«La candidatura del presidente Vito Bardi alla segreteria regionale di Forza Italia nasce da un accordo unanime e rappresenta una scelta importante per il futuro del partito in Basilicata». È quanto dichiara lassessore regionale Francesco Cupparo, sottoscrittore della candidatura del presidente Bardi alla guida regionale di Forza Italia.



Il Congresso regionale di Forza Italia Basilicata, convocato dal segretario nazionale e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, si terrà il 19 settembre 2026, alle ore 15, presso lHotel Grande Albergo di Potenza. Il congresso sarà chiamato a eleggere il segretario regionale e i 20 componenti elettivi della Segreteria regionale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 15 alle 21, con il seggio principale a Potenza e quello provinciale di Matera presso la sede di Forza Italia a Policoro.



«Dopo tanti anni  sottolinea Cupparo  avremo finalmente un segretario regionale di Forza Italia lucano, espressione del nostro territorio. È un passaggio importante che può aprire una nuova fase e consentire al partito di rafforzarsi ulteriormente».



Cupparo evidenzia anche il lavoro svolto dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati nella fase di rilancio e radicamento del partito: «Ha dato un contributo importante alla crescita e alla presenza di Forza Italia sul territorio. Ora dobbiamo proseguire su questa strada, con una classe dirigente sempre più legata alle comunità lucane».



Per lassessore, il congresso rappresenta soprattutto «una prova di democrazia, partecipazione e confronto». E proprio dalla partecipazione dovrà partire il rilancio del partito: «Sono certo  afferma Cupparo  che lasticella fissata da Tajani, quella di accrescere il peso elettorale di Forza Italia alle prossime elezioni politiche, sia nelle nostre possibilità».



Un obiettivo al quale si accompagna il risultato della campagna di tesseramento. «È stata una campagna entusiasmante in Basilicata, così come nel resto del Paese. Il dato nazionale di 220mila iscritti dimostra una capacità di attrazione e di mobilitazione che non può essere sottovalutata. Anche Forza Italia Basilicata ha contribuito a questo risultato in rapporto alla propria popolazione».



Secondo Cupparo, «ci sono aree e comuni della nostra regione che hanno dimostrato un forte attaccamento a Forza Italia e ai suoi dirigenti, anche attraverso il lavoro svolto in Regione a sostegno del programma del presidente Bardi».



Il percorso congressuale dovrà ora tradurre questa crescita in una nuova stagione politica. «Dobbiamo rilanciare il partito adeguandolo alle nuove sfide nazionali e internazionali  sostiene Cupparo . Le parole dordine indicate da Tajani devono essere partecipazione, apertura, azione sul territorio, confronto, dialogo e concertazione con i corpi sociali intermedi».



Per lassessore, Forza Italia deve continuare a rappresentare «il punto di riferimento del mondo liberale e moderato, del ceto medio e delle fasce popolari, coinvolgendo anche quanti oggi non si sentono rappresentati dagli altri partiti e quanti hanno perso fiducia nella politica».



Cupparo rivendica inoltre la capacità di Tajani di guidare il partito nella fase successiva alla scomparsa di Silvio Berlusconi: «Ha avuto il difficile compito di traghettare Forza Italia nel dopo Berlusconi e lo ha fatto rafforzandone la presenza in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni. Ha dimostrato una leadership capace di mantenere vivo lentusiasmo del popolo di Forza Italia».



Ora, secondo Cupparo, la stagione congressuale rappresenta «loccasione per dare continuità alla strategia e ai valori che hanno caratterizzato Forza Italia, ma anche per aprire una fase nuova attraverso dirigenti espressione dei territori e conoscitori delle realtà locali, come giustamente ci invita a fare Tajani».



«Insieme possiamo far crescere Forza Italia in Basilicata  conclude Cupparo  mantenendo salde le nostre radici ideali e storiche, ma guardando a unepoca nuova. Dobbiamo dare una speranza ai giovani, rassicurare gli anziani e costruire, nel mondo che cambia, un grande futuro di libertà».



La crescita delle adesioni e il rafforzamento della presenza sui territori, conclude Cupparo, «non sono soltanto traguardi importanti per Forza Italia, ma anche il segnale di una domanda crescente di politiche concrete, moderate e vicine ai bisogni reali delle persone».



