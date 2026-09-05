5/09/2026 - Cifarelli: 'Matera e Taranto 2026, il ponte rimasto sulla carta'

I Giochi del Mediterraneo di Taranto si sono conclusi. È stata una grande manifestazione sportiva, ma sarebbe riduttivo leggerla soltanto attraverso le gare, le medaglie e gli impianti realizzati. Per due settimane Taranto ha raccontato sè stessa come città mediterranea, ha ...-->continua