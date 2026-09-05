Al via a Potenza, le Giornate del lavoro della Cgil Basilicata - Un mondo nuovo, giunte alla quattordicesima edizione. Primo appuntamento nel capoluogo lucano in piazza don Bosco con inizio alle 17. Il secondo appuntamento è invece in programma a Policoro (Matera) venerdì 11 settembre, alle 18, ai Giardini murati.



Due giorni di approfondimento e dibattito, in cui il sindacato si apre al confronto con le istituzioni, la politica e la società civile per dettare, insieme, le priorità dell'attività di governo regionale e nazionale.



A Potenza introdurrà i lavori il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito. A seguire, "Un'ora con": l'intervista del giornalista Rai Oreste Lopomo al prete anticamorra Don Luigi Merola, presidente della fondazione "A voc d' 'e creature" e autore del libro

"Oltre la devianza: percorsi di rinascita.

Il metodo della fondazione A voce d'e creature".



Spazio poi al dibattito "Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo. Le proposte della Cgil per il rilancio del Sud, tra diritti sociali, lavoro di qualità e sviluppo sostenibile". Dopo i saluti del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, introdurrà la discussione Fernando Mega, segretario generale della Cgil Basilicata. Interverranno Francesco Boccia,

capogruppo del PD al Senato; Pasquale Tridico, capodelegazione M5s al Parlamento Europeo; Elisabetta Piccolotti, deputata AVS e componente della Commissione Antimafia; Raffaela Paita, senatrice della Repubblica e Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil. Modererà Daniela Preziosi,

giornalista di "Domani".



A Policoro focus sul caporalato e sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Alle 18 apertura della giornata con il dibattito "Seminare diritti. Lavoro, dignità e legalità nelle campagne del Mezzogiorno". Dopo i saluti del sindaco Enrico Bianco e del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, introdurrà la prima tavola rotonda il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega. Sul tema "Lavoro agricolo, imprese e rappresentanza: costruire insieme un'agricoltura di qualità" interverranno Giovanni Mininni

Segretario generale Flai Cgil nazionale,

Giuseppe Stasi, presidente CIA - Agricoltori Italiani Matera; Francesco Battifarano, presidente Confagricoltura Basilicata; Nicola Minichino, presidente Copagri Basilicata; Antonio Pessolani,

Presidente Coldiretti Basilicata e Carmine Cicala, assessore della Regione Basilicata alle Politiche agricole. A seguire, la seconda tavola rotonda su "Lavoro, dignità della persona e bene comune". Parteciperanno Pino Gesmundo, segretario Cgil nazionale;

Vito Bardi, presidente Regione Basilicata; Antonio Decaro, presidente Regione Puglia; Gianluca Gallo,

Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria; Vincenzo Carmine Orofino,

vescovo di Tursi - Lagonegro e Vito Pinto, professore ordinario del diritto del lavoro dell' Università di Bari. Modererà entrambi i dibattiti Stefania Prandi,

Giornalista, scrittrice e fotografa freelance.





"Affronteremo temi importanti che richiedono risposte immediate e adeguate da parte del governo regionale e nazionale - afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega - A Potenza rimettiamo al centro dell'agenda politica il Mezzogiorno e la Basilicata partendo dalla grave condizione economica e sociale, senza precedenti, le gravi crisi industriali, lo spopolamento, la sanità, la crisi energetica. La scelta di spostare il secondo appuntamento da Matera, dove si svolge di consueto, a Policoro, il più grande comune della costa ionica lucana - spiega Mega - è stato dettato dall'urgenza di aprire un confronto e trovare soluzioni condivise sul caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, fenomeno ormai radicato e strutturato in Basilicata e nelle regioni limitrofe come testimoniano ulteriormente gli ultimi tragici fatti di cronaca".