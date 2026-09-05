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Xylella multiplex, Cicala: rafforziamo i controlli

5/09/2026

«È stata accertata la presenza di Xylella fastidiosa, sottospecie multiplex, su una pianta di mandorlo in contrada Ciccolocane, nellagro di Matera, al confine con Altamura».
Lo comunica lassessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala.

La positività è stata individuata grazie allattività di monitoraggio dellUfficio Fitosanitario regionale, avviata nel 2013 e intensificata dal 2024 nelle aree di confine con la Puglia, a seguito dei ritrovamenti della sottospecie multiplex nei territori limitrofi. Lesito delle analisi effettuate dai laboratori dellALSIA Metapontum Agrobios è stato confermato dal CREA Difesa e Certificazione di Roma.

La pianta si trova nella zona cuscinetto già sottoposta a sorveglianza. La sottospecie identificata è multiplex, distinta dalla pauca responsabile del disseccamento rapido degli olivi in Puglia.

Nella mattinata del 4 settembre, Cicala ha esaminato la situazione con la dirigente responsabile dellUfficio Fitosanitario, Patrizia Minardi nella sede della Regione Basilicata a Matera.

LUfficio proseguirà i campionamenti nellarea e curerà lapplicazione delle misure previste dalla normativa, compresa la rimozione della pianta risultata positiva.

«Ho chiesto di rafforzare i controlli  ha concluso Cicala  e procedere con gli interventi necessari a contrastare la diffusione del batterio. Accompagneremo queste attività con informazioni puntuali agli agricoltori e ai cittadini».



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