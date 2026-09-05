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La voce della Politica
|Xylella multiplex, Cicala: rafforziamo i controlli
5/09/2026
|«È stata accertata la presenza di Xylella fastidiosa, sottospecie multiplex, su una pianta di mandorlo in contrada Ciccolocane, nellagro di Matera, al confine con Altamura».
Lo comunica lassessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala.
La positività è stata individuata grazie allattività di monitoraggio dellUfficio Fitosanitario regionale, avviata nel 2013 e intensificata dal 2024 nelle aree di confine con la Puglia, a seguito dei ritrovamenti della sottospecie multiplex nei territori limitrofi. Lesito delle analisi effettuate dai laboratori dellALSIA Metapontum Agrobios è stato confermato dal CREA Difesa e Certificazione di Roma.
La pianta si trova nella zona cuscinetto già sottoposta a sorveglianza. La sottospecie identificata è multiplex, distinta dalla pauca responsabile del disseccamento rapido degli olivi in Puglia.
Nella mattinata del 4 settembre, Cicala ha esaminato la situazione con la dirigente responsabile dellUfficio Fitosanitario, Patrizia Minardi nella sede della Regione Basilicata a Matera.
LUfficio proseguirà i campionamenti nellarea e curerà lapplicazione delle misure previste dalla normativa, compresa la rimozione della pianta risultata positiva.
«Ho chiesto di rafforzare i controlli ha concluso Cicala e procedere con gli interventi necessari a contrastare la diffusione del batterio. Accompagneremo queste attività con informazioni puntuali agli agricoltori e ai cittadini».
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«È stata accertata la presenza di Xylella fastidiosa, sottospecie multiplex, su una pianta di mandorlo in contrada Ciccolocane, nellagro di Matera, al confine con Altamura».
Lo comunica lassessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala.
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