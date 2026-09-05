-->
|
La voce della Politica
|Tromba daria a Policoro: M5S, Bardi indichi tempi,risorse e criteri degli aiuti
5/09/2026
|La violenza della tromba daria che ha investito Policoro e lintero litorale jonico metapontino ci impone, prima di ogni valutazione politica, una sola priorità: la vicinanza a chi in pochi minuti ha visto colpita la propria casa, la propria attività, il proprio terreno. È quanto scrivono in una nota Alessia Araneo e Viviana Verri, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Basilicata.
Il presidente Bardi ha annunciato che la Regione si avvia a chiedere lo stato di emergenza: bene, ma un annuncio non è un impegno. Ai cittadini di Policoro continuano non servono dichiarazioni, serve sapere con quali tempi, con quali risorse e con quali criteri arriveranno i ristori per le abitazioni danneggiate, per gli stabilimenti balneari distrutti a stagione ancora aperta, per le aziende agricole del Metapontino che la Coldiretti descrive già in una condizione drammatica. Chiediamo che la Giunta regionale porti in Consiglio, con un atto formale e non con una nota stampa, il quadro esatto dei danni, la data di presentazione della richiesta di stato di emergenza al Governo e un cronoprogramma verificabile dei ristori.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/09/2026 - Al via da Potenza le Giornate del lavoro della Cgil
Al via a Potenza, le Giornate del lavoro della Cgil Basilicata - Un mondo nuovo, giunte alla quattordicesima edizione. Primo appuntamento nel capoluogo lucano in piazza don Bosco con inizio alle 17. Il secondo appuntamento è invece in programma a Policoro (Matera) venerdì 11...-->continua
|
|
|5/09/2026 - Tromba daria a Policoro: M5S, Bardi indichi tempi,risorse e criteri degli aiuti
La violenza della tromba daria che ha investito Policoro e lintero litorale jonico metapontino ci impone, prima di ogni valutazione politica, una sola priorità: la vicinanza a chi in pochi minuti ha visto colpita la propria casa, la propria attività, il pro...-->continua
|
|
|5/09/2026 - Lauria: il trader che ha conquistato Wall Street
Partire da una realtà di provincia come Potenza non è un limite, ma la dimostrazione che visione, preparazione ed entusiasmo possono spalancare le porte dei mercati più importanti del mondo.
La storia di Giuseppe Lauria, analista e trader di Potenza, ...-->continua
|
|
|5/09/2026 - Bardi riceve il generale Giuseppe Vadalà
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dellArma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari alladeguamen...-->continua
|
|
|5/09/2026 - Digiuno, Bolognetti: Temo di aver infastidito qualche mammasantissima
Dalle ore 23.59 del 26 agosto 2026, sto conducendo unazione nonviolenta in difesa della libertà di stampa e della democrazia, del diritto di cronaca e del diritto di critica e, di certo, di quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Ebbe...-->continua
|
|
|4/09/2026 - ''Piano naz. liste di attesa, Basilicata già strutturata''
Le disposizioni del nuovo Piano nazionale di governo delle liste dattesa 2026-2028, trovano la Regione Basilicata già strutturata e con uninfrastruttura tecnologica solida. Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico in ...-->continua
|
|
|4/09/2026 - Bardi & Co. in tour a Policoro: quando le parole non bastano più
Il presidente Bardi, il vice, gli assessori allAgricoltura e alle Attività produttive: quasi tutto il cast al completo, in trasferta a Policoro.
Quasi un tour da star, peccato solo che il palcoscenico non sia un teatro scintillante, ma un territorio marto...-->continua
|
|