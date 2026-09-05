La violenza della tromba daria che ha investito Policoro e lintero litorale jonico metapontino ci impone, prima di ogni valutazione politica, una sola priorità: la vicinanza a chi in pochi minuti ha visto colpita la propria casa, la propria attività, il proprio terreno. È quanto scrivono in una nota Alessia Araneo e Viviana Verri, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Basilicata.

Il presidente Bardi ha annunciato che la Regione si avvia a chiedere lo stato di emergenza: bene, ma un annuncio non è un impegno. Ai cittadini di Policoro  continuano  non servono dichiarazioni, serve sapere con quali tempi, con quali risorse e con quali criteri arriveranno i ristori per le abitazioni danneggiate, per gli stabilimenti balneari distrutti a stagione ancora aperta, per le aziende agricole del Metapontino che la Coldiretti descrive già in una condizione drammatica. Chiediamo che la Giunta regionale porti in Consiglio, con un atto formale e non con una nota stampa, il quadro esatto dei danni, la data di presentazione della richiesta di stato di emergenza al Governo e un cronoprogramma verificabile dei ristori.