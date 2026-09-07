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La voce della Politica
|Due storie di buona sanità lucana
7/09/2026
|DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di un sistema sanitario pubblico che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento della massima fragilità. Di seguito il comunicato dell'ufficio stampa della Regione Basilicata.
Esiste una narrazione radicata, quasi un riflesso condizionato, che ci spinge a guardare sempre altrove quando si parla di sanità, a credere che leccellenza abiti soltanto oltre i confini regionali o in chissà quali centri blasonati. Poi arrivano le storie reali, quelle scritte nei corridoi degli ospedali lucani, a smontare i luoghi comuni e a restituire la dimensione più autentica della cura: la competenza professionale unita a unumanità che fa la differenza.
DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di una sanità pubblica lucana che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento della massima fragilità.
Un messaggio indirizzato allassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, racconta la storia di un cittadino di Policoro che ha accompagnato la propria moglie al Crob di Rionero per un delicato intervento chirurgico. Loperazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dottor Vagliasindi e dalla Izzo, primario di Chirurgia allospedale di Melfi. Oltre alla precisione tecnica, a rimanere impresse sono state laccoglienza e le qualità umane dellintero team: un modello di riferimento che dimostra come sia possibile costruire mentalità vincenti e altamente professionali sul territorio.
Accanto a questo episodio si colloca lencomio espresso da Rita Marsico, Presidente dellAssociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno. Dopo un intervento eseguito fuori regione e le successive complicazioni insorte, la sorella di Rita Marsico è stata accolta e presa in carico al San Carlo di Potenza. I reparti di Chirurgia e di Radiologia Interventistica hanno gestito lemergenza con tempestività e accuratezza risolutiva. La nota richiama loperato del primario di Chirurgia, dottor Di Marino, dei dottori Menditto e Casillo, del radiologo interventista dottor Mancino, insieme a medici, infermieri e personale Oss. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al dottor Marcello Ricciuti, primario dellHospice, per la vicinanza e il supporto offerti.
Le due storie evidenziano come la perizia tecnico-scientifica acquisti un valore ancora più profondo quando è accompagnata dallascolto, da un sorriso e da una presenza costante nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie. Un patrimonio umano e professionale presente nelle strutture della Basilicata che rappresenta un punto fermo per la sanità pubblica e per la comunità locale.
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|La Voce della Politica
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