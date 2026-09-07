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Due storie di buona sanità lucana

7/09/2026

DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di un sistema sanitario pubblico che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento della massima fragilità. Di seguito il comunicato dell'ufficio stampa della Regione Basilicata.

Esiste una narrazione radicata, quasi un riflesso condizionato, che ci spinge a guardare sempre altrove quando si parla di sanità, a credere che leccellenza abiti soltanto oltre i confini regionali o in chissà quali centri blasonati. Poi arrivano le storie reali, quelle scritte nei corridoi degli ospedali lucani, a smontare i luoghi comuni e a restituire la dimensione più autentica della cura: la competenza professionale unita a unumanità che fa la differenza.
DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di una sanità pubblica lucana che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento della massima fragilità.
Un messaggio indirizzato allassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, racconta la storia di un cittadino di Policoro che ha accompagnato la propria moglie al Crob di Rionero per un delicato intervento chirurgico. Loperazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dottor Vagliasindi e dalla Izzo, primario di Chirurgia allospedale di Melfi. Oltre alla precisione tecnica, a rimanere impresse sono state laccoglienza e le qualità umane dellintero team: un modello di riferimento che dimostra come sia possibile costruire mentalità vincenti e altamente professionali sul territorio.
Accanto a questo episodio si colloca lencomio espresso da Rita Marsico, Presidente dellAssociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno. Dopo un intervento eseguito fuori regione e le successive complicazioni insorte, la sorella di Rita Marsico è stata accolta e presa in carico al San Carlo di Potenza. I reparti di Chirurgia e di Radiologia Interventistica hanno gestito lemergenza con tempestività e accuratezza risolutiva. La nota richiama loperato del primario di Chirurgia, dottor Di Marino, dei dottori Menditto e Casillo, del radiologo interventista dottor Mancino, insieme a medici, infermieri e personale Oss. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al dottor Marcello Ricciuti, primario dellHospice, per la vicinanza e il supporto offerti.
Le due storie evidenziano come la perizia tecnico-scientifica acquisti un valore ancora più profondo quando è accompagnata dallascolto, da un sorriso e da una presenza costante nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie. Un patrimonio umano e professionale presente nelle strutture della Basilicata che rappresenta un punto fermo per la sanità pubblica e per la comunità locale.



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