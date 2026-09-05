-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Al via da Potenza le Giornate del lavoro della Cgil

5/09/2026

Al via a Potenza, le Giornate del lavoro della Cgil Basilicata - Un mondo nuovo, giunte alla quattordicesima edizione. Primo appuntamento nel capoluogo lucano in piazza don Bosco con inizio alle 17. Il secondo appuntamento è invece in programma a Policoro (Matera) venerdì 11 settembre, alle 18, ai Giardini murati.

Due giorni di approfondimento e dibattito, in cui il sindacato si apre al confronto con le istituzioni, la politica e la società civile per dettare, insieme, le priorità dell'attività di governo regionale e nazionale.

A Potenza introdurrà i lavori il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito. A seguire, "Un'ora con": l'intervista del giornalista Rai Oreste Lopomo al prete anticamorra Don Luigi Merola, presidente della fondazione "A voc d' 'e creature" e autore del libro
"Oltre la devianza: percorsi di rinascita.
Il metodo della fondazione A voce d'e creature".

Spazio poi al dibattito "Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo. Le proposte della Cgil per il rilancio del Sud, tra diritti sociali, lavoro di qualità e sviluppo sostenibile". Dopo i saluti del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, introdurrà la discussione Fernando Mega, segretario generale della Cgil Basilicata. Interverranno Francesco Boccia,
capogruppo del PD al Senato; Pasquale Tridico, capodelegazione M5s al Parlamento Europeo; Elisabetta Piccolotti, deputata AVS e componente della Commissione Antimafia; Raffaela Paita, senatrice della Repubblica e Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil. Modererà Daniela Preziosi,
giornalista di "Domani".

A Policoro focus sul caporalato e sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Alle 18 apertura della giornata con il dibattito "Seminare diritti. Lavoro, dignità e legalità nelle campagne del Mezzogiorno". Dopo i saluti del sindaco Enrico Bianco e del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, introdurrà la prima tavola rotonda il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega. Sul tema "Lavoro agricolo, imprese e rappresentanza: costruire insieme un'agricoltura di qualità" interverranno Giovanni Mininni
Segretario generale Flai Cgil nazionale,
Giuseppe Stasi, presidente CIA - Agricoltori Italiani Matera; Francesco Battifarano, presidente Confagricoltura Basilicata; Nicola Minichino, presidente Copagri Basilicata; Antonio Pessolani,
Presidente Coldiretti Basilicata e Carmine Cicala, assessore della Regione Basilicata alle Politiche agricole. A seguire, la seconda tavola rotonda su "Lavoro, dignità della persona e bene comune". Parteciperanno Pino Gesmundo, segretario Cgil nazionale;
Vito Bardi, presidente Regione Basilicata; Antonio Decaro, presidente Regione Puglia; Gianluca Gallo,
Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria; Vincenzo Carmine Orofino,
vescovo di Tursi - Lagonegro e Vito Pinto, professore ordinario del diritto del lavoro dell' Università di Bari. Modererà entrambi i dibattiti Stefania Prandi,
Giornalista, scrittrice e fotografa freelance.


"Affronteremo temi importanti che richiedono risposte immediate e adeguate da parte del governo regionale e nazionale - afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega - A Potenza rimettiamo al centro dell'agenda politica il Mezzogiorno e la Basilicata partendo dalla grave condizione economica e sociale, senza precedenti, le gravi crisi industriali, lo spopolamento, la sanità, la crisi energetica. La scelta di spostare il secondo appuntamento da Matera, dove si svolge di consueto, a Policoro, il più grande comune della costa ionica lucana - spiega Mega - è stato dettato dall'urgenza di aprire un confronto e trovare soluzioni condivise sul caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, fenomeno ormai radicato e strutturato in Basilicata e nelle regioni limitrofe come testimoniano ulteriormente gli ultimi tragici fatti di cronaca".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/09/2026 - Al via da Potenza le Giornate del lavoro della Cgil

Al via a Potenza, le Giornate del lavoro della Cgil Basilicata - Un mondo nuovo, giunte alla quattordicesima edizione. Primo appuntamento nel capoluogo lucano in piazza don Bosco con inizio alle 17. Il secondo appuntamento è invece in programma a Policoro (Matera) venerdì 11...-->continua
5/09/2026 - Tromba daria a Policoro: M5S, Bardi indichi tempi,risorse e criteri degli aiuti

La violenza della tromba daria che ha investito Policoro e lintero litorale jonico metapontino ci impone, prima di ogni valutazione politica, una sola priorità: la vicinanza a chi in pochi minuti ha visto colpita la propria casa, la propria attività, il pro...-->continua
5/09/2026 - Lauria: il trader che ha conquistato Wall Street

Partire da una realtà di provincia come Potenza non è un limite, ma la dimostrazione che visione, preparazione ed entusiasmo possono spalancare le porte dei mercati più importanti del mondo.

La storia di Giuseppe Lauria, analista e trader di Potenza, ...-->continua
5/09/2026 - Bardi riceve il generale Giuseppe Vadalà

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dellArma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari alladeguamen...-->continua
5/09/2026 - Digiuno, Bolognetti: Temo di aver infastidito qualche mammasantissima

Dalle ore 23.59 del 26 agosto 2026, sto conducendo unazione nonviolenta in difesa della libertà di stampa e della democrazia, del diritto di cronaca e del diritto di critica e, di certo, di quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Ebbe...-->continua
4/09/2026 - ''Piano naz. liste di attesa, Basilicata già strutturata''

Le disposizioni del nuovo Piano nazionale di governo delle liste dattesa 2026-2028, trovano la Regione Basilicata già strutturata e con uninfrastruttura tecnologica solida. Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico in ...-->continua
4/09/2026 - Bardi & Co. in tour a Policoro: quando le parole non bastano più

Il presidente Bardi, il vice, gli assessori allAgricoltura e alle Attività produttive: quasi tutto il cast al completo, in trasferta a Policoro.
Quasi un tour da star, peccato solo che il palcoscenico non sia un teatro scintillante, ma un territorio marto...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo