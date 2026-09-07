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La voce della Politica
|Latronico: a Viggiano una comunità viva
7/09/2026
|«Le celebrazioni in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano da sempre un momento di fede e di identità irrinunciabile per lintera comunità lucana». Lo ha dichiarato lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che questa mattina ha preso parte alla solenne Celebrazione Eucaristica sul Sacro Monte, presieduta da Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allJonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. La presenza di Monsignor Savino ha offerto un importante momento di riflessione e comunione spirituale per i tantissimi pellegrini giunti da tutta la regione e dalle zone limitrofe, unendo idealmente le comunità nel segno della speranza e della condivisione.
«Vedere così tanti giovani partecipare al tradizionale pellegrinaggio, affrontando a piedi gli undici chilometri della tradizionale discesa dal Sacro Monte è la testimonianza di una devozione che si tramanda intatta di generazione in generazione e il segno più bello di una comunità viva che custodisce le proprie radici e guarda al futuro con speranza», ha sottolineato lassessore.
«In questa giornata così carica di devozione, in cui migliaia di fedeli si stringono attorno alla Madonna Nera ha concluso Latronico il nostro impegno istituzionale si rinnova nel solco della solidarietà e della cura verso il prossimo. Affidiamo alla nostra Patrona le famiglie, i giovani, gli anziani e tutti coloro che vivono momenti di difficoltà, con la consapevolezza che solo restando uniti come comunità possiamo costruire un futuro di vera coesione sociale».
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|La Voce della Politica
|7/09/2026 - Lega Basilicata: l11 e 12 settembre i congressi provinciali
«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato 12 settembre al...-->continua
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|7/09/2026 - Due storie di buona sanità lucana
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|7/09/2026 - Bardi: identità collettiva e spiritualità a Viggiano
Tra le pietre antiche del monte e i sentieri cè un popolo intero che si riconosce negli stessi passi. La discesa della Madonna Nera dal Sacro Monte a Viggiano, rito storico e potente, chiama oggi a raccolta migliaia di lucani in un pellegrinaggio che va oltr...-->continua
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|7/09/2026 - Risorse, Bochicchio: se la Basilicata è più strategica deve avere di più
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"Il peso della Basilicata sullo sc...-->continua
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|7/09/2026 - Motta (FdI): ''No a petrolio e gas, atteggiamento irresponsabile''
Le polemiche dei consiglieri regionali di centro-sinistra della Basilicata sulla frase pronunciata da Giorgia Meloni a Bari, in riferimento al tema del petrolio in terra lucana, incutono allarmi non dovuti, con l'unico risultato di produrre disagio e timore ne...-->continua
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|7/09/2026 - Petrolio, Basilicata. Consiglieri centrosinistra: da Meloni toni e contenuti inaccettabili.
La Presidente Meloni a Bari ha usato toni e contenuti inaccettabile sulla vicenda petrolio in Basilicata.
Il tono lascia intendere un certa protervia che lascia il sospetto che vi sia un qualche via libera per far aumentare lestrazione in Basilicata; e ci...-->continua
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