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La voce della Politica
|Bardi: identità collettiva e spiritualità a Viggiano
7/09/2026
|Tra le pietre antiche del monte e i sentieri cè un popolo intero che si riconosce negli stessi passi. La discesa della Madonna Nera dal Sacro Monte a Viggiano, rito storico e potente, chiama oggi a raccolta migliaia di lucani in un pellegrinaggio che va oltre la liturgia: è il riassunto a cielo aperto di unidentità collettiva, il luogo in cui una comunità riscopre da dove viene per capire dove vuole andare. E il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, che oggi partecipa alla solenne cerimonia. La festa della Madonna del Sacro Monte di Viggiano sottolinea Bardi rappresenta il cuore della tradizione, della spiritualità e della storia della nostra terra. Essere presenti a questo appuntamento è un atto di profonda partecipazione a un momento identitario che unisce lintera Basilicata. Labbraccio dei pellegrini, che giungono da ogni angolo della regione e da tutto il Mezzogiorno per accompagnare leffigie della Patrona, ci ricorda la forza eccezionale delle nostre radici e il valore incomparabile della coesione sociale. Lungo quel cammino che scende dalla montagna verso il centro abitato conclude il Presidente si rinnova ogni anno una promessa di solidarietà e di speranza, un patrimonio di valori che dobbiamo custodire con orgoglio e trasformare in energia quotidiana per costruire il futuro della nostra comunità.
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archivio
|La Voce della Politica
|7/09/2026 - Lega Basilicata: l11 e 12 settembre i congressi provinciali
«Il tempo delle scelte. Lo spazio delle idee. La comunità politica, la nostra forza». È il messaggio scelto dalla Lega Basilicata per accompagnare i congressi provinciali di Potenza e Matera, in programma venerdì 11 settembre al Park Hotel di Potenza e sabato 12 settembre al...-->continua
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|7/09/2026 - Due storie di buona sanità lucana
DallIRCCS Crob di Rionero in Vulture allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, le testimonianze dirette di chi affronta la malattia tracciano il profilo di un sistema sanitario pubblico che funziona e sa prendersi cura delle persone nel momento ...-->continua
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|7/09/2026 - Latronico: a Viggiano una comunità viva
«Le celebrazioni in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata, rappresentano da sempre un momento di fede e di identità irrinunciabile per lintera comunità lucana». Lo ha dichiarato lassessore regionale alla Salute e ...-->continua
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|7/09/2026 - Bardi: identità collettiva e spiritualità a Viggiano
Tra le pietre antiche del monte e i sentieri cè un popolo intero che si riconosce negli stessi passi. La discesa della Madonna Nera dal Sacro Monte a Viggiano, rito storico e potente, chiama oggi a raccolta migliaia di lucani in un pellegrinaggio che va oltr...-->continua
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|7/09/2026 - Risorse, Bochicchio: se la Basilicata è più strategica deve avere di più
Il Capogruppo socialista: Se la Basilicata è diventata più importante per il Paese, deve diventare più forte anche la capacità dei lucani di decidere come questo nuovo ruolo debba tradursi in crescita e rinnovamento.
"Il peso della Basilicata sullo sc...-->continua
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|7/09/2026 - Motta (FdI): ''No a petrolio e gas, atteggiamento irresponsabile''
Le polemiche dei consiglieri regionali di centro-sinistra della Basilicata sulla frase pronunciata da Giorgia Meloni a Bari, in riferimento al tema del petrolio in terra lucana, incutono allarmi non dovuti, con l'unico risultato di produrre disagio e timore ne...-->continua
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|7/09/2026 - Petrolio, Basilicata. Consiglieri centrosinistra: da Meloni toni e contenuti inaccettabili.
La Presidente Meloni a Bari ha usato toni e contenuti inaccettabile sulla vicenda petrolio in Basilicata.
Il tono lascia intendere un certa protervia che lascia il sospetto che vi sia un qualche via libera per far aumentare lestrazione in Basilicata; e ci...-->continua
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