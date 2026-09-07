«Le celebrazioni in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano da sempre un momento di fede e di identità irrinunciabile per lintera comunità lucana». Lo ha dichiarato lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che questa mattina ha preso parte alla solenne Celebrazione Eucaristica sul Sacro Monte, presieduta da Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allJonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. La presenza di Monsignor Savino ha offerto un importante momento di riflessione e comunione spirituale per i tantissimi pellegrini giunti da tutta la regione e dalle zone limitrofe, unendo idealmente le comunità nel segno della speranza e della condivisione.



«Vedere così tanti giovani partecipare al tradizionale pellegrinaggio, affrontando a piedi gli undici chilometri della tradizionale discesa dal Sacro Monte è la testimonianza di una devozione che si tramanda intatta di generazione in generazione e il segno più bello di una comunità viva che custodisce le proprie radici e guarda al futuro con speranza», ha sottolineato lassessore.



«In questa giornata così carica di devozione, in cui migliaia di fedeli si stringono attorno alla Madonna Nera  ha concluso Latronico  il nostro impegno istituzionale si rinnova nel solco della solidarietà e della cura verso il prossimo. Affidiamo alla nostra Patrona le famiglie, i giovani, gli anziani e tutti coloro che vivono momenti di difficoltà, con la consapevolezza che solo restando uniti come comunità possiamo costruire un futuro di vera coesione sociale».