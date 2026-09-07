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La voce della Politica
|Lega Basilicata: l11 e 12 settembre i congressi provinciali
7/09/2026
|«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato 12 settembre al Notedimare di Metaponto.
Un titolo che racchiude il significato politico delle due giornate: il tempo delle scelte, perché i congressi saranno chiamati a eleggere i segretari e i direttivi provinciali; lo spazio delle idee, perché lelezione democratica degli organismi territoriali vuole essere anche unoccasione di confronto sul futuro della Basilicata; la comunità politica come forza, perché è dal radicamento, dalla partecipazione e dal rapporto diretto con i territori che la Lega intende rilanciare la propria azione.
Ai congressi prenderanno parte i rappresentanti dei partiti del centrodestra e delle forze politiche alleate, tra cui Azione e Italia Viva, in un confronto che punta a rafforzare il dialogo tra le diverse realtà politiche e il comune impegno sui temi decisivi per il futuro della regione.
«La fase che si apre con questi congressi non riguarda soltanto lelezione degli organismi provinciali, ma la capacità della Lega di misurarsi con una nuova stagione politica dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. Una forza politica radicata non può limitarsi a registrare ciò che accade sui territori: deve saperlo interpretare, anticiparne le esigenze e trasformarle in una proposta politica credibile.
Potenza e Matera sono realtà diverse, con specificità e priorità differenti, ma entrambe chiedono una classe dirigente presente, autorevole e capace di assumersi responsabilità. È questo il senso del rilancio che intendiamo realizzare, attraverso un confronto profondo e una scelta che guardi al rapporto diretto con le comunità e alla concretezza delle proposte.
Allo stesso tempo, una regione come la Basilicata, chiamata a confrontarsi con sfide decisive sul piano demografico, economico, infrastrutturale ed energetico, non può permettersi una politica meramente autoreferenziale e che non abbia il coraggio di osare. Il confronto con le altre forze del centrodestra e con le forze alleate, alle quali abbiamo rivolto linvito a partecipare ai nostri congressi, va nella direzione di una politica capace di dialogare, costruire convergenze e assumere decisioni forti nellinteresse della regione.
Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee non è dunque soltanto lo slogan di questi appuntamenti - conclude Pepe - ma indica il metodo con cui vogliamo affrontare la nuova fase: scegliere, proporre, confrontarsi e costruire. Sempre con lo spirito di una comunità politica, valorizzando la struttura territoriale e seguendo una linea chiara: essere protagonisti delle scelte che riguardano la Basilicata e contribuire, con idee e responsabilità, alla costruzione del suo futuro».
Il Congresso provinciale di Potenza si terrà venerdì 11 settembre, alle 17.30, presso il Park Hotel di Potenza. Il Congresso provinciale di Matera è invece in programma sabato 12 settembre, sempre alle 17.30, presso il Notedimare di Metaponto.
A conclusione delle due giornate congressuali, sabato 12 settembre, dalle 20.30, il Camping Julia di Metaponto ospiterà Lega in Festa, momento di incontro e condivisione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, per concludere il percorso congressuale in un clima di partecipazione e convivialità.
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