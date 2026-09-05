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Bardi: ''grazie alla Presidente Meloni per la visita a Policoro''

5/09/2026

"Un grazie sincero alla Presidente Giorgia Meloni per aver voluto toccare con mano la ferita del nostro territorio. La sua presenza oggi a Policoro è la dimostrazione di un governo che non si limita alle promesse, ma risponde presente nei momenti di emergenza con rapidità, vicinanza e azioni concrete".
Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha accolto la Premier Meloni durante il sopralluogo nei luoghi feriti dal violento nubifragio dello scorso 2 settembre.
Bardi ha ribadito la centralità della sinergia tra Regione e Governo centrale per la ripartenza dell'intera area: "Vedere la premier qui, tra la nostra gente, gli agricoltori e i sindaci, trasmette una grande forza a tutta la comunità lucana. Sentiamo la vicinanza delle istituzioni nazionali e questo ci dà la certezza che la ricostruzione avverrà nei tempi più rapidi possibili. I lucani sono un popolo forte e dignitoso, che non si piega - ha concluso il Presidente della Regione -. Con il sostegno diretto del Governo Meloni e il lavoro instancabile della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, dei sindaci e dei tanti volontari, faremo ripartire subito il nostro comparto produttivo, agricolo e turistico".
Sollecitata dai giornalisti sul contributo dell'esecutivo per la ripresa del territorio, la Presidente Meloni, che ha visitato alcune attività turistiche sul lungomare, ha confermato l'impegno delle istituzioni centrali: "Se siamo qui è per questo. Sono venuta anche per fare i complimenti a questo territorio: c'è stata una grande voglia di rimboccarsi le maniche, una reazione che non si registra ovunque con questa determinazione".



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