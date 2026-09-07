Tra le pietre antiche del monte e i sentieri cè un popolo intero che si riconosce negli stessi passi. La discesa della Madonna Nera dal Sacro Monte a Viggiano, rito storico e potente, chiama oggi a raccolta migliaia di lucani in un pellegrinaggio che va oltre la liturgia: è il riassunto a cielo aperto di unidentità collettiva, il luogo in cui una comunità riscopre da dove viene per capire dove vuole andare. E il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, che oggi partecipa alla solenne cerimonia. La festa della Madonna del Sacro Monte di Viggiano  sottolinea Bardi  rappresenta il cuore della tradizione, della spiritualità e della storia della nostra terra. Essere presenti a questo appuntamento è un atto di profonda partecipazione a un momento identitario che unisce lintera Basilicata. Labbraccio dei pellegrini, che giungono da ogni angolo della regione e da tutto il Mezzogiorno per accompagnare leffigie della Patrona, ci ricorda la forza eccezionale delle nostre radici e il valore incomparabile della coesione sociale. Lungo quel cammino che scende dalla montagna verso il centro abitato  conclude il Presidente  si rinnova ogni anno una promessa di solidarietà e di speranza, un patrimonio di valori che dobbiamo custodire con orgoglio e trasformare in energia quotidiana per costruire il futuro della nostra comunità.