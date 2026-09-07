«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato 12 settembre al Notedimare di Metaponto.

Un titolo che racchiude il significato politico delle due giornate: il tempo delle scelte, perché i congressi saranno chiamati a eleggere i segretari e i direttivi provinciali; lo spazio delle idee, perché lelezione democratica degli organismi territoriali vuole essere anche unoccasione di confronto sul futuro della Basilicata; la comunità politica come forza, perché è dal radicamento, dalla partecipazione e dal rapporto diretto con i territori che la Lega intende rilanciare la propria azione.







Ai congressi prenderanno parte i rappresentanti dei partiti del centrodestra e delle forze politiche alleate, tra cui Azione e Italia Viva, in un confronto che punta a rafforzare il dialogo tra le diverse realtà politiche e il comune impegno sui temi decisivi per il futuro della regione.







«La fase che si apre con questi congressi non riguarda soltanto lelezione degli organismi provinciali, ma la capacità della Lega di misurarsi con una nuova stagione politica  dichiara il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. Una forza politica radicata non può limitarsi a registrare ciò che accade sui territori: deve saperlo interpretare, anticiparne le esigenze e trasformarle in una proposta politica credibile.







Potenza e Matera sono realtà diverse, con specificità e priorità differenti, ma entrambe chiedono una classe dirigente presente, autorevole e capace di assumersi responsabilità. È questo il senso del rilancio che intendiamo realizzare, attraverso un confronto profondo e una scelta che guardi al rapporto diretto con le comunità e alla concretezza delle proposte.







Allo stesso tempo, una regione come la Basilicata, chiamata a confrontarsi con sfide decisive sul piano demografico, economico, infrastrutturale ed energetico, non può permettersi una politica meramente autoreferenziale e che non abbia il coraggio di osare. Il confronto con le altre forze del centrodestra e con le forze alleate, alle quali abbiamo rivolto linvito a partecipare ai nostri congressi, va nella direzione di una politica capace di dialogare, costruire convergenze e assumere decisioni forti nellinteresse della regione.







Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee non è dunque soltanto lo slogan di questi appuntamenti - conclude Pepe - ma indica il metodo con cui vogliamo affrontare la nuova fase: scegliere, proporre, confrontarsi e costruire. Sempre con lo spirito di una comunità politica, valorizzando la struttura territoriale e seguendo una linea chiara: essere protagonisti delle scelte che riguardano la Basilicata e contribuire, con idee e responsabilità, alla costruzione del suo futuro».







Il Congresso provinciale di Potenza si terrà venerdì 11 settembre, alle 17.30, presso il Park Hotel di Potenza. Il Congresso provinciale di Matera è invece in programma sabato 12 settembre, sempre alle 17.30, presso il Notedimare di Metaponto.







A conclusione delle due giornate congressuali, sabato 12 settembre, dalle 20.30, il Camping Julia di Metaponto ospiterà Lega in Festa, momento di incontro e condivisione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, per concludere il percorso congressuale in un clima di partecipazione e convivialità.