schierati a celebrare que...-->continua
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|8/09/2026 - Ticket sanitario:giovedi inconbtro tra sindacati e consiglieri centrosinistra
I consiglieri regionali delle forze di opposizione incontreranno giovedì 10 settembre, alle ore 13:30, i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL e le rispettive delegazioni per un confronto sullintroduzione del ticket di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche ...-->continua
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|7/09/2026 - Cersosimo,due giovani scelgono di investire:riflessione del consigliere Gulmì
Cersosimo è una realtà che non sfugge alla crudezza del dibattito che in questi giorni si è sviluppato sui giornali e sui social intorno ai piccoli paesi, alle aree interne, alla loro condizione presente e al loro possibile futuro.
Da tutto quanto illustra...-->continua
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|7/09/2026 - Tartufaie, Costanzo: Il Garante non ha facoltà per il rilascio
Leggo, incredulo, le dichiarazioni rese a mezzo stampa, senza che sia stato preventivamente richiesto alcun riscontro alla controparte, a firma dellassociazione AMSCIL e del suo Presidente, Pagano, in ordine alloperato dellUfficio del Garante regionale del...-->continua
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|7/09/2026 - Lega Basilicata: l11 e 12 settembre i congressi provinciali
«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato ...-->continua
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|7/09/2026 - Due storie di buona sanità lucana
DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di un sistema sanitario pubblico che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento ...-->continua
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|7/09/2026 - Latronico: a Viggiano una comunità viva
«Le celebrazioni in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano da sempre un momento di fede e di identità irrinunciabile per lintera comunità lucana». Lo ha dichiarato lassessore regionale alla Salute e ...-->continua
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